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Он точно учился ездить в GTA: на востоке Москвы водитель белой «Митсубиси» протаранил больше 10 припаркованных во дворе машин и скрылся

Он точно учился ездить в GTA: на востоке Москвы водитель белой «Митсубиси» протаранил больше 10 припаркованных во дворе машин и скрылся

Автор:
30 декабря 2023 10:03
Сообщество : Автомир
Метки: Митсубиси   авария   авто   водитель   неадекват   протаранил   
2983
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Предновогодний перфоманс случился на Перовской улице в Новогиреево — местные услышали звуки столкновений и сингалки, стали выглядывать из окон, а там картина маслом: соседский джип просто таранит всё, что видит.

На место сразу же вызвали полицию, но тут настроение водителя переменилось. Повредив около 10 машин он просто медленно уехал с места ДТП.

И тут есть одно «но» — на асфальте остались лежать его номера, по которым его уже ищут правоохранительные органы.

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Метки: Митсубиси   авария   авто   водитель   неадекват   протаранил   
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34  комментария
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20k
Shtoppi 7 часов назад
<<И тут есть одно «но» на асфальте остались лежать его номера, по которым его уже ищут правоохранительные органы.>>
--------
сам найдется когда протрезвеет и будет плести х_ету про потерю памяти ))))))))))))
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0
Mihhail 40 минут назад
Пару лет назад у меня во дворе такой же ездил, в итоге на газоне застрял на кусты наехал . Полиция 8 минут ехала. Из машины сам выйти не мог. Хорошо хоть страховка посинила машину
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15k
Vital Idol 57 минут назад
пьянь наркоманская ипаная! почему его сразу не приняли?! камер дох*уя! наряд направить, дело одной минуты!
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6k
hhwost Час назад
э-э-э... "вещества"?
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117
CyraxMotorsport 2 часа назад
Пожизненно лишить В/У...а тех кто выдавал мед справку,проверить по полной...
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6k
alex 2 часа назад
надеюсь, его отметелили в духе гта
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6k
alex 3 часа назад
кто-то ему банально не дал
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20k
Александр 3 часа назад
Побил 10 машин и не одного проклятия с пожеланием смерти. А вот был бы он на велосипеде и лбом разбил бы стекло на машине, вот бы началось...
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2k
Tony 4 часа назад
Видимо, он им больше не сосед - хату продать придется, чтоб оплатить свои пьяные покатушки...
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11k
Эдуард Маринович 5 часов назад
Хорошо побухал, мультов на 5-6 по совокупности ремонтов.
У нас так тётушка в неадеквате на джипчике лет 15 назад весь двор собрала, сказала что просто перепутала педали..... как итог 8 машин собрала паровозиком.
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157
Эрик Картман 5 часов назад
Мне кажется он просто заблудился, понастроили москвов всяких.
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5k
A 5 часов назад
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6k
Трям 5 часов назад
Эта фсьо хрибы!

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1k
Димыч 5 часов назад
Знакомый так возвращался домой, будучи сильно подшофе. По дороге вписался в забор детсада и уехал. Был очень удивлён, когда к нему утром пришли. Бампер с номером он оставил на том заборе.
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25k
ЦСКА 6 часов назад
Видимо расстроился, что все парковочные места во дворе заняты....
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3k
Константин 6 часов назад
Его просто травили соседи, он им так отомстил. Молодец, постоял за себя, быдло надо наказывать, чтоб другим неповадно было!
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84
SeledkinStar Константин 5 часов назад
Народ не понял вашей шутки
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853
Рафаэль 6 часов назад
Я 15 машин насчитал, капец там ущерба!!!
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3k
Вячеслав 6 часов назад
Праздник у мужика удался
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11k
BarOb 6 часов назад
Только усыплять. Хорошо такая дичь не посетила голову в людном месте
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3k
Павел Новиченко 7 часов назад
Всё больше убеждаюсь , что пора возвращать расстрельные статьи в УК.
Не для таких долбоящеров как на видео, а для тех кто им выдал медсправку и права.
Водительские права под личную подпись того кто выдал, и за все косяки отвечает выдающий.
Понимаю бурю возмущений, зато кратно уменьшится кол-во долбоящеров на дорогах.
И не надо про свободы, ваша свобода заканчивается там где начинается жизнь и свобода другого.

Не ставьте мне пожалуйста больше таких видосов, а то понесет...
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