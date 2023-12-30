Он точно учился ездить в GTA: на востоке Москвы водитель белой «Митсубиси» протаранил больше 10 припаркованных во дворе машин и скрылся

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Предновогодний перфоманс случился на Перовской улице в Новогиреево — местные услышали звуки столкновений и сингалки, стали выглядывать из окон, а там картина маслом: соседский джип просто таранит всё, что видит.
На место сразу же вызвали полицию, но тут настроение водителя переменилось. Повредив около 10 машин он просто медленно уехал с места ДТП.
И тут есть одно «но» — на асфальте остались лежать его номера, по которым его уже ищут правоохранительные органы.
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сам найдется когда протрезвеет и будет плести х_ету про потерю памяти ))))))))))))
У нас так тётушка в неадеквате на джипчике лет 15 назад весь двор собрала, сказала что просто перепутала педали..... как итог 8 машин собрала паровозиком.
Поскольку свободно владею классическим английским - booling - это повышение.
Вы про что?
Но чем слово "травля" не нравится, зачем его "буллингом" каким-то заменять - сам не андерстендю.
Если большинство "ополчилось" против кого то, значит этот кто то сделал то, что не принято большинством окружающих.
То есть сам виноват, что не вписался в коллектив.
Не для таких долбоящеров как на видео, а для тех кто им выдал медсправку и права.
Водительские права под личную подпись того кто выдал, и за все косяки отвечает выдающий.
Понимаю бурю возмущений, зато кратно уменьшится кол-во долбоящеров на дорогах.
И не надо про свободы, ваша свобода заканчивается там где начинается жизнь и свобода другого.
Не ставьте мне пожалуйста больше таких видосов, а то понесет...