Ёлка из 800 машин

Красноярские водители попали в «Книгу рекордов России», собрав самую большую елку из автомобилей.
Это уже не первое такое мероприятие организаторов, и каждый год они стремятся побить собственный рекорд. Так, в этот раз в инсталляции участвовали 800 автомобилей, на «сборку» елки ушло около восьми часов.
Увидеть шоу вживую приехал представитель «Книги рекордов России», который вручил организаторам сертификат, подтверждающий, что их «автоелка» — самая большая в РФ.
Когда машины выстроились в нужном порядке, один из организаторов зажег файер на месте «верхушки» автоелки. Затем все водители по очереди стали сигналить и включать фары.
На мероприятие приехал представитель Книги рекордов России. Он вручил организаторам сертификат, подтверждающий, что их автоелка стала самой большой в России.
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