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Ёлка из 800 машин

Ёлка из 800 машин

Автор:
25 декабря 2023 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Россия   авто   водитель   елка   книга рекордов   фото   
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Красноярские водители попали в «Книгу рекордов России», собрав самую большую елку из автомобилей.

Это уже не первое такое мероприятие организаторов, и каждый год они стремятся побить собственный рекорд. Так, в этот раз в инсталляции участвовали 800 автомобилей, на «сборку» елки ушло около восьми часов.


Увидеть шоу вживую приехал представитель «Книги рекордов России», который вручил организаторам сертификат, подтверждающий, что их «автоелка» — самая большая в РФ.

Когда машины выстроились в нужном порядке, один из организаторов зажег файер на месте «верхушки» автоелки. Затем все водители по очереди стали сигналить и включать фары.


На мероприятие приехал представитель Книги рекордов России. Он вручил организаторам сертификат, подтверждающий, что их автоелка стала самой большой в России.


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Метки: Видео   Россия   авто   водитель   елка   книга рекордов   фото   
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4  комментария
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20k
Shtoppi 2 часа назад
дело было вечером, делать было нех_я.
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5k
Egoro 2 часа назад
Один вопрос: а нах..., то есть зачем?
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34k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
А могли бы кучу бабушек через дорогу перевести.Бесполезная и ненужная хня.
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