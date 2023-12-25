Ёлка из 800 машин

Это уже не первое такое мероприятие организаторов, и каждый год они стремятся побить собственный рекорд. Так, в этот раз в инсталляции участвовали 800 автомобилей, на «сборку» елки ушло около восьми часов.



Увидеть шоу вживую приехал представитель «Книги рекордов России», который вручил организаторам сертификат, подтверждающий, что их «автоелка» — самая большая в РФ.