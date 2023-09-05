FISHKINET
Сообщество Аварии 7054 поста • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Водитель каршеринга влетел в автобус и сбежал с места ДТП

Водитель каршеринга влетел в автобус и сбежал с места ДТП

Автор:
05 сентября 2023 09:55
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   авария   авто   автобус   водитель   каршеринг   
1415
3
1



По словам очевидцев, за рулём каршеринга была женщина. Возможно, пьяная или под веществами. На видео видно, как она несётся на красный, а затем врезается в кабину автобуса

Во время аварии в городском транспорте находились пассажиры. Одна из них получила телесные повреждения. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   авария   авто   автобус   водитель   каршеринг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sanek 57 минут назад
Придурки, гоняющие на каршеринге, не понимают что отдадут последние штаны за подобные ДТП. Там помимо очень крупного штрафа еще и стоимость ремонта по цене официалов. Посчитают всё по полной программе. Если конечно аккаунт не взломанный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
2k
SmartCat101 24 минуты назад
сажать за такие аварии надо и за алкоголь за рулем лет на 10
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ProstoBoBka 44 минуты назад
Д.е.б.и.л.у.ш.к.и. еще и не пристегнутыми были, хорошо в лобовое вошел/вошла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Час назад
Или аккаунт фейковый
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 2 часа назад
Баба за рулём и так бомба замедленного действия, а уж под наркотой или алкашкой - катастрофа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alove_Roleen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

383560



Другие посты автора
Популярное в сообществах
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
30 закулисных фотографий, показывающих малоизвестную сторону съёмок
В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад
В московском метро мужчина потребовал, чтобы пассажирка сняла никаб и открыл портал в ад
Набирающие популярность в сообществах
Субмарины на службе короля. Подводный флот Таиланда
Субмарины на службе короля. Подводный флот Таиланда
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Как Головин и Кузяев «зажигают» во Франции
Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса
Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Прикол#животные#позитив#сарказм#криминал#фильм#вор#Санкт-Петербург#неудача
#Юмор#в мире#интересно#дети#история#новости#машина#истории#СССР#интересное
#фото#США#кино#забавно#Китай#улыбнуло#школа#ограбление#удивительно#конфликт
Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса Игру Starfield перевели на русский язык с помощью ИИ Яндекса Потянулся за бутылкой воды и устроил ДТП Потянулся за бутылкой воды и устроил ДТП В Миассе КАМАЗ пробил стену городской больницы В Миассе КАМАЗ пробил стену городской больницы Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве Элитный спорткар "Ferrari" влетел в забор на улице 1905 года в Москве На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась На Кутузовском проспекте в Москве BMW врезалась в столб и загорелась С многоуровневой парковки свалился автомобиль С многоуровневой парковки свалился автомобиль

На что жалуетесь?

Вернуться