Водитель каршеринга влетел в автобус и сбежал с места ДТП

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По словам очевидцев, за рулём каршеринга была женщина. Возможно, пьяная или под веществами. На видео видно, как она несётся на красный, а затем врезается в кабину автобуса
Во время аварии в городском транспорте находились пассажиры. Одна из них получила телесные повреждения. На месте работают сотрудники полиции, которые устанавливают причины аварии.
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