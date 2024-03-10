Безумная дорожная разметка в Мексике. Как не сойти с ума?!

Только не показывайте фото и видео из этой публикации нашим сотрудникам ГИБДД и тем, кто отвечает за дорожную разметку на наших дорогах. А то, чего доброго, переймут опыт мексиканских коллег. Ведь горных серпантинов с крутыми поворотами у нас тоже хватает. И будем мы тогда с вами тоже метаться из ряда в ряд в поисках своей полосы.

Мне приходилось ездить по разным горным дорогам. С правосторонним движением - в Крыму и на Кавказе. С левосторонним - в Таиланде и в Индии. Но шоссе, на котором постоянно меняется сторона движения с правой на левую и наоборот - это просто какое-то безумие!

А можете себе представить, если вдобавок к этим непонятным на первый взгляд стрелочкам, да вдруг из-за поворота выскочит прямо в лоб встречная машина, которая тоже едет по своей полосе? Вот как тут разъехаться? Вам нужно уходить влево, судя по стрелкам, но и ей тоже нужно перестраиваться на другую полосу: