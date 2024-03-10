Безумная дорожная разметка в Мексике. Как не сойти с ума?!

Бедные мексиканцы! Как не сойти с ума от всех этих стрелочек?
Только не показывайте фото и видео из этой публикации нашим сотрудникам ГИБДД и тем, кто отвечает за дорожную разметку на наших дорогах. А то, чего доброго, переймут опыт мексиканских коллег. Ведь горных серпантинов с крутыми поворотами у нас тоже хватает. И будем мы тогда с вами тоже метаться из ряда в ряд в поисках своей полосы.
Мне приходилось ездить по разным горным дорогам. С правосторонним движением - в Крыму и на Кавказе. С левосторонним - в Таиланде и в Индии. Но шоссе, на котором постоянно меняется сторона движения с правой на левую и наоборот - это просто какое-то безумие!
А можете себе представить, если вдобавок к этим непонятным на первый взгляд стрелочкам, да вдруг из-за поворота выскочит прямо в лоб встречная машина, которая тоже едет по своей полосе? Вот как тут разъехаться? Вам нужно уходить влево, судя по стрелкам, но и ей тоже нужно перестраиваться на другую полосу:
Хорошо ещё, что мексиканские дорожные службы так поиздевались над водителями только на одном-единственном шоссе №150 между городами Теуакан и Орисаба.
Хотя почему же сразу "поиздевались"? Ведь, наверное, не просто так было придумано такое нестандартное решение.
Шоссе №150 представляет из себя горный серпантин с крутыми поворотами протяжённостью около 150 километров. Грузовые автомобили не могли проходить эти повороты, не выезжая на встречную полосу. И из-за этого здесь было очень много аварий.
Вот и решили дорожники официально разрешить такой выезд на встречку. Ну и нарисовали много стрелочек, чтобы машины могли спокойно разъезжаться.
И что вы думаете? Сработало! Аварий стало гораздо меньше.
Конечно, такая дорожная разметка со сменой стороны движения встречается не на всём протяжении шоссе №150, а только на самых крутых его поворотах. И, конечно, местные водители уже привыкли к этой разметке.
А вот даже опытный водитель, впервые выехавший на эту дорогу, мне кажется, растеряется поначалу.
Водитель грузовика из Мексики выложил в сеть большое видео о том, как он едет про шоссе №150. Я выбрал для вас несколько самых интересных и показательных моментов оттуда и соорудил небольшой ролик.
Музыка в ролике не моя, если что. Это то, что слушал в дороге тот водитель. Так что не гневайтесь!
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