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Безумная дорожная разметка в Мексике. Как не сойти с ума?!

Безумная дорожная разметка в Мексике. Как не сойти с ума?!

Автор:
10 марта 2024 09:29
Сообщество : Автомир
Метки: Безумная дорожная разметка   Мексика   авто   водитель   дорога   разметка   
2053
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Бедные мексиканцы! Как не сойти с ума от всех этих стрелочек?

Только не показывайте фото и видео из этой публикации нашим сотрудникам ГИБДД и тем, кто отвечает за дорожную разметку на наших дорогах. А то, чего доброго, переймут опыт мексиканских коллег. Ведь горных серпантинов с крутыми поворотами у нас тоже хватает. И будем мы тогда с вами тоже метаться из ряда в ряд в поисках своей полосы.


Мне приходилось ездить по разным горным дорогам. С правосторонним движением - в Крыму и на Кавказе. С левосторонним - в Таиланде и в Индии. Но шоссе, на котором постоянно меняется сторона движения с правой на левую и наоборот - это просто какое-то безумие!

А можете себе представить, если вдобавок к этим непонятным на первый взгляд стрелочкам, да вдруг из-за поворота выскочит прямо в лоб встречная машина, которая тоже едет по своей полосе? Вот как тут разъехаться? Вам нужно уходить влево, судя по стрелкам, но и ей тоже нужно перестраиваться на другую полосу:

Хорошо ещё, что мексиканские дорожные службы так поиздевались над водителями только на одном-единственном шоссе №150 между городами Теуакан и Орисаба.

Хотя почему же сразу "поиздевались"? Ведь, наверное, не просто так было придумано такое нестандартное решение.

Шоссе №150 представляет из себя горный серпантин с крутыми поворотами протяжённостью около 150 километров. Грузовые автомобили не могли проходить эти повороты, не выезжая на встречную полосу. И из-за этого здесь было очень много аварий.

Вот и решили дорожники официально разрешить такой выезд на встречку. Ну и нарисовали много стрелочек, чтобы машины могли спокойно разъезжаться.

И что вы думаете? Сработало! Аварий стало гораздо меньше.

Конечно, такая дорожная разметка со сменой стороны движения встречается не на всём протяжении шоссе №150, а только на самых крутых его поворотах. И, конечно, местные водители уже привыкли к этой разметке.

А вот даже опытный водитель, впервые выехавший на эту дорогу, мне кажется, растеряется поначалу.

Водитель грузовика из Мексики выложил в сеть большое видео о том, как он едет про шоссе №150. Я выбрал для вас несколько самых интересных и показательных моментов оттуда и соорудил небольшой ролик.

Музыка в ролике не моя, если что. Это то, что слушал в дороге тот водитель. Так что не гневайтесь!

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Метки: Безумная дорожная разметка   Мексика   авто   водитель   дорога   разметка   
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5  комментариев
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22
Эдуард Волков 47 минут назад
Я не фига не понял - ну для одной полосы большегруз в итоге едет по большему радиусу, но в обратном ему опять по малому придется. Как это решило проблему то?
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39k
АнтонПолднев 44 минуты назад
У нас тож ничего...

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7k
Neo 53 минуты назад
В Мексике проблема дорожной разметки далеко не главная проблема)
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11k
Vacony Час назад
так он сплошные пересек на 100к штрафа и лишения до конца века.... ))
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141k
parallax 2 часа назад
Хоть бы сплошную в местах смены полосы движения убрали.
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