FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12297 постов • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Автомир
В Питере водитель «воткнул» пешехода головой в асфальт

В Питере водитель «воткнул» пешехода головой в асфальт

Автор:
01 января 2024 11:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   водитель   драка   конфликт   негатив   пешеход   
2204
1
1

Мужчине на Ладе не понравилось поведение пешехода, который выскочил перед ним. Тогда он вышел из машины и начал предъявлять оппоненту.

Словесная перепалка стремительно переросла в драку, в результате которой водитель кинул пешехода головой об асфальт.


Пострадавшего госпитализировали. В ситуации разбирается полиция.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: авто   водитель   драка   конфликт   негатив   пешеход   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
54  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Pravednik84 3 часа назад
Ну чисто технически пострадавший первый перенёс ситуацию в силовую плоскость.
Тем не менее виновным считаю водятла 9ки - едва ли он рассчитывал на иной исход, когда остановил машину и вышел из неё.
Итог? Виноват девяточник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 29)
1k
Аарон Чупа Полчаса назад
Прием называется огнетушитель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
TOROID 40 минут назад
Могу сказать без стетоскопа - перелом основания черепа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mikhail 51 минуту назад
херней страдают, вполне можно было не бросаться друг на друга.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин Час назад
Я руководствуюсь при вождении машины такими. Одного накажешь через 5 минут такой же дебил перед тобой выскочит. Это бесконечная закономерность и всех не накажешь. Так что глубокий вздох и еду дальше и через минут пят вообще об этом забываю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Властелин Час назад
Для кого-то Новый год становиться сложной порой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
mbr Час назад
а как же старая и добрая традиция для этого города, предварительное отделение головы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Судя по тому, как пешеход не движется, резвый водила приехал на реальный срок с тяжкими телесными.
И пусть молится, чтобы пешик не двинул коней
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 10)
7k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Что за странное место? Почему машины едут и стоят так, как будто там "левостороннее движение"? Замечу, что картинка не отзеркалена. Иначе бы справа машины ехали бы по другому.
Судя по стоящим машинам, там движение "двусторорннее". Т.е. водятел явно едет не по своей стороне. Соответственно, виноват будет в любом случае. Или это придомовая территория? Тогда тем более, пешеходы имеют преимущество везде. А водятлу надо ехать не спеша и смотреть внимательно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1167830



Другие посты автора
Популярное в сообществах
10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году
10 открытий, которые сделали в океане в 2023 году
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым ребёнком на руках
В Ленинградской области арестовали бойца ММА за нападение на мужчину с годовалым...
Набирающие популярность в сообществах
Канун Нового года
Канун Нового года
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бухгалтера после корпоратива

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Новый год#история#СССР#корпоратив#драка#актеры#кошка
#факты#интересно#Россия#природа#Ynews#фильм#Япония#роль
#животные#милота#кино#кот#елка#полиция#конфликт#съемка
В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Ростове водитель авто подрался с пешеходом, а потом четыре раза попытался его задавить В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места В Уфе водитель устроил аварию, подрался и скрылся с места Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне Жителя Киришей избили из-за замечания о парковке на газоне

На что жалуетесь?

Вернуться