В Питере водитель «воткнул» пешехода головой в асфальт

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Мужчине на Ладе не понравилось поведение пешехода, который выскочил перед ним. Тогда он вышел из машины и начал предъявлять оппоненту.
Словесная перепалка стремительно переросла в драку, в результате которой водитель кинул пешехода головой об асфальт.
Пострадавшего госпитализировали. В ситуации разбирается полиция.
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Тем не менее виновным считаю водятла 9ки - едва ли он рассчитывал на иной исход, когда остановил машину и вышел из неё.
Итог? Виноват девяточник.
И пусть молится, чтобы пешик не двинул коней
Ну а что тебе еще делать, коль ты обосрался?
Так что подтирайся на здоровье
Я так погляжу у тебя прям днище сорвало
Судя по стоящим машинам, там движение "двусторорннее". Т.е. водятел явно едет не по своей стороне. Соответственно, виноват будет в любом случае. Или это придомовая территория? Тогда тем более, пешеходы имеют преимущество везде. А водятлу надо ехать не спеша и смотреть внимательно!