Обыкновенная белка: факты о грызуне, которые вы могли не знать

Белки – одни из самых распространенных грызунов в мире. Они запасливы, проворны, любопытны и способны удивлять.
Обыкновенная белка, или векша. Что тут можно рассказать, когда каждый её видел и даже кормил с рук? Вот вы, например, знали, что эти пушистики — активные хищники-падальщики? А знали, что грызуны пришли к нам из Северной Америки? А про то, что белка может быть не только рыжей, слышали? Во-о-от, поэтому садитесь поудобнее и приготовьтесь удивляться!
Белка, как биологический отряд, возникла в Северной Америке примерно 40 млн лет назад. При этом в Евразии грызуны появились относительно недавно — всего 3 млн лет назад. Прийти на наш континент раньше они не могли: для жизни белочкам нужны леса, а в те времена бо́льшая часть земель была занята степями, холодом и мамонтами. Но как малявка весом в 300 грамм смогла перебраться на другой континент да ещё и так успешно заселить его?
Во времена, когда белка переходила с одного континента на другой, существовала Берингия — сухопутный мост, соединяющий Аляску и Азию. По нему путешествовали не только грызуны, но и саблезубые кошки, мамонты и даже люди!
Но зачем маленьким зверькам уходить так далеко? Что ж, они и сейчас гастролируют по континенту не хуже Даши путешественницы! Когда в лесу пожар, засуха или другое бедствие, что провоцирует бескормицу, белочки берут лапки в лапки и мигрируют. Обычно недалеко, но в самых худших случаях беличье братство уходит на 300 (!) километров от родных мест. Да, многие погибнут. Но те счастливчики, что найдут новый плодородный лес, станут родоначальниками своей популяции.
Так, на сегодняшний день среди одного вида обыкновенной белки известно и описано не менее 23 подвидов и ещё примерно столько же под вопросом признания. Все они незначительно отличаются размером частей тела и очень значительно — окрасом. Даже среди животин одного подвида встречаются различные цветовые морфы — расцветки: бурые, чёрные, белые и даже пятнистые. Если постараться, можно найти белочку на любой вкус!
Кстати, о вкусе: покушать грызуны всегда горазды. В ход идут не только орехи, семена, почки, хвоя, ягоды, клубни и прочая растительность, но и... мясо. На белковую диету грызуны переходят в сезон размножения, когда нехватка калорий сильно бьет по организму. Милые пушистики ловят насекомых, тырят яйца, уничтожают птенцов и других мелких позвоночных. Не брезгуют они даже падалью и костями! В это время белка может съедать до 80 грамм еды, а на поиск пропитания уходит до 80% времени.
Весь этот праздник живота зверьки устраивают ради потомства. Продолжительность жизни у диких белок сравнительно недолгая — всего 3-4 года, вот животины и компенсируют это высокими темпами размножения. За одно плодородное лето белочки из южных популяций успевают принести 3 помёта подряд, в каждом из которых бывает до 10 бельчат. Мало того, что малышей нужно вскормить, им ещё и гнёздышко уютное надо обустроить. Дупло самки выстилают веточками, травой, мхом и прочими лесными стройматериалами. По итогу получается отличное убежище: даже при 0 ⁰С за окном внутри гнезда будет сухо, уютно и +20 ⁰С.
Голые и беззащитные малыши появляются на свет спустя 35-38 дней беременности. Следующие 8-10 недель бельчата привязаны к матери и своему гнезду. Зато после они сразу готовы ко взрослой жизни. Правда, у большинства она продлится недолго: печальная статистика говорит, что первую зиму переживут менее 30% всех бельчат. Причиной тому и хищники, и болезни, и морозы с бескормицей.
У белок, в отличие от многих других млекопитающих, нет практики впадать зимой в спячку. Они просто делают много-много запасов на зиму, складывают орешки в тайники по всей своей территории, утепляют гнездо и надеются на мягкую зиму. Зимой большую часть дня звери проводят в гнезде, где спят и экономят энергию. Порой в одном гнёздышке могут греться до 10 животных.
Если же зверькам удаётся пережить морозы, то следующей весной они замкнут круговорот жизни, и всё пойдёт по новой. Да, на лесных рыжиков охотятся и звери, и люди, но всё это не влияет на популяцию белок так сильно, как болезни. Милые белочки, которых вы кормите с руки в парке, могут запросто быть переносчиками глистов, клещей, блох, туляремии, кокцидиоза и прочих неприятных вещей. Поэтому очень важно мыть руки после контактов с хоть и приветливыми, но не такими уж безобидными грызунами.
Источник:
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А ещё эта тварь разломала Землю на материки своим грёбанным орехом.