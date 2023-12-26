Обыкновенная белка: факты о грызуне, которые вы могли не знать

Если же зверькам удаётся пережить морозы, то следующей весной они замкнут круговорот жизни, и всё пойдёт по новой. Да, на лесных рыжиков охотятся и звери, и люди, но всё это не влияет на популяцию белок так сильно, как болезни. Милые белочки, которых вы кормите с руки в парке, могут запросто быть переносчиками глистов, клещей, блох, туляремии, кокцидиоза и прочих неприятных вещей. Поэтому очень важно мыть руки после контактов с хоть и приветливыми, но не такими уж безобидными грызунами.