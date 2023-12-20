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Росомаха: «берсеркер» из тайги

Росомаха: «берсеркер» из тайги

Автор:
20 декабря 2023 07:35
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   познавательно   росомаха   факты   
1361
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Росомаха один из тех зверей, кого стоит бояться в глухом лесу. В отваге и безбашенности он может сравниться с медоедом.

Сложно не закалить дух, когда живешь в холодных районах Евразии и Северной Америки. Тайга, тундра и лесотундра отлично умеют воспитывать характер! Взрослая росомаха — зверь довольно внушительный: длина тела достигает 110 см, а вес — до 27 кг. Это крупнейший представитель наземных куньих! Больше её по размеру только некоторые водные представители из рода каланов.

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Наесть такие размерчики из ничего не получится. Особенно там, где полгода снег, а остальные полгода — дождь. Секрет успеха зверя — тотальная всеядность. Даже латинское название тонко намекает на гастрономическую неразборчивость: Gulo переводится как «обжора».

В теплое время года росомахи скромно довольствуются ягодами, личинками и мелкими позвоночными. Но лето имеет свойство заканчиваться, тогда как аппетит обжоры границ не знает. Животина способна завалить добычу в пять раз больше собственного веса! Поэтому в меню появляются детёныши крупных лесных и домашних копытных. А когда голод затмевает разум, росомаха кидается и на взрослых: в Скандинавии регистрировали нападение хищницы на полудомашних северных оленей!

На своих коллег по цеху обжора тоже смотрит с аппетитом. При возможности росомаха хладнокровно расправляется с куницами, лисицами и даже рысями! Дать отпор ненасытному зверю могут лишь крупные животные: пумы, волки, медведи. Но даже их росомаха умудряется использовать!

Хитрюга пристально наблюдает за их охотой, чтобы улучить удачный момент и урвать кусочек с барского стола. А если охотник — одиночка, обжора вооружившись стальными нервами, острыми когтями и зубами пойдет на рэкет! Регистрировались случаи, как росомаха отжимала добычу даже у медведя! Вот что значит, наглость — второе счастье!

Но если зверь отыщет залежавшуюся добычу — тоже не беда. Вот ушла под землю туша лося или тюленя. Или отыскалась заначка пумы. Что, этому добру теперь пропадать? Нет! Мощными лапами росомаха откопает останки. Твёрдые кости — тоже не проблема. Верхние коренные зубы в задней части рта повернуты на 90 градусов внутрь, что помогает прокусить даже самые бронебойные части тела!

И всё это животина делает в одиночку. Единственное время, когда бандиты кооперируются — брачный сезон, который длится с мая по август. Самец и самка образуют союз двух сердец всего на пару недель, после чего самка уходит с пузом, а самец — охмурять других дам на своей территории. Обычно влияние одного парня распространяется на два-три девичьих надела, и он яростно охраняет свои территории от других кандидатов в их мужья.

Но оплодотворённая яйцеклетка у самки не начинает развиваться сразу. Беременность откладывается на семь-восемь месяцев! По настоящему эмбрионы формируются лишь к концу зимы. Так организм мамочки по-умному планирует рождение: детёныши появляются на свет весной, в сезон изобилия.

Для своих детишек самка устраивает нечто наподобие берлоги. Без укрытия нельзя: малыши появляются беспомощными и слепыми. Глаза они откроют только спустя месяц после рождения! А через три — впервые выйдут наружу. Выпадает это знаменательное событие как раз на начало лета. Но на мороз своих кровинушек самка не выгонит ещё два года! Всё это время молодёжь будет учиться охоте, слежке и рэкетирству, прежде чем уйти от матери на вольные хлеба.

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Метки: в мире   животные   интересно   познавательно   росомаха   факты   
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4  комментария
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5k
Константин 23 минуты назад
интересно, если встретится росомаха и медоед и начнут махаться. кто победит в этой эпичной битве?
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17k
Сергей 38 секунд назад
Да ладно! Милое существо!)))
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394
Гепатит С 4 минуты назад
Эта зараза у нас в части чуть не сожрала одного. Кольский полуостров.
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735
Руслан Полчаса назад
Забавная зверюга =) Да и статья норм! Коротко, но зато познавательно.
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