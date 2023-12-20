Росомаха: «берсеркер» из тайги

И всё это животина делает в одиночку. Единственное время, когда бандиты кооперируются — брачный сезон, который длится с мая по август. Самец и самка образуют союз двух сердец всего на пару недель, после чего самка уходит с пузом, а самец — охмурять других дам на своей территории. Обычно влияние одного парня распространяется на два-три девичьих надела, и он яростно охраняет свои территории от других кандидатов в их мужья.