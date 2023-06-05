Степной кот: предок домашней кошки

Как степные коты променяли жизнь охотников-одиночек на домашний уют.
Кошки гуляют сами по себе. Об этом даже Киплинг рассказ написал — настолько это прописная истина. Но раз это так, почему Мурки и Барсики вообще живут с нами? Кто тот кот, что пришёл к человеку? Этот герой не носит плаща. Усы и хвост — вот его атрибуты. Встречайте, степной кот — тот, кто предпочёл домашний уют жизни охотника-одиночки.
Очевидно, что степной кот живёт в степях. А ещё в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, Азии, Индии и Закавказья. Если вы не зоолог, то почти наверняка спутаете степного кота с Барсиком из соседнего подъезда. Те же усы, лапы, хвост. Те же зелёно-жёлтые глаза со зрачками-щелочками. Те же габариты: дикие коты не отъедаются больше 7 кило.
Но отличия всё же есть, пусть и не кардинальные. Во-первых, чёрных, белых и разноцветных мурок в природе вы не увидите. Окрас степных котов всегда «дикий» — бежевый в бурую полоску. Во-вторых, ноги у дикого кота чуть длиннее, чем у квартирных аналогов. Оно и понятно, в степях надо стоять высоко и смотреть далеко.
Как и другие представители своего рода, степной кот — великолепный охотник. Но перед смертоубийством мелкой живности он... умывается. 1/4 всего того времени, пока кот не спит, он намывает шерстку. Так хищник избавляется от собственного запаха, ведь добыча может почувствовать охотника в самый неподходящий момент!
Если ваш котик воротит нос от паштета из грудки индейки, то его дикий предок ест абсолютно всё: от стандартных мышей и крыс до менее стандартных насекомых, яиц и зайцев. И даже несмотря на всю непривередливость, удача улыбается котам лишь в каждой четвертой охоте. Только 30% нападений завершаются обедом.
Но тут на сцену выходит человек. Около 10 тысяч лет назад на территории Ближнего Востока люди начали активно возделывать земли и выращивать зерновые культуры. Тогда же пришлось создать условия для хранения урожая. А где есть зерно, там есть грызуны. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы не кошки.
Обнаружив огромное скопление своей естественной добычи, усатые полосатые быстро оценили все плюсы и минусы соседства с человеком. Во-первых, больше незачем скакать по открытым пространствам в поисках пищи. Зачем тратить силы, если под боком такая общественная столовая?
Во-вторых, рядом с человеком гораздо безопаснее. Более крупные хищники не рискуют с ним связываться. А значит, находясь под боком у двуногого, тебя тоже трогать не станут. Приятный бонус — человеческие постройки. Это идеальное место для отдыха и выведения потомства. Люди тоже быстро сообразили, что соседство с котами приносит сплошную пользу. А ещё они мурчат прикольно! Так началось взаимовыгодное соседство диких зверей и человека.
Были, конечно, и минусы. О личном пространстве пришлось забыть. При том, что в дикой природе соседство с сородичами кошки не переносят. Но чем больше становилось пищи, тем быстрее падала конкуренция. Чтобы оставаться сытыми, степным котам пришлось смириться с компанией себе подобных.
Вероятно, подобные процессы проходили и в других местах с другими кошками. Самих степных котов приручали не единожды — разные подвиды приходили к человеку в разное время. Но вместе с людьми степные кошки распространились практически по всему земному шару, вытеснив локальные версии других одомашненных мышеловов. Получается, что современные кошки, что их дикие предки с нами всего лишь... из-за еды?
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