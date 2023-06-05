Степной кот: предок домашней кошки

Кошки гуляют сами по себе. Об этом даже Киплинг рассказ написал — настолько это прописная истина. Но раз это так, почему Мурки и Барсики вообще живут с нами? Кто тот кот, что пришёл к человеку? Этот герой не носит плаща. Усы и хвост — вот его атрибуты. Встречайте, степной кот — тот, кто предпочёл домашний уют жизни охотника-одиночки.

Очевидно, что степной кот живёт в степях. А ещё в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, Азии, Индии и Закавказья. Если вы не зоолог, то почти наверняка спутаете степного кота с Барсиком из соседнего подъезда. Те же усы, лапы, хвост. Те же зелёно-жёлтые глаза со зрачками-щелочками. Те же габариты: дикие коты не отъедаются больше 7 кило.