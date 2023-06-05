FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14097 постов • 1671 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Животные
Степной кот: предок домашней кошки

Степной кот: предок домашней кошки

Автор:
05 июня 2023 08:19
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   интересно   кошки   познавательно   степной кот   факты   
1336
9

Как степные коты променяли жизнь охотников-одиночек на домашний уют.

Кошки гуляют сами по себе. Об этом даже Киплинг рассказ написал — настолько это прописная истина. Но раз это так, почему Мурки и Барсики вообще живут с нами? Кто тот кот, что пришёл к человеку? Этот герой не носит плаща. Усы и хвост — вот его атрибуты. Встречайте, степной кот — тот, кто предпочёл домашний уют жизни охотника-одиночки.

Очевидно, что степной кот живёт в степях. А ещё в саваннах, пустынях и предгорьях Африки, Азии, Индии и Закавказья. Если вы не зоолог, то почти наверняка спутаете степного кота с Барсиком из соседнего подъезда. Те же усы, лапы, хвост. Те же зелёно-жёлтые глаза со зрачками-щелочками. Те же габариты: дикие коты не отъедаются больше 7 кило.

×
×

Но отличия всё же есть, пусть и не кардинальные. Во-первых, чёрных, белых и разноцветных мурок в природе вы не увидите. Окрас степных котов всегда «дикий» — бежевый в бурую полоску. Во-вторых, ноги у дикого кота чуть длиннее, чем у квартирных аналогов. Оно и понятно, в степях надо стоять высоко и смотреть далеко.

Как и другие представители своего рода, степной кот — великолепный охотник. Но перед смертоубийством мелкой живности он... умывается. 1/4 всего того времени, пока кот не спит, он намывает шерстку. Так хищник избавляется от собственного запаха, ведь добыча может почувствовать охотника в самый неподходящий момент!

Если ваш котик воротит нос от паштета из грудки индейки, то его дикий предок ест абсолютно всё: от стандартных мышей и крыс до менее стандартных насекомых, яиц и зайцев. И даже несмотря на всю непривередливость, удача улыбается котам лишь в каждой четвертой охоте. Только 30% нападений завершаются обедом.

Но тут на сцену выходит человек. Около 10 тысяч лет назад на территории Ближнего Востока люди начали активно возделывать земли и выращивать зерновые культуры. Тогда же пришлось создать условия для хранения урожая. А где есть зерно, там есть грызуны. Неизвестно, чем бы закончилось это противостояние, если бы не кошки.

Обнаружив огромное скопление своей естественной добычи, усатые полосатые быстро оценили все плюсы и минусы соседства с человеком. Во-первых, больше незачем скакать по открытым пространствам в поисках пищи. Зачем тратить силы, если под боком такая общественная столовая?


Во-вторых, рядом с человеком гораздо безопаснее. Более крупные хищники не рискуют с ним связываться. А значит, находясь под боком у двуногого, тебя тоже трогать не станут. Приятный бонус — человеческие постройки. Это идеальное место для отдыха и выведения потомства. Люди тоже быстро сообразили, что соседство с котами приносит сплошную пользу. А ещё они мурчат прикольно! Так началось взаимовыгодное соседство диких зверей и человека.

Были, конечно, и минусы. О личном пространстве пришлось забыть. При том, что в дикой природе соседство с сородичами кошки не переносят. Но чем больше становилось пищи, тем быстрее падала конкуренция. Чтобы оставаться сытыми, степным котам пришлось смириться с компанией себе подобных.

Вероятно, подобные процессы проходили и в других местах с другими кошками. Самих степных котов приручали не единожды — разные подвиды приходили к человеку в разное время. Но вместе с людьми степные кошки распространились практически по всему земному шару, вытеснив локальные версии других одомашненных мышеловов. Получается, что современные кошки, что их дикие предки с нами всего лишь... из-за еды?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   интересно   кошки   познавательно   степной кот   факты   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
23k
SolomonA 18 минут назад
Предок? Ну-ну... У домашней кошки столько возможных предков, что замучаешься искать. Вот например европейский лесной кот. Что называется - найдите пять отличий.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66
Anton 21 минуту назад
Мейн-куны вообще отдельная порода и к степным отношение вообще не имеет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−2
Показать ещё
Себастьян Перейра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

953980



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#в мире#Еда#забавно#Приколы#искусство#США#Девушка#фантазия
#история#животные#СССР#люди#картинки#авария#креатив#познавательно#кот
#интересно#Юмор#Прикол#подборка#кино#ДТП#милота#Россия#полиция
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться