Зачем многие животные таскают своих детёнышей за шкирку?

Известно, что многие млекопитающие переносят своих детенышей от одного места к другому, взяв их зубами за шкирку. Однако не все знают, зачем животные это делают.
Все видели, как мама-кошка переносит котят: схватила за шкирку, а тот и пикнуть не смеет. Но почему именно так? Это ведь не самый удобный способ переноски чада. Да, на ручки они малышей взять не могут, — но неужели нельзя было придумать что-то ещё?
Дело в том, что такой вид транспортировки задуман эволюцией с куда более практичной целью, чем просто удобство для мамы. Дело в том, что у всех детишек млекопитающих, кого родители таскают во рту — котята, щенки, мышата, морские поросята и многие другие, загривок служит своего рода «выключателем».
Когда самка хватает детёныша за шкирку, нервные окончания на шее малыша посылают сигналы «приготовиться к транспортировке!» в мозжечок. Это такой небольшой отдел головного мозга, он есть у всех позвоночных и располагается в затылочной части головы. Когда сигнал от шкирочного захвата достигает мозжечка, этот отдел в ответ посылает импульсы к нервной системе и мышцам.
В результате у малыша наступает так называемая «транспортная неподвижность». Она выражается сразу в двух вещах. Первое — зверёк замирает в «позе эмбриона»: полностью расслабляется, поджимает лапки и хвост к туловищу и повисает мягкой тряпочкой в пасти у заботливой мамы. Второе — дитё за пару секунд успокаивается и затихает. Малыш прекращает пищать, кричать, бояться и напрягаться. Сердечный ритм замедляется — полное умиротворение!
В дикой природе транспортная неподвижность помогает малышам выжить. Самки ведь переносят детей туда-сюда не по приколу: переезд — это важный шаг в маскировке потомства. Старое место дислокации детского сада по запаху, материнским тропкам, мусору и прочим знакам могли рассекретить хищники.
Поэтому унести детёнышей на новое место нужно максимально незаметно и тихо. Согласитесь, если бы в это время котёнок-мышонок начал пищать и вырываться, он сразу бы выдал всех с потрохами — вот и появился у малышей выключатель!
Потом эта фича, кстати, никуда не исчезает. Ветеринары этим умело пользуются: если правильно схватить животину за загривок, зверь также расслабится и станет спокойнее. Но переносить взрослых животин вот так ни в коем случае нельзя! Их вес уже не рассчитан на это, и если зверя поднять за шкирку, можно здорово травмировать питомца.
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