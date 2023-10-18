Зачем многие животные таскают своих детёнышей за шкирку?

Потом эта фича, кстати, никуда не исчезает. Ветеринары этим умело пользуются: если правильно схватить животину за загривок, зверь также расслабится и станет спокойнее. Но переносить взрослых животин вот так ни в коем случае нельзя! Их вес уже не рассчитан на это, и если зверя поднять за шкирку, можно здорово травмировать питомца.