Зачем вороны пристают к другим животным

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Как-то раз, гуляя по парку, я застала удивительную сцену. Ворона тюкала за хвост кота. Куда бы не отходил усатый, птица важно вышагивала за своей жертвой и клевала. Да так, что в клюве оставался трофей — клок шерсти! Казалось бы, один — хищник, другой — добыча. Но пернатый не испытывал перед пушистым никакого пиетета. Неужели птице жить надоело, что она сама напрашивается на нападение? Совсем наоборот. Так птиц защищает не только себя, но и своих сородичей.

Врановые в целом и вороны в частности — это пернатые дети. Очень шкодливые и пакостные трёхлетки. И степень их безобразий может быть разной. Иногда птицы делают так просто потому, что им весело! Бравый птиц подкрадывается, тяпает кого-то за хвост/лапу/ухо, и жертва вероломного нападения сразу злится, отвлекаясь от своих дел, пока пернатый злодей довольно скачет рядом.