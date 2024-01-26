Зачем вороны пристают к другим животным

Наверняка вы встречали видео, на которых вороны тянут за хвост, клюют и всячески выводят из себя других животных. Этим действиям есть объяснение.
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Как-то раз, гуляя по парку, я застала удивительную сцену. Ворона тюкала за хвост кота. Куда бы не отходил усатый, птица важно вышагивала за своей жертвой и клевала. Да так, что в клюве оставался трофей — клок шерсти! Казалось бы, один — хищник, другой — добыча. Но пернатый не испытывал перед пушистым никакого пиетета. Неужели птице жить надоело, что она сама напрашивается на нападение? Совсем наоборот. Так птиц защищает не только себя, но и своих сородичей.
Врановые в целом и вороны в частности — это пернатые дети. Очень шкодливые и пакостные трёхлетки. И степень их безобразий может быть разной. Иногда птицы делают так просто потому, что им весело! Бравый птиц подкрадывается, тяпает кого-то за хвост/лапу/ухо, и жертва вероломного нападения сразу злится, отвлекаясь от своих дел, пока пернатый злодей довольно скачет рядом.
Но иногда у вороньей жертвы есть что-то интересное. Это может быть какая-то яркая вещица или кусочек чего-то вкусного. И тогда у приставаний появляется материальный смысл. Ворона становится грабительницей, а уколы в хвост и ухо — отвлекающими маневрами, чтобы переключить внимание с нужной финтифлюшки.
Но и благородные цели у таких выходок имеются. Например, защитить себя, сородичей и своё гнездо. И четвероногие, и крылатые хищники представляют для врановых опасность. Поэтому прогнать незваных гостей со своей территории воронам всегда хочется. Но не всегда хватает количества для серьёзной перепалки, поэтому в ход идут более мягкие методы, призванные взбесить жертву. Она устанет от приставаний и свалит сама.
Если намёк не понят, птицы переходят к серьёзным мерам. Разъярённые вороны собираются в стаю и гоняют врага до потери сознания последнего. Все летят, орут, стараются клювом побольнее стукнуть прямо по макушке, лапами царапнуть. Сове днём не посчастливилось на глаза показаться? Отлично, сейчас дадим ей по ушам! Сокол или ястреб залетел не в тот район? Бей нарушителя! А если он ещё предпринял попытку кого-нибудь хапнуть, то вообще все ограничения вон, перьями подушку набьём! Даже человек такой стае не помеха! Птицы без страха нападают на двуногих, если те посмели обидеть сородича или деточку.
Такой масштабный наезд называется моббинг. Его используют многие группы животных — от других птиц до стадных млекопитающих. Цель у такого действа — запугать врага, да так, чтоб нападать ему было неповадно!
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