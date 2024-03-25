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25 любопытных и добрых снимков из серии «Удивительное рядом»

25 любопытных и добрых снимков из серии «Удивительное рядом»

Автор:
25 марта 2024 18:37
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: С миру по нитке   добрые снимки   добрые фотографии   животные   интересно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Нас окружает так много интересного! Но обычно мы слишком заняты, чтобы это замечать... Если бы мы взяли за привычку иногда делать паузу и смотреть по сторонам, то могли бы получать гораздо больше удовольствия от повседневной жизни.

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Каждый год у них рождаются дети, и она — ласковая мать, а вся стая ее защищает. Живое доказательство того, что сострадание присуще не только людям.


На Земле их насчитывается около 6 600 особей. ДНК-исследование показало, что ахалтекинцы — одна из самых древних пород лошадей, живущих сегодня.


Этот токсин вызывает у дельфинов кайф. Поэтому они специально надувают иглобрюхов и передают своим друзьям-дельфинам, чтобы те тоже получили удовольствие.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: С миру по нитке   добрые снимки   добрые фотографии   животные   интересно   познавательно   удивительное рядом   факты   
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Viktor 16 минут назад
Дельфин-наркоман, горе в семье!

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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1748 постов (1663 в горячем)

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