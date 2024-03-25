25 любопытных и добрых снимков из серии «Удивительное рядом»

Нас окружает так много интересного! Но обычно мы слишком заняты, чтобы это замечать... Если бы мы взяли за привычку иногда делать паузу и смотреть по сторонам, то могли бы получать гораздо больше удовольствия от повседневной жизни.
1. Эта 15-метровая скульптура была открыта в Южной Дакоте, США. Она называется «Достоинство» и создана Дейлом Ламфером в честь женщин племени сиу
2. Бразильский священник Хуан Пабло забирает с улиц брошенных собак, кормит и купает их. Затем он представляет собаку на мессе и находит ей дом
3. Эта ворона (слева) сломала клюв 8 лет назад при столкновении с автомобилем. С тех пор ее партнер терпеливо кормит ее и заботится о ней
Каждый год у них рождаются дети, и она — ласковая мать, а вся стая ее защищает. Живое доказательство того, что сострадание присуще не только людям.
4. 94-летняя Агнес Каспаркова из Чехии превратила свою маленькую деревню в художественную галерею
5. «Наша корова Берта чувствовала себя неважно, поэтому вчера вечером мой сын пошел к ней, чтобы побыть рядом и позаботиться. Утром я обнаружил вот такую картину»
6. «Каждый год эта мама-утка приводит своих малышей в мой дом, и я помогаю ей заботиться о них. Сегодня утром я открыла дверь 13 новым пищащим пушистикам»
8. Мастер резьбы по дереву бензопилой Джеффри Майкл Самудоски создал скульптуру осьминога из мертвой секвойи. Потрясающе!
10. Олениха зашла в магазин в Колорадо. Владелец магазина дал ей печенье. Через полчаса она вернулась со всей семьей
11. Французские дизайнеры придумали эти приподнятые сады, которые делают садоводство доступным для пожилых людей и людей в инвалидных колясках
12. В детской больнице Италии собаки для терапии с нетерпением ждут встречи со своими детьми
13. Капитан Сьюзи Гарретт и ее дочь Донна — первая в истории пара мать-дочь, вместе пилотировавшая коммерческий рейс Skywest Airlines
14. Владелец машины не заводил ее целый месяц, чтобы эта голубка высидела яйца. «Раз уж она выбрала мой автомобиль для строительства гнезда, я ее не подведу», — сказал он
16. Представьте, что идете по музею и обнаруживаете 100-летнюю картину с вашим изображением из другой жизни
17. Ахалтекинцы, пожалуй, самая красивая порода лошадей в мире. Помимо потрясающего металлического блеска (благодаря которому их прозвали «золотыми лошадьми»), они также известны своей скоростью и умом
На Земле их насчитывается около 6 600 особей. ДНК-исследование показало, что ахалтекинцы — одна из самых древних пород лошадей, живущих сегодня.
19. Mud Maid (Грязевая дева) — живая cкульптура Сью Хилл в саду «Затерянные сады Хелигана», Корнуолл, Великобритания. В зависимости от сезона «волосы» и «одежда» девы меняются, когда появляются растения и мох
21. Джим Ковальчик, основатель медвежьего приюта, заботится о спасенных медвежатах изо дня в день. Он кормит их, купает, играет с ними, а иногда они даже дремлют вместе
22. Эта скульптура влюбленной пары львов в натуральную величину целиком создана из картона, за исключением деревянного основания
25. Интересный факт: рыбы-иглобрюхи выделяют токсин, который ослабляет нападающего, чтобы спастись от него. По иронии судьбы, на дельфинов этот токсин действует иначе
Этот токсин вызывает у дельфинов кайф. Поэтому они специально надувают иглобрюхов и передают своим друзьям-дельфинам, чтобы те тоже получили удовольствие.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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