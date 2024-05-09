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Какие разновидности комаров можно встретить летом?

Какие разновидности комаров можно встретить летом?

Автор:
09 мая 2024 13:19
Метки: в мире   интересно   комары   насекомые   познавательно   факты   
1199
8

До массового нашествия комаров осталось всего несколько недель, поэтому стоит рассказать о наиболее распространённых подразделениях противника.

Вопреки расхожим мнениям, далеко не все комары враждебны по отношению к человечеству. Нами зафиксированы нападения лишь со стороны самок семейства кровососущих (настоящих) комаров. Ни комары-долгоножки, ни звонцы, ни представители других, более мелких групп, не интересуются нами, поэтому в рамках текущего доклада они упомянуты не будут.

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Наиболее часто человеческие поселения подвергаются атаке комаров-пискунов. Эти насекомые — наиболее близкий аналог пехоты из человеческих армий. Более 90% укусов людей совершаются этим видом, но и потери они несут огромные. Многие подвиды пискунов предпочитают человека любой другой добыче, так ещё и нападают на нас на всех континентах!

В эпоху великих географических открытий лазутчики пискунов пробирались на корабли европейцев и расселялись вместе с ними по всему миру. Этот вид насекомых обладает невероятной экологической пластичностью, он способен выживать в небольших лужах посреди городской застройки. Да что там говорить, нечисть ведёт свою подрывную деятельность даже в подвалах домов и в метро!

В близком родстве с ними состоят комары солончаковые. Этот вид выполняет роль авиации дальнего действия. Личинки насекомых зреют в водоёмах с повышенной солёностью, но взрослые особи нападают на всё живое в радиусе 20-30 километров от водоёма. Для справки: стандартный комариный боец улетает от места размножения не дальше, чем на 1.5-2 км. Безмерно радует, что они встречаются лишь на территории Северной Америки. Наши комары, размножающиеся в солёных озёрах, не проявляют такой активности.

Ещё один широко распространённый тип враждебных членистоногих — это кусаки, они же тигровые комары. Эта группа включает в себя более 700 видов боевых организмов, расселившихся по всем континентам, кроме Антарктиды. Вы можете отличить их от других комаров по полосатым ногам и брюшкам. В отличие от пискунов, чья активность зависит лишь от температуры и которые стараются избегать нападений под лучами солнца, «тигры» предпочитают наносить скоординированные удары в дневное время суток.

Отдельно стоит отметить элиту тигриной армии, род жгучих комаров. Это тяжёлая артиллерия насекомого войска. Они отлично приспособлены к обитанию в холодном климате лесной полосы Евразии и пьют кровь у всех: млекопитающих, птиц и даже рептилий. Но в отличие от большинства кровососов, жгучие комары не впрыскивают в кровь обезболивающие реагенты, поэтому их укусы ранят сильнее, чем чьи-либо ещё.

Но поистине смертоносные отряды нашего врага — войска малярийных комаров. В этот род входят более 400 видов насекомых, проживающих как в Старом, так и в Новом Свете. К счастью, всего 10 видов из всей армии пользуются биологическим оружием в лице малярийных плазмодиев. Но это не значит, что нам стоит расслабиться. Как минимум ещё 40 видов являются потенциальными переносчиками малярии. Причём некоторые из них обитают на юге России. Если на территории обитания этих насекомых возникнет естественный резервуар болезни, потерь нам не избежать. Даже современного уровня снабжения комаров малярией достаточно, чтобы уносить жизни 400-600 тысяч человек в год.

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Метки: в мире   интересно   комары   насекомые   познавательно   факты   
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1  комментарий
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Трям Час назад
Всего два вида - которых успел прихлопнуть и которых нет!
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3949 постов (3945 в горячем)

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