Какие разновидности комаров можно встретить летом?

Но поистине смертоносные отряды нашего врага — войска малярийных комаров. В этот род входят более 400 видов насекомых, проживающих как в Старом, так и в Новом Свете. К счастью, всего 10 видов из всей армии пользуются биологическим оружием в лице малярийных плазмодиев. Но это не значит, что нам стоит расслабиться. Как минимум ещё 40 видов являются потенциальными переносчиками малярии. Причём некоторые из них обитают на юге России. Если на территории обитания этих насекомых возникнет естественный резервуар болезни, потерь нам не избежать. Даже современного уровня снабжения комаров малярией достаточно, чтобы уносить жизни 400-600 тысяч человек в год.