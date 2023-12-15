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Вопрос дня: какую фразу можно сказать во время интима и наряжая ёлку

Вопрос дня: какую фразу можно сказать во время интима и наряжая ёлку

Автор:
15 декабря 2023 11:42
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Прикол   Твиттер   интересно   какую фразу сказать   любопытно   обсуждения   соцсети   фото   
2405
14

Новогодняя тематика уже во всю вошла в чат. Пользователи активно шутят, и сегодня в Твиттере появился очередной тред. Итак, давайте посмотрим на варианты ответом, что же можно сказать во время интима и наряжая ёлку? Ждём ваши варианты в комментариях!

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Метки: Прикол   Твиттер   интересно   какую фразу сказать   любопытно   обсуждения   соцсети   фото   
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12  комментариев
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Эту херобору каждый Новый год вытаскивать будут?
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4k
Харон 2 часа назад
Я думал кукурузина уже пробила дно...
Ошибался.
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28k
Егор 2 часа назад
Давай помогай, мне не дотянуться.
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20k
scorpick 2 часа назад
-Я не могу, когда кот так смотрит.
- Он ждёт, когда мы закончим.
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788
Шурман 2 часа назад
Ну вчера наряжали , сказал на куй она нужна и второе !!!! НА КУЯ столько мне нужно вешать гирлянд в 7 часов вечера если соседи потом шиздят что им это мешает спать . Ладно в Латвии на хуторе там всем похер что мы епанули с тестем там кто местные кабаны и медведи подумали что опять русские идут :) . Я чувствую на этот Новый год опять писюнами по запускам будем мерятся , вот когда я шумовую кинул в лес тогда все обосрались ( спасибо Украине :)))))))))) от куда бы я еще на территории евро союза хрень мог купить . Эти судаки продают все и свою душу .
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
Разбуди меня, когда закончишь
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17k
Марина 2 часа назад
Ну, мы хотя бы попытались.
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Спелая кукурузинка

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