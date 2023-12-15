Вопрос дня: какую фразу можно сказать во время интима и наряжая ёлку

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Новогодняя тематика уже во всю вошла в чат. Пользователи активно шутят, и сегодня в Твиттере появился очередной тред. Итак, давайте посмотрим на варианты ответом, что же можно сказать во время интима и наряжая ёлку? Ждём ваши варианты в комментариях!
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