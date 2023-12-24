Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание

В тот же день их нашли. И вид у парней был совсем не боевой.
В Санкт-Петербурге агрессивная шпана напала на доставщика еды. Человека отмудохали ногами и залили перцовым баллончиком. Парни считали, что это «их район» и нападали на лиц неславянской внешности. На курьера налетели просто так, он им повстречался.
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Гопари считали, что им всё сойдёт с рук. Не сошло.
В тот же день хулиганов задержали. Это один 14-летний парень и трое 16-летних. Малолетку отпустили, а двое постарше «подняли» уголовную статью о хулиганстве.
Как заявил один из задержанных:
Да в шутку это было сделано.
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Теперь хулиганы будут отвечать по всей строгости закона. Курьер госпитализирован с травмами.
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Я уважаю работающего человека вне зависимости от его национальности и не люблю бездельников.