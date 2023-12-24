Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание

Гопари считали, что им всё сойдёт с рук. Не сошло.

В тот же день хулиганов задержали. Это один 14-летний парень и трое 16-летних. Малолетку отпустили, а двое постарше «подняли» уголовную статью о хулиганстве.

Как заявил один из задержанных: