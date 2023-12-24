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Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание

Гопники избили курьера и вскоре их настигло наказание

Автор:
24 декабря 2023 21:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Птер   Санкт-Тетербург   курьер   хулиганы   шпана   
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В тот же день их нашли. И вид у парней был совсем не боевой.

В Санкт-Петербурге агрессивная шпана напала на доставщика еды. Человека отмудохали ногами и залили перцовым баллончиком. Парни считали, что это «их район» и нападали на лиц неславянской внешности. На курьера налетели просто так, он им повстречался.

Гопари считали, что им всё сойдёт с рук. Не сошло.

В тот же день хулиганов задержали. Это один 14-летний парень и трое 16-летних. Малолетку отпустили, а двое постарше «подняли» уголовную статью о хулиганстве.

Как заявил один из задержанных:

Да в шутку это было сделано.

Теперь хулиганы будут отвечать по всей строгости закона. Курьер госпитализирован с травмами.

Источник:

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Метки: Видео   Птер   Санкт-Тетербург   курьер   хулиганы   шпана   
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21  комментарий
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77k
Viktor Час назад
Вот оно, БЫДЛО во всей красе!
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30k
Aqueronte 22 минуты назад
Сколько защитников мигрантов повылезало. Нравятся они вам, ну и держите их у себя дома. Они сегодня работают а завтра вашими и нашими детьми управлять будут, уже сейчас на новый год требуют отменить праздник а через 20 лет ваши дети будут намаз читать.
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12k
harlamov Полчаса назад
Ха-ха, так их батьки тут на фишках комменты строчат с утра до вечера. Такие же колхозные наци-гопари.
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6k
Wadim 48 минут назад
голосок-то дрожит)
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16k
Kucher Час назад
Пора от черножопых чурок избавляться. Но методы плохие. Делать это надо не под камеру.
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4k
kuchipachi Час назад
Они даже после избиения балоны перцовые за 10 метров от жертвы распыляют, ссась подойти ближе
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20k
Bill Час назад
Хулиганство, покушение на убийство, в составе преступной группы по предварительному сговору, разжигание межнациональной розни?
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489
Ирина Петрова Владимир 20 минут назад
Я из Прибалтики. Вы нацист и все, кто не такие как вы - должны быть уничтожены?
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5k
Григорий Час назад
этого тупого козлёнка на кислородный баллон одеть и кран отломать, пусть летит!
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13k
Владимир Час назад
Очередной дебил, рожают бляжь в пустоту, типа вот есть а дальше сам. Воспитания 0 родителей надо сажать а этих в детдом, как хозяин собаки виноват в действиях своего питомца так и родители виноваты в действиях своего отпрыска.
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7k
Allmaster Час назад
Не оскудеют тюрьмы, пока мозги скудные...
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39k
Седой Час назад
Животные!
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