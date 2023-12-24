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В Питере подростки вдохновились сериалом «Слово пацана» и стали избивать мигрантов

В Питере подростки вдохновились сериалом «Слово пацана» и стали избивать мигрантов

Автор:
24 декабря 2023 18:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Казань   гопники   жора крыжовников   сериал   слово пацана   шпана   
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Создатели фильма получили бесплатную рекламу.

Роберт Гараев - автор книги «Слово пацана».

Он довольно живо описал конец 1980-х в Казани:

Эффект - примерно как от «Бригады» - главного ситкома нулевых. Малолетки стали подражать героям сериала и творить всякую дичь. Например, нападать на дворников:

Полиция уже вычислила главных подозреваемых

Пострадали две женщины и трое мужчин. Четверо из них - граждане государств ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»  213 УК РФ, сообщили в МВД.

Теперь фанатам «Слова Пацана» придётся отвечать за свои поступки. Это им не кино. Хотя создатели сериала и не рассчитывали на такую медийную поддержку- теперь «Слово» посмотрят даже те, кто не интересовался сериалами в принципе. Парламентарии хотели проект запретить - не вышло. Теперь фильм стал главным трендом уходящего года.

Он уже продлён на 2-й сезон. Так что молодёжь вполне насладиться блатной романтикой.

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Метки: Видео   Казань   гопники   жора крыжовников   сериал   слово пацана   шпана   
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38  комментариев
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309
costarox 2 часа назад
А где в фильме был избит хоть один мигрант?
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24k
Тигран Саркисян 5 минут назад
Тут не в сериале дело , первое это воспитание а второе что там вместо мозга кисель .
Тут не в сериале дело , первое это воспитание а второе что там вместо мозга кисель .Посмотреть
Тут не в сериале дело , первое это воспитание а второе что там вместо мозга кисель .
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1k
Darki 11 минут назад
Посмотрел две первых серии ещё до того как пошла такая популярность,и мне зашло,я решил что посмотрю весь.А так по факту если человек дебил,то ему не надо что то смотреть чтоб творить дичь.
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866
Александр Maтвийка 11 минут назад
А зачем дворника?
Он же дворник!
Мало , что ли, других чушпанов.
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24
Liberman 12 минут назад
ну так то - мы всегда их гасили. в 90-е, я будучи мелким чуть ли не два раза в месяц выходил... как по наряду. а че не так то сейчас - [мат] всегда было народной забавой. не смогут мои сыновья - и приду, расскажу им как себя вести.
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1k
Алексей 23 минуты назад
Какие мигранты? Тогда Союз был.....
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25k
ЦСКА Полчаса назад
Может быть питерские подростки вдохновились хроникой происшествий, где доминируют азиаты, а не сериалом??
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39k
russger Полчаса назад
Интересная статья. Хулиганство. Можно отмудохать человека, а пойдёт как хулиганка?
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11k
Олегbl4 Полчаса назад
Главное нет претензий к культу ММА и прочему "панкратиону", который формирует "правду в силе". Нет претензий к каналам видеоплощадок, где учат "как пробить двоечку", "как вырубить с одного удара наглушняк". Если он не несут деструктивности в мозг подростка, то и этот сериал никак не повлияет.
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2k
Николай 37 минут назад
Ну и чо будет? Мозгов как у белок. Уччмеки начнут наших избивать? А они и так...
В принципе этот конфликт давно напрашивается и он неизбежен.
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100
Reveller 40 минут назад
Шакальё.К одиноко идущему работяге подбегают со спины, в лицо брызгают и избивают уже по сути беззащитного человека. А вот когда мигранты стоят по 3-4 человека, ржут на всю улицу, пристают к женщинам, танцы свои дикие устраивают, к ним так подойти пысаются. Ответочка по-любому прилетит.
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0
Дмитрий 42 минуты назад
Нет не по этому. Пришло время научить уважать чужой дом, а не тащить сюда свой аул.
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2k
Звёздный странник 51 минуту назад
А при чём тут сериал?
Я вчера его посмотрел. В сериале нет ни капли пропаганды против мигрантов. Там только одного панка избили и всё. А в основном постоянный замес одной уличной группировки против другой. О мигрантах НИ СЛОВА!
С тем же успехом можно и фильмы про войну приплесть.
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67k
doker 52 минуты назад
Я вспоминаю фильмы перестройки...
И думаю, опять ждать 90х?
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49k
Максим Т. 59 минут назад
"теперь «Слово» посмотрят даже те, кто не интересовался сериалами в принципе." Нет. И не собираюсь.
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18k
banzai7 Час назад
Если эту хрень показывают, то почему бы тогда порно в кинотеатрах не показать?
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11k
Олегbl4 Час назад
Если бы не форсили тему с сериалом, то большинство бы и не узнало о нем. А тут прям, как второе пришествие освещали.
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4k
kuchipachi Час назад
Да хватит уже к любому избиению кого либо группой подростков приплетать этот сериал. Может они только добрались до фильмов про скинхэдов.
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2k
Росомаха Час назад
Правильно сделали... У коррумпированной полиции руки связаны деньгами... Иммигрантам достаточно ивениться и дела закрывают... Ребята поступают по совести, а не по коррупционному закону!!
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5k
B@r@bux 2 часа назад
Ну лучше бы на новый лад классику экранизировали в убогом виде. Нет надо было это говенное наследие святых девяностых на свет вытащить. В чем романтика павианьего стада - клыки и красные жёпы. Творцы-геростраты херовы, лишь бы имя своё в историю впечатать, а там плевать сколько кровью умоются, а сколько жизнь под откос пустят.
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418
Z Z B@r@bux 47 минут назад
А причем 90-е? Если это про 80-е.. А тяп-ляп с 70х...
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3
Владимир 2 часа назад
На нормального человека ни один фильм не повлияет и не изменит его мышление.
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