В Питере подростки вдохновились сериалом «Слово пацана» и стали избивать мигрантов

Создатели фильма получили бесплатную рекламу.
Роберт Гараев - автор книги «Слово пацана».
Он довольно живо описал конец 1980-х в Казани:
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Эффект - примерно как от «Бригады» - главного ситкома нулевых. Малолетки стали подражать героям сериала и творить всякую дичь. Например, нападать на дворников:
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Полиция уже вычислила главных подозреваемых
Пострадали две женщины и трое мужчин. Четверо из них - граждане государств ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» 213 УК РФ, сообщили в МВД.
Теперь фанатам «Слова Пацана» придётся отвечать за свои поступки. Это им не кино. Хотя создатели сериала и не рассчитывали на такую медийную поддержку- теперь «Слово» посмотрят даже те, кто не интересовался сериалами в принципе. Парламентарии хотели проект запретить - не вышло. Теперь фильм стал главным трендом уходящего года.
Он уже продлён на 2-й сезон. Так что молодёжь вполне насладиться блатной романтикой.
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Он же дворник!
Мало , что ли, других чушпанов.
В принципе этот конфликт давно напрашивается и он неизбежен.
Я вчера его посмотрел. В сериале нет ни капли пропаганды против мигрантов. Там только одного панка избили и всё. А в основном постоянный замес одной уличной группировки против другой. О мигрантах НИ СЛОВА!
С тем же успехом можно и фильмы про войну приплесть.
И думаю, опять ждать 90х?
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90-е никуда и не уходили, а лишь трансформировались в новую уродливую форму!
Тоже фильм есть... Смешной.
Там маааленькая ремарка...
Но все поняли....
а по сути весь срач разводится чушпанами которые его вообще не видели
Российские подростки прямо сейчас выходят на улицу, чтобы бить других людей. И других - это не только мигрантов. Просто не таких как они, а они - быдло.
Всё это следствие фильма, которой мы обсуждаем.
Может вам надо извИниться?