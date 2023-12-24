В Питере подростки вдохновились сериалом «Слово пацана» и стали избивать мигрантов

Теперь фанатам «Слова Пацана» придётся отвечать за свои поступки. Это им не кино. Хотя создатели сериала и не рассчитывали на такую медийную поддержку- теперь «Слово» посмотрят даже те, кто не интересовался сериалами в принципе. Парламентарии хотели проект запретить - не вышло. Теперь фильм стал главным трендом уходящего года.

Он уже продлён на 2-й сезон. Так что молодёжь вполне насладиться блатной романтикой.