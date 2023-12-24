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На кадрах видно, как установленная на площади новогодняя елка начинает шататься, после чего с грохотом падает на землю.
Инцидент произошел в городе Гянджа. Сообщают, что из-за штормового ветра в городе упало еще несколько деревьев, в некоторых районах пропал свет.
Непогода началась несколько часов назад, из-за разбушевавшегося ветра в регионе ломаются деревья и пропадает электричество.
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В некоторых российских школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов отменили проведение новогодних елок.