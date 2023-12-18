Мощный взрыв и последующий пожар уничтожили автомойку в Ижевске

Жильцы домов на улице Первомайская в столице Удмуртии проснулись от громкого хлопка.
Жители Ижевска сообщают о громком хлопке в районе улицы Ильфата Закирова. По словам очевидцев, причиной громкого звука послужил взрыв на автомойке рядом с заправочной станцией около 7:30 утра 18 декабря.
«Проезжали мимо как раз в этот момент. Шандарахнуло знатно. Крышу разнесло, вывеска подлетела вверх. Запах покрышек стоит едкий, на втором этаже там что-то взорвалось», – рассказывает Алена Зашихина, очевидец.
По предварительной информации, взрыв произошел из-за разгерметизации баллона с газом. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади 10 квадратных метров
Клиентов в этот момент в помещении не было, а вот директор и администратор находились на месте и получили ожоги разной степени тяжести, их госпитализировали.
Причины произошедшего уточняются.
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Как выглядит сгоревшая автомойка в Ижевске прямо сейчас
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