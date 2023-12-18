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Мощный взрыв и последующий пожар уничтожили автомойку в Ижевске

Мощный взрыв и последующий пожар уничтожили автомойку в Ижевске

Автор:
18 декабря 2023 11:30
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Ижевск   ЧП   автомойка   взрыв   мойка   пожар   
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Жильцы домов на улице Первомайская в столице Удмуртии проснулись от громкого хлопка.

Жители Ижевска сообщают о громком хлопке в районе улицы Ильфата Закирова. По словам очевидцев, причиной громкого звука послужил взрыв на автомойке рядом с заправочной станцией около 7:30 утра 18 декабря.



«Проезжали мимо как раз в этот момент. Шандарахнуло знатно. Крышу разнесло, вывеска подлетела вверх. Запах покрышек стоит едкий, на втором этаже там что-то взорвалось», – рассказывает Алена Зашихина, очевидец.



По предварительной информации, взрыв произошел из-за разгерметизации баллона с газом. Прибывшие пожарные потушили возгорание на площади 10 квадратных метров

Клиентов в этот момент в помещении не было, а вот директор и администратор находились на месте и получили ожоги разной степени тяжести, их госпитализировали.


Причины произошедшего уточняются.

Как выглядит сгоревшая автомойка в Ижевске прямо сейчас

Источник:

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Метки: Видео   Ижевск   ЧП   автомойка   взрыв   мойка   пожар   
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3  комментария
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Комментарий удален. Причина: флуд
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babuby 46 минут назад
На втором видео, в середине первой секунды, отлично видно где началось воспламенение.
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Максим Макашев Час назад
Возможно - утечка газа от отопительного прибора + кто то решил закурить с утреца
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