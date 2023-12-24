В некоторых российских школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов отменили проведение новогодних елок.
В некоторых российских школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов отменили проведение новогодних елок, обращение по этому поводу председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции. И не надо нам в чужой монастырь со своим уставом», — заявил Миронов в ходе в ходе съезда партии.
По его словам, у его партии самые радикальные предложения по проблеме мигрантов. «СР» выступает в том числе за введение визового режима со странами Центральной Азии, напомнил политик. В школах, по мнению Миронова, также не должно быть классов, где более 5% детей плохо говорят по-русски.
Политик ранее прокомментировал статью «Царьграда», который сообщил о риске срыва празднования Нового года в ряде подмосковных школ из-за мигрантов. Телеканал рассказал, что «радикально настроенные родители» не хотят, чтобы их дети участвовали в хороводах вокруг елки, и потребовали полностью отменить мероприятия. Миронов назвал попытки «кого бы то ни было» запретить Новый год в российских школах недопустимыми.
«Я абсолютно убежден, что наши традиции и культурные ценности должны оставаться неприкосновенными Если в ближайшее время проблема не разрешится, то для проведения “воспитательной работы” наиболее “отчаянных” приезжих из СНГ необходимо привлечь представителей диаспор и сотрудников ФМС России», — написал он в своем Telegram-канале.
Политик также призвал поддерживать адаптацию детей мигрантов и дать им возможность изучать русский язык и культуру, чтобы они могли легче интегрироваться в общество.
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а родители детей мигрантов не хотят свалить вместе своим потомством туда откуда они приперслись?
Вот только правда ли это?...
В какой школе решили отменить праздник?
Попахивает уткой.
В если правда, считаю надо ФСБ пригласить директоров таких школ на разговор. Дружеский. как они умеют. Где должно быть четко разъяснено, чем многонациональная Россия отличается от понятия лечь под мигрантов. А ФНС должна приехать к этим мигрантам и объяснить тоже самое, но не вежливо. А СК должны посмотреть, кто не съездил и вые... Ть
Ну и так, заодно - Москва, район Измайлово, 3 парковая д.24. Прям на входе в МФЦ продают хиджабы. Уж не говоря о том, что в самом измайлово замотаек всё больше и больше.
Нормальненько так?
В страну совершается ползучая экспансия. Планомерно идёт замещение культуры, религии и этноса.
Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает сделать ряд жёстких шагов в ответ на действия мигрантов, которые пытаются отменить Новый год в русских...
Больше похоже на вранье.
Скопированное у немцев.
Никакие родители не потерпят, чтобы приезжие рулили в школах их детей.
вброс был от "Царьграда" - кто-то где-то потребовал... на этом - всё пока.
Мы то обсуждаем российские школы.
До вас нам дела нет.
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И мы российские...
Для Казани или Уфы вполне нормально.