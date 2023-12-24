Мигранты отменяют Новый год в русских школах

Депутат Госдумы, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов предлагает сделать ряд жёстких шагов в ответ на действия мигрантов, которые пытаются отменить Новый год в русских...