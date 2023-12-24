В некоторых российских школах из-за пожеланий родителей детей-мигрантов отменили проведение новогодних елок, обращение по этому поводу председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

«Вы приехали в нашу страну, будьте добры, уважайте не только законы, уважайте наши традиции. И не надо нам в чужой монастырь со своим уставом», — заявил Миронов в ходе в ходе съезда партии.

По его словам, у его партии самые радикальные предложения по проблеме мигрантов. «СР» выступает в том числе за введение визового режима со странами Центральной Азии, напомнил политик. В школах, по мнению Миронова, также не должно быть классов, где более 5% детей плохо говорят по-русски.

Политик ранее прокомментировал статью «Царьграда», который сообщил о риске срыва празднования Нового года в ряде подмосковных школ из-за мигрантов. Телеканал рассказал, что «радикально настроенные родители» не хотят, чтобы их дети участвовали в хороводах вокруг елки, и потребовали полностью отменить мероприятия. Миронов назвал попытки «кого бы то ни было» запретить Новый год в российских школах недопустимыми.

«Я абсолютно убежден, что наши традиции и культурные ценности должны оставаться неприкосновенными Если в ближайшее время проблема не разрешится, то для проведения “воспитательной работы” наиболее “отчаянных” приезжих из СНГ необходимо привлечь представителей диаспор и сотрудников ФМС России», — написал он в своем Telegram-канале.

Политик также призвал поддерживать адаптацию детей мигрантов и дать им возможность изучать русский язык и культуру, чтобы они могли легче интегрироваться в общество.