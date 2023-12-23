Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей

До Нового года осталось 9 дней, а это значит, что каждый для себя подводит итоги, кто чего добился, ну или не добился.
На бескрайних просторах интернета был выкопан сей опус. Приятного вам чтива.
После сей душещипательной истории мы озадачились и пошли узнавать, действительно ли все так печально в плане развода в Калифорнии. Закон Калифорнии о семейном праве 1969 года сделал штат первым в стране, разрешившим развод по обоюдному согласию, без вины одного из партнеров.
После подачи всех необходимых документов дается 6 месяцев на раздумий. Если в браке пара была менее 5 лет, нет общих детей и совместно нажитого, то разведут быстренько и без особых проблем. А вот по поводу алиментов не все так просто. Действительно, по постановлению суда, одна сторона оказывает финансовую поддержку другой в течение определенного периода времени после развода. Это попытка уменьшить финансовое неравенство между супругами, часто возникающее при разводе.
И это не является алиментами на ребенка. Нет, это конкретная финансовая помощь бывшему супругу, а на детишек выплаты идут отдельно.
А вот теперь вопрос про пожизненное обеспечение супруга. Данную информацию найти мне не удалось, поэтому вопрос к знатокам, живущим в США. Народ, отпишитесь, реально ли нужно платить бывшей жене до конца ее жизни?
Источник:
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Вырос в семье предателей, сам стал таким же предателем (что наглядно демонстрирует бело-сине-белая хрень возле ника). А теперь ему по карме прилетает.