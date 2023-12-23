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Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей

Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей

Автор:
23 декабря 2023 11:50
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   алименты   дети   жена   развод   семья   
1191
8

До Нового года осталось 9 дней, а это значит, что каждый для себя подводит итоги, кто чего добился, ну или не добился.

На бескрайних просторах интернета был выкопан сей опус. Приятного вам чтива.

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После сей душещипательной истории мы озадачились и пошли узнавать, действительно ли все так печально в плане развода в Калифорнии. Закон Калифорнии о семейном праве 1969 года сделал штат первым в стране, разрешившим развод по обоюдному согласию, без вины одного из партнеров.


После подачи всех необходимых документов дается 6 месяцев на раздумий. Если в браке пара была менее 5 лет, нет общих детей и совместно нажитого, то разведут быстренько и без особых проблем. А вот по поводу алиментов не все так просто. Действительно, по постановлению суда, одна сторона оказывает финансовую поддержку другой в течение определенного периода времени после развода. Это попытка уменьшить финансовое неравенство между супругами, часто возникающее при разводе.

И это не является алиментами на ребенка. Нет, это конкретная финансовая помощь бывшему супругу, а на детишек выплаты идут отдельно.


А вот теперь вопрос про пожизненное обеспечение супруга. Данную информацию найти мне не удалось, поэтому вопрос к знатокам, живущим в США. Народ, отпишитесь, реально ли нужно платить бывшей жене до конца ее жизни?

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Метки: США   алименты   дети   жена   развод   семья   
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22k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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127k
Аааа 55 минут назад
Так ему и надо, дебилу белоленточному.
Вырос в семье предателей, сам стал таким же предателем (что наглядно демонстрирует бело-сине-белая хрень возле ника). А теперь ему по карме прилетает.
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6k
Babangdida Час назад
А брачный договор ГДЕ!? И пусть не втирает чушь, что не консультировался, ибо справится с документами по привозу невесты и получения ею гражданства ему самому хрен под силу.
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