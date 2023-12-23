Развод по-калифорнийский: пожизненные выплаты жене и отдельные алименты на детей

После сей душещипательной истории мы озадачились и пошли узнавать, действительно ли все так печально в плане развода в Калифорнии. Закон Калифорнии о семейном праве 1969 года сделал штат первым в стране, разрешившим развод по обоюдному согласию, без вины одного из партнеров.

После подачи всех необходимых документов дается 6 месяцев на раздумий. Если в браке пара была менее 5 лет, нет общих детей и совместно нажитого, то разведут быстренько и без особых проблем. А вот по поводу алиментов не все так просто. Действительно, по постановлению суда, одна сторона оказывает финансовую поддержку другой в течение определенного периода времени после развода. Это попытка уменьшить финансовое неравенство между супругами, часто возникающее при разводе.

И это не является алиментами на ребенка. Нет, это конкретная финансовая помощь бывшему супругу, а на детишек выплаты идут отдельно.

А вот теперь вопрос про пожизненное обеспечение супруга. Данную информацию найти мне не удалось, поэтому вопрос к знатокам, живущим в США. Народ, отпишитесь, реально ли нужно платить бывшей жене до конца ее жизни?