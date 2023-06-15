10 звёзд, которые выплачивают самые высокие алименты

У актёра и рэпера Ника Кэннона 12 детей от четырёх разных женщин. Ни одной из них он не выплачивает ежемесячные алименты официально, но с каждой из бывших подруг у него есть неофициальная договорённость, по которой он удовлетворяет их потребности по мере возникновения. По словам Кэннона, он тратит на своих детей больше 3 миллионов долларов в год (251 млн рублей). При этом он заботливый отец, и старается проводить много времени с детьми.