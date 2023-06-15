10 звёзд, которые выплачивают самые высокие алименты

В мире знаменитостей, любые крупные события в их личной жизни освещаются публике. Чаще всего много внимания собирают разводы. Некоторые звёзды проходят через сложные судебные тяжбы со своими бывшими супругами, а других обязуют выплачивать миллионы на содержание детей. Узнаем, какие знаменитости выплачивают своим бывшим самые большие алименты.
Террелл Оуэнс, бывший профессиональный игрок в американский футбол, в своё время облетел заголовки из-за продолжительных судебных разбирательств по выплате алиментов. У него четверо детей от четырёх женщин. По данным The Atlanta Journal-Constitution, спортсмен ежемесячно выплачивает алименты на всех четверых детей в размере 44 600 долларов (3,7 млн рублей). Несмотря на прошлый успех в НФЛ, как утверждает Оуэнс, в настоящее время у него нулевой доход. Он даже добивался сокращения выплат по алиментам, но суд отклонил его просьбы.
В результате бракоразводного процесса певица Келли Кларксон обязана ежемесячно выплачивать 45 000 долларов (3,7 млн рублей) алиментов на двоих детей своему бывшему мужу Брэндону Блэкстоку. Кроме того, до 31 января 2024 она должна выплачивать мужу "супружескую поддержку" в размере 115 000 долларов в месяц (9,6 млн рублей). Это ещё не всё. Ей также предстоит единовременная выплата супругу в размере 1 326 161 доллар, а ещё ежемесячная оплата частного самолёта для детей - 50 000 долларов (4,2 млн рублей). Хорошо быть бывшим мужем Келли.
После развода с певицей Келис, американский рэпер Nas должен выплачивать супруге и их сыну 51 101 доллар в месяц (4,3 млн рублей). В настоящее время его бывшая супруга получает 8000 долларов в месяц на содержание ребенка, но просит больше - суд продолжает разбираться с этим вопросом. Сам рэпер уже признавался, что его общие расходы в месяц составляют 76 834 доллара (6,4 млн рублей), и 20 тысяч из них уходит на помощь другим членам семьи.
У актёра Эдди Мерфи - 10 детей. Но только у одной дочери, Энджел, самые высокие выплаты по алиментам. Первоначально суд обязал Мерфи выплачивать бывшей супруге, Мелани Браун, 25 000 долларов в месяц (2 млн рублей). Но осенью 2020 года супруга попросила повысить сумму, и теперь актёр каждый месяц выплачивает 35 000 долларов (2,9 млн рублей). Алименты на остальных детей Мерфи, естественно, тоже выплачивает - эта сумма наверняка космическая.
У Шона Комбса, также известного как P. Diddy, семеро детей. Общую сумму выплат не считали, но известно, что на одного из своих детей рэпер выплачивает 35 000 долларов в месяц (2,9 млн рублей) бывшей девушке Мисе Хилтон-Брим. Ещё 20 000 долларов в месяц (1,6 млн рублей) - модели Ким Портер на сына Кристиана. Это - помимо единовременной выплаты в 150 тысяч долларов (12 млн рублей) и многомиллионного полиса страхования жизни.
После развода с бывшей супругой Афтон Смит в 2009 году, актёр выплачивал ей значительную сумму. По бракоразводным документам, Фрейзер был обязан выплачивать алименты в размере 900 000 долларов в год (75 млн рублей) на содержание трёх своих сыновей. Кроме того, он платил 50 000 долларов в месяц (4,2 млн рублей) в качестве "супружеской поддержки". В 2013 году Фрейзер подал заявление на уменьшение размера ежегодной выплаты. Сейчас она составляет 75 тысяч долларов в месяц (6,2 млн рублей).
Актёр Чарли Шин выплачивал алименты двум бывшим жёнам: Дениз Ричардс и Брук Мюллер. 55 000 долларов в месяц (4,6 млн) он платил Ричардс на содержание их двух дочерей. Второй жене он ежемесячно выплачивал 25 000 долларов (2 млн рублей) на содержание сыновей-близнецов. Когда дети подросли, актёр подал заявление об уменьшении выплат, ссылаясь на понижение своих доходов. Выплаты уменьшали два раза. В итоге, сейчас Шин не выплачивает никаких алиментов на детей, но 50% его расходов приходится на их медицинское обслуживание и образование.
С 2008 года бейсболист Алекс Родригес был обязан выплачивать алименты в размере 115 000 долларов в месяц своей бывшей жене Синтии Скуртис. У пары есть две общие дочери. Родригес надеялся, что выплаты скорректируют, когда он уйдет из бейсбола, но ему не удалось добиться уменьшения суммы. Дело всё ещё находится на рассмотрении.
Для Канье Уэста выплата 200 тысяч долларов в месяц (16,7 млн рублей) - не что-то из ряда вон выходящее. Он платит эту сумму бывшей жене Ким Кардашьян на содержание четверых общих детей. Рэпер также несет ответственность за 50% расходов на медицинское обслуживание, образование детей, и за обеспечение безопасности. Но по словам самого Уэста, он благодарен за возможность стать родителем, и готов дать своим детям всё самое лучшее.
У актёра и рэпера Ника Кэннона 12 детей от четырёх разных женщин. Ни одной из них он не выплачивает ежемесячные алименты официально, но с каждой из бывших подруг у него есть неофициальная договорённость, по которой он удовлетворяет их потребности по мере возникновения. По словам Кэннона, он тратит на своих детей больше 3 миллионов долларов в год (251 млн рублей). При этом он заботливый отец, и старается проводить много времени с детьми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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