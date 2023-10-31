Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона долларов и скрыл это от родственников и друзей

Что бы вы сделали, если бы выиграли 22 миллиона долларов? Купили новый дом или новую машину? Устроили большую вечеринку для всех знакомых? Бросили работу и отправились в путешествие по миру? Житель Луисвилля (штат Кентукки), назовём его Джон, не сделал ничего из вышеперечисленного. Вместо этого он решил сохранить свой выигрыш в тайне практически от всех своих знакомых.
Почему он так поступил?
Джон позвонил Дэйву Рэмси, финансовому консультанту и ведущему программы The Ramsey Show, и поведал ему безумную историю своего выигрыша и свои соображения на этот счет
— Я выиграл в одну из лотерей, проводимых в нескольких штатах, вместе с группой коллег по работе. Я никому не говорил, кроме жены и брата. Никто не знает.
— Сколько?
— После уплаты налогов — около 22 миллионов.
— С ума сойти. Ух ты. Сколько вам лет?
— Мне около 50 лет.
— Хорошо. И вы никому не сказали об этом. Почему?
— Ну, после выигрыша я первым делом изучил эту тему. И узнал о статистике вроде "каждый пятый человек теряет свой выигрыш в лотерею или разоряется в течение десяти лет". В рассказах этих людей был один общий момент — если вы рассказываете о своем выигрыше слишком многим, то и у вашей двери появляется слишком много людей, которые просят то одно, то другое. Просят подачки, ожидая, что вы за все заплатите.
— Поэтому мы с женой приняли сознательное решение держать это в секрете, и мы продолжаем скрывать это до сих пор. Даже двое наших детей-подростков не знают. Я понимаю, что это звучит странно, но мы просто не хотим, чтобы они выросли и стали официантами, которые будут ждать нашей смерти, чтобы получить наши деньги.
— Это фантастика, чувак. Мне это нравится. Я не против такого.
— Я хочу, чтобы они поняли, чем хотят заниматься в жизни, и начали работать, трудиться.
— Стали кем-то.
— Потом я им скажу. Я не собираюсь скрывать это от них вечно, но, например... Нашим родителям мы ничего не говорили. У нас был еще один инцидент примерно через месяц после того, как мы выиграли в лотерею. Хм, инцидент. Не то слово, но ладно. В общем, скончался двоюродный дядя моей жены, у него не было детей, он никогда не был женат и оставил большую часть своего наследства моей жене и ее братьям и сестрам. Поэтому мы смогли использовать это как прикрытие, когда помогали людям. Например, "Я оплатил маме ремонт крыши". Я знаю, это очень мило с моей стороны. А когда она спрашивает: "Как ты можешь себе это позволить?", я просто отвечаю: "О, это деньги дяди Боба, мама. Он хотел, чтобы мы это сделали".
— Деньги дяди Боба теперь как минимум удвоены, это здорово. У вас приличная машина?
— Я вам сейчас еще больше понравлюсь, Дэйв. Моя ипотека за дом была выплачена еще до этого выигрыша. У нас с женой нет никакого желания переезжать. Также, еще до выигрыша в лотерею, мы заплатили наличными за две "Тойоты". И пользуемся ими до сих пор. Мы не хотим ничего менять. Прекрасные машины.
— Хорошо. Вы все еще работаете?
— Я все еще работаю.
— Ненавидите свою работу?
— Разве это не смешной вопрос?
— Нет, нормальный.
— Собственно, поэтому я туда и хожу. Потому что мне нравится моя работа.
— Рад за вас. Думаю, стоит продолжать работать. У вас есть советник по инвестициям?
— Да. Да. У меня их целая команда. Как вы, наверное, догадываетесь.
— Так и нужно. Мне нравится то, что вы делаете, и это никого не касается.
— Верно, на это я и надеюсь.
— И я не думаю, что вы ведете себя как "отшельник в пещере", "Унабомбер" или что-то в этом роде. Я думаю, что вы просто поступаете мудро, потому что понимаете, что некоторые люди в вашей жизни могут не справиться с этой непростой задачкой.
— Да. Это очень правильное предположение с вашей стороны.
— И вы делаете им одолжение, не нагружая их, в том числе и подростков.
Источник:
Специалисты по управлению финансами считают, что выиграв в лотерею, следует стараться продолжать жить так же, как до обретения богатства. Это не означает, что не стоит ни с кем делиться или что нужно держать новость строго в секрете. Просто нужны здоровые границы для дарения и просьб с обеих сторон. Можно помогать по запросу, но не следует оказывать постоянную финансовую поддержку. И, конечно, если вам в руки вдруг свалилась крупная сумма, нужна команда профессионалов, которая поможет правильно распорядиться деньгами, правильно их инвестировать. Главный совет профессионалов — поработать над своими отношениями с деньгами, прежде чем покупать лотерейный билет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Наоборот, подтверждает. Про исключения слышали?