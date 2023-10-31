Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона долларов и скрыл это от родственников и друзей

— Я хочу, чтобы они поняли, чем хотят заниматься в жизни, и начали работать, трудиться.

— Стали кем-то.

— Потом я им скажу. Я не собираюсь скрывать это от них вечно, но, например... Нашим родителям мы ничего не говорили. У нас был еще один инцидент примерно через месяц после того, как мы выиграли в лотерею. Хм, инцидент. Не то слово, но ладно. В общем, скончался двоюродный дядя моей жены, у него не было детей, он никогда не был женат и оставил большую часть своего наследства моей жене и ее братьям и сестрам. Поэтому мы смогли использовать это как прикрытие, когда помогали людям. Например, "Я оплатил маме ремонт крыши". Я знаю, это очень мило с моей стороны. А когда она спрашивает: "Как ты можешь себе это позволить?", я просто отвечаю: "О, это деньги дяди Боба, мама. Он хотел, чтобы мы это сделали".