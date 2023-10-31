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Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона долларов и скрыл это от родственников и друзей

Мужчина выиграл в лотерею 22 миллиона долларов и скрыл это от родственников и друзей

Автор:
31 октября 2023 16:36
Сообщество : Истории из жизни
Метки: выигрыш   выигрыш в лотерею   дискуссия   истории из жизни   истории людей   крупный выигрыш   личные финансы   финансы   
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Что бы вы сделали, если бы выиграли 22 миллиона долларов? Купили новый дом или новую машину? Устроили большую вечеринку для всех знакомых? Бросили работу и отправились в путешествие по миру? Житель Луисвилля (штат Кентукки), назовём его Джон, не сделал ничего из вышеперечисленного. Вместо этого он решил сохранить свой выигрыш в тайне практически от всех своих знакомых.


Почему он так поступил?


— Я выиграл в одну из лотерей, проводимых в нескольких штатах, вместе с группой коллег по работе. Я никому не говорил, кроме жены и брата. Никто не знает.

— Сколько?

— После уплаты налогов — около 22 миллионов.


— С ума сойти. Ух ты. Сколько вам лет?

— Мне около 50 лет.

— Хорошо. И вы никому не сказали об этом. Почему?

— Ну, после выигрыша я первым делом изучил эту тему. И узнал о статистике вроде "каждый пятый человек теряет свой выигрыш в лотерею или разоряется в течение десяти лет". В рассказах этих людей был один общий момент — если вы рассказываете о своем выигрыше слишком многим, то и у вашей двери появляется слишком много людей, которые просят то одно, то другое. Просят подачки, ожидая, что вы за все заплатите.


— Поэтому мы с женой приняли сознательное решение держать это в секрете, и мы продолжаем скрывать это до сих пор. Даже двое наших детей-подростков не знают. Я понимаю, что это звучит странно, но мы просто не хотим, чтобы они выросли и стали официантами, которые будут ждать нашей смерти, чтобы получить наши деньги.

— Это фантастика, чувак. Мне это нравится. Я не против такого.


— Я хочу, чтобы они поняли, чем хотят заниматься в жизни, и начали работать, трудиться.

— Стали кем-то.

— Потом я им скажу. Я не собираюсь скрывать это от них вечно, но, например... Нашим родителям мы ничего не говорили. У нас был еще один инцидент примерно через месяц после того, как мы выиграли в лотерею. Хм, инцидент. Не то слово, но ладно. В общем, скончался двоюродный дядя моей жены, у него не было детей, он никогда не был женат и оставил большую часть своего наследства моей жене и ее братьям и сестрам. Поэтому мы смогли использовать это как прикрытие, когда помогали людям. Например, "Я оплатил маме ремонт крыши". Я знаю, это очень мило с моей стороны. А когда она спрашивает: "Как ты можешь себе это позволить?", я просто отвечаю: "О, это деньги дяди Боба, мама. Он хотел, чтобы мы это сделали".


— Деньги дяди Боба теперь как минимум удвоены, это здорово. У вас приличная машина?

— Я вам сейчас еще больше понравлюсь, Дэйв. Моя ипотека за дом была выплачена еще до этого выигрыша. У нас с женой нет никакого желания переезжать. Также, еще до выигрыша в лотерею, мы заплатили наличными за две "Тойоты". И пользуемся ими до сих пор. Мы не хотим ничего менять. Прекрасные машины.

— Хорошо. Вы все еще работаете?

— Я все еще работаю.

— Ненавидите свою работу?

— Разве это не смешной вопрос?

— Нет, нормальный.

— Собственно, поэтому я туда и хожу. Потому что мне нравится моя работа.


— Рад за вас. Думаю, стоит продолжать работать. У вас есть советник по инвестициям?

— Да. Да. У меня их целая команда. Как вы, наверное, догадываетесь.

— Так и нужно. Мне нравится то, что вы делаете, и это никого не касается.

— Верно, на это я и надеюсь.

— И я не думаю, что вы ведете себя как "отшельник в пещере", "Унабомбер" или что-то в этом роде. Я думаю, что вы просто поступаете мудро, потому что понимаете, что некоторые люди в вашей жизни могут не справиться с этой непростой задачкой.


 — Да. Это очень правильное предположение с вашей стороны.

— И вы делаете им одолжение, не нагружая их, в том числе и подростков.



Специалисты по управлению финансами считают, что выиграв в лотерею, следует стараться продолжать жить так же, как до обретения богатства. Это не означает, что не стоит ни с кем делиться или что нужно держать новость строго в секрете. Просто нужны здоровые границы для дарения и просьб с обеих сторон. Можно помогать по запросу, но не следует оказывать постоянную финансовую поддержку. И, конечно, если вам в руки вдруг свалилась крупная сумма, нужна команда профессионалов, которая поможет правильно распорядиться деньгами, правильно их инвестировать. Главный совет профессионалов — поработать над своими отношениями с деньгами, прежде чем покупать лотерейный билет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: выигрыш   выигрыш в лотерею   дискуссия   истории из жизни   истории людей   крупный выигрыш   личные финансы   финансы   
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12  комментариев
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28k
AzuveR 50 минут назад
Солидный выигрыш любит тишину. Мужик принял верное решение.
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16k
a_komolow Полминуты назад
Всё правильно сделал!
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10k
Billi_Bons 5 минут назад
А выигравший точно не армянин?
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7k
Allmaster 6 минут назад
В детстве почитал не один раз Мамина Сибиряка "Белое золото" Там мальчик на золотоприиске попал в семью типа для него миллионеров по его разумению.. Это муж приказчик прииска, жена типа бухгалтера. Не помню точно. И он с, с бедной семьи обучался и смотрел. Как недельную добычу сдают старатели и как люди ее тратят когда им куш попер. Разматывают все, покупая и пропивая чуть не годовой заработок в неделю. Очень познавательно, на всю жизнь запомнил. И сделал выводы...
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923
emporio_ss 23 минуты назад
Ссылка coub.com
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12k
Трив 24 минуты назад
Абсолютно правильное решение. А то появится 100500 родственников, которым жизненно необходимы деньги. Ну и, по всё той же неумолимой статистике, процент родственников, замешанных в похищениях или убийствах богатых людей составляет примерно 70%.
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10k
Гомерчик Полчаса назад
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24k
ЦСКА 53 минуты назад
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56k
dima423 Час назад
Кто то сказал, и я с ним полностью согласен: - Если все деньги мира поделить поровну между всеми людьми, то через некоторое время, (за редким исключением) те кто был бедными снова станут бедными, а те кто был богатыми снова станут богатыми...
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127
iskra dima423 Полчаса назад
Чувак про которого идет речь наглядно опровергает это утверждение. Я,кстати. поступил бы также. Положил бы в банк(или инвестировал),и жил бы на проценты. Может, стал бы больше путешествовать,и с большим комфортом. Возможно даже вообще поселился бы на круизном лайнере. Но,однозначно - никаких дворцов,золотых унитазов,коллекций автомобилей,бриллиантов,казино,вечеринок на сотню человек, и т.п..
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