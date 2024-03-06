Мать попыталась сорвать свадьбу сына, облив невесту краской

В Мексике мать попыталась сорвать свадьбу сына и наняла бандитов. Невеста шла к алтарю, когда к ней подбежали трое мужчин и облили белоснежное платье краской.
Семья жениха не одобрила его выбор, поскольку девушка оказалась из обычной семьи.
Подруга пары рассказала: "Свекровь, деверь и золовка неоднократно угрожали ей, завели множество аккаунтов в социальных сетях, чтобы изводить её. А когда об этом узнал жених, они всё отрицали. И вся эта ненависть исключительно из-за социально-экономического статуса невесты. Видимо, семья хотела, чтобы он женился на богатой. Невеста с достоинством выдержала все эти испытания".
Когда свекровь узнала об их помолвке, она инсценировала сердечный приступ и была госпитализирована. Она обвинила во всём сына и потребовала оплатить все медицинские расходы.
"Свекровь, деверь и золовка отказались присутствовать на торжестве. Видимо, наняли кого-то, кто облил невесту красной краской прямо перед тем, как она пошла к алтарю. Гости подумали, что красная краска - это кровь".
По словам невесты, сначала ей показалось, что это вода, но потом она увидела удивлённые лица гостей. Друзья убеждали её, что она по-прежнему выглядит прекрасно. Больше всех испугалась мать девушки: она подумала, что дочь ранили.
Невеста не стала устраивать скандал, она просто облачилась в другое платье.
"Семья жениха узнала, где будет проходить фотосессия, и отправила анонимное сообщение в полицию, заявив, что жених распространяет наркотики. Прибыли стражи правопорядка и всех присутствующих гостей обыскали. Жениха едва не увезли в наручниках. После этого свадьба прошла без происшествий".
Теперь свекровь презирают в городе, её дом закидали яйцами, а деверя и золовку отвергают самые близкие друзья. Свёкор беспрекословно следует их злодейским планам и уже уволил сына из семейного бизнеса.
"Перед медовым месяцем семья жениха украла его паспорт. Они также пытались подкупить туристическое агентство, чтобы сорвать поездку. К счастью, у них ничего не вышло", - добавила подруга молодожёнов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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