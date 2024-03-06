Мать попыталась сорвать свадьбу сына, облив невесту краской

"Свекровь, деверь и золовка отказались присутствовать на торжестве. Видимо, наняли кого-то, кто облил невесту красной краской прямо перед тем, как она пошла к алтарю. Гости подумали, что красная краска - это кровь".

По словам невесты, сначала ей показалось, что это вода, но потом она увидела удивлённые лица гостей. Друзья убеждали её, что она по-прежнему выглядит прекрасно. Больше всех испугалась мать девушки: она подумала, что дочь ранили.

Невеста не стала устраивать скандал, она просто облачилась в другое платье.