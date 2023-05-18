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Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу

Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу

Автор:
18 мая 2023 15:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Австралия   Застройщики   СТОЙКОСТЬ   земельный участок   истории из жизни   истории людей   сидней   упертость   
2021
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Дом семьи Заммит — один из самых известных объектов недвижимости в Сиднее. Как благодаря тому, что он заметно выделяется на фоне окружающих его типовых домиков, так и благодаря необычайной стойкости его владельцев. Они уже много лет отказываются продавать свой участок застройщикам, несмотря на то, что все бывшие соседи давно это сделали.

Если смотреть сверху, поместье выглядит как миниатюрная копия Центрального парка в Нью-Йорке — зелёный оазис, окруженный аккуратными рядами безликих серых домов. Для застройщиков он там как бельмо в глазу, и они не перестают засыпать Заммитов всё более щедрыми предложениями. Бесполезно.


Это та самая история, в которой деньги решают не всё.

Заммиты живут на этой земле в Пондс, пригороде Сиднее, давно, и раньше здесь у всех соседей были большие участки. Но потом пришли застройщики и начали выкупать их один за другим, предлагая щедрое вознаграждение. Заммиты остались единственными, кто не согласился.

Сегодня им предлагают 50 миллионов австралийских долларов (33 млн долларов США) за их участок в 5 акров (примерно 200 соток). Но и на это предложение семья ответила отказом. Своё решение владельцы участка объясняют тем, что не планируют никуда переезжать в ближайшее время. На них не действуют ни давление со стороны застройщиков, ни финансовая выгода, — Заммиты твёрдо стоят на своём. Хотя и признают, что вокруг уже не так красиво, как раньше.

Вот что рассказала 50-летняя Дайан Заммит, хозяйка дома:


Раньше это были сельскохозяйственные угодья с вкраплениями маленьких домиков и коттеджей из красного кирпича. Каждый дом был уникальным, и вокруг было много свободного пространства. Но теперь всё не так. Совсем не так.

Интересно, что соседи Заммитов из домов новой застройки хвалят их стойкость и радуются тому, что в их многолюдном районе есть хоть один зелёный оазис. Вот что сказала одна из соседей:


Я очень рада, что они отказались продавать — больше зелени рядом с нами, меньше дорог, а это безопаснее для наших детей. И большая лужайка по соседству создаёт ощущение свободного пространства. Наши соседи этого не понимают, потому что другие дома расположены очень близко друг к другу. А мы очень благодарны. Надеюсь, они здесь останутся.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Застройщики   СТОЙКОСТЬ   земельный участок   истории из жизни   истории людей   сидней   упертость   
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13  комментариев
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9k
Борис Карабанов Полчаса назад
У нас такие проблемы с упрямцами решаются быстро и радикально.
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39
Жан Батист Эммануэль Зорг 9 минут назад
"Доцент бы заставил!"...
там вам не тут!
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12k
..: Атеист :.. 10 минут назад
А нафига столько пустого места им?) Можно часть продать и часть себе оставить и территория большая зеленая будет и куча бабла.. Я бы так сделал, если уж так съезжать не охота.
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2k
LK 12 минут назад
А разве можно так плотно дома строить? ГСК какой-то. В чем прикол такой плотной застройки? Это же хуже чем пятиэтажка. Все заботы за содержанием дома на тебе, и шумные соседи за стенкой. А что будет в случае пожара?
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17k
Михаил Гривин 12 минут назад
Я бы ещё выходил на центр лужайки, ставил шезлонг и загорал голым - сразу бы соседей поубавилось )))
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74k
Доктор Джонс 21 минуту назад
"Но и на это предложение семья ответила отказом".
Тупо цену набивают...
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428
RDV Полчаса назад
Я бы однозначно продал этот участок... вокруг какой то муравейник, нахера это нужно... с таким баблом я бы лучше купил уединенную виллу где нить на берегу океана или озера, гед нет такой плотности соседей)
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3k
poбт Полчаса назад
200 соток тупо газонной травы
на*х*уя?
я понимаю был бы там цветущий сад на сотню деревьев, тогда можно было бы говорить о какой то красоте
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127
Иванов poбт Полчаса назад
А тебе какое дело что у них на своей земле?
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