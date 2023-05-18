Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу

Если смотреть сверху, поместье выглядит как миниатюрная копия Центрального парка в Нью-Йорке — зелёный оазис, окруженный аккуратными рядами безликих серых домов. Для застройщиков он там как бельмо в глазу, и они не перестают засыпать Заммитов всё более щедрыми предложениями. Бесполезно.

Это та самая история, в которой деньги решают не всё.