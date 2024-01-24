Депутата из Челябинска арестовали на 12 суток за вождение без прав

Судя по заслугам, депутат достойна большего наказания.
Депутат Ленинского райсовета Челябинска Гульнара Ханнанова попалась на вождении без прав 19 января. Перед инспекторами ГИБДД слуга народа попыталась разыграть сценку о забывчивой домохозяйке. В надежде, что её пожурят и отпустят, она принялась искать свои права. А когда убедилась, что автоинспекторы попались упёртые, отказалась предъявлять документы и закрылась в машине. На подмогу она вызвала авторитетных знакомых, тоже, видимо, чиновников, но и они ей не помогли. Сотрудники ГИБДД оказались крепче кремня.
"На выручку к ней приехали знакомые на премиальных авто. Однако ее привлекли к административной ответственности по ст. 12.7 КоАП РФ и отправили под административный арест на 12 суток", — сообщает издание Ura News.
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Как выяснилось в ходе проверки, никаких прав у Ханнановой не было, поскольку она их лишилась в августе 2023 года за пьяную езду. От медосвидетельствования она отказалась, на неё составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП, а в ноябре 2023 года суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил водительского удостоверения на полтора года.
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Примечательно, что Ханнанову подозревают и в более серьёзных преступлениях. В 2022 году налоговая служба заподозрила её охранную компанию "Витязь" в уклонении от налогов на 138 млн рублей. Однако депутат смогла оспорить акт проверки и налоговикам не хватило доказательной базы для обвинения. Добавим, что Ханнанова Гульнара Вильсоровна является членом партии "Единая Россия". Неизвестно, почему её проделками до сих пор не заинтересовалась комиссия на этике.
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однако имею вопрос:
что там с депутатской неприкосновенностью применительно к сабжу?
прошу отвечать кто в теме, желающие тупо посраться идите лесом.
да потому что на себя нечайно выйти можно...))
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Судя по заслугам, депутат достойна большего наказания.
пост пилился из за одной этой строчки.
скоро выборы, такого говна скоро будет ведрами выливаться.
Но, вангую, что в преддверии известных событий, выдерут её показательно. И будут правы, кстати.