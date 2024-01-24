Депутата из Челябинска арестовали на 12 суток за вождение без прав

Депутат Ленинского райсовета Челябинска Гульнара Ханнанова попалась на вождении без прав 19 января. Перед инспекторами ГИБДД слуга народа попыталась разыграть сценку о забывчивой домохозяйке. В надежде, что её пожурят и отпустят, она принялась искать свои права. А когда убедилась, что автоинспекторы попались упёртые, отказалась предъявлять документы и закрылась в машине. На подмогу она вызвала авторитетных знакомых, тоже, видимо, чиновников, но и они ей не помогли. Сотрудники ГИБДД оказались крепче кремня.



