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В Иркутской области Дед Мороз угнал машину, чтобы «подарить людям радость»

В Иркутской области Дед Мороз угнал машину, чтобы «подарить людям радость»

Автор:
05 января 2024 18:56
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Нижнеудинск   дед мороз   машина   поздравления   праздник   угон   
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Теперь отчаянного «дедушку» ждёт суд и зона.

В Нижнеудинске Иркутской области случился внезапный Дед Мороз. В шубе, с ватной бородой и мешком подарков, колоритный персонаж приготовился как следует поздравить местных жителей с наступающими праздниками.

У одного из магазинов он повстречался с мужиком, который захотел поздравить людей вместе и предложил подвезти «Деда». Тот с радостью согласился, а когда сердобольный мужчина ненадолго отошёл - Дед Мороз прыгнул за руль и дал по газам.

Но проехал совсем немного и врезался в сугроб. Вскоре шального «дедушку» и повязали, им оказался 25-летний местный житель.

На допросе он божился, что машину позаимствовал лишь для того, чтобы «подарить людям радость».

Источник:

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Метки: Видео   Нижнеудинск   дед мороз   машина   поздравления   праздник   угон   
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2  комментария
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10k
MakDag 50 минут назад
И уносят меня, и у носят меня,
В звенящую снежную даль,
Три белых коня, эх, три белых коня,-
Магадан, Воркута, Колыма!
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turyst 5 минут назад
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