В Иркутской области Дед Мороз угнал машину, чтобы «подарить людям радость»

В Нижнеудинске Иркутской области случился внезапный Дед Мороз. В шубе, с ватной бородой и мешком подарков, колоритный персонаж приготовился как следует поздравить местных жителей с наступающими праздниками.

У одного из магазинов он повстречался с мужиком, который захотел поздравить людей вместе и предложил подвезти «Деда». Тот с радостью согласился, а когда сердобольный мужчина ненадолго отошёл - Дед Мороз прыгнул за руль и дал по газам.

Но проехал совсем немного и врезался в сугроб. Вскоре шального «дедушку» и повязали, им оказался 25-летний местный житель.