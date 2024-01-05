В Иркутской области Дед Мороз угнал машину, чтобы «подарить людям радость»

Теперь отчаянного «дедушку» ждёт суд и зона.
В Нижнеудинске Иркутской области случился внезапный Дед Мороз. В шубе, с ватной бородой и мешком подарков, колоритный персонаж приготовился как следует поздравить местных жителей с наступающими праздниками.
У одного из магазинов он повстречался с мужиком, который захотел поздравить людей вместе и предложил подвезти «Деда». Тот с радостью согласился, а когда сердобольный мужчина ненадолго отошёл - Дед Мороз прыгнул за руль и дал по газам.
Но проехал совсем немного и врезался в сугроб. Вскоре шального «дедушку» и повязали, им оказался 25-летний местный житель.
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На допросе он божился, что машину позаимствовал лишь для того, чтобы «подарить людям радость».
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В звенящую снежную даль,
Три белых коня, эх, три белых коня,-
Магадан, Воркута, Колыма!