«Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с балаклавами

В Госдуме назвали это «сюрреализмом».
В челябинском общественном транспорте появились дружинники. Они проводили «рейд» вместе с контролёрами и искали не оплативших проезд.
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Граждан встревожило то, что одеты они в камуфляж, некоторые были и в балаклавах:
В мэрии города заявили по поводу одежды дружинников:
Это их выбор. Это добровольная организация, мы им дресс-код не диктуем. У них ещё жилеты были светоотражающие.
Это абсолютно неуместно. В Челябинской области каждый день люди в балаклавах и камуфляже проводят задержания коррупционеров, причем очень высокопоставленных. И эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона – это зайцы-безбилетники. Да вы о чём? В челябинской области сегодня чиновники воруют сотнями миллионов рублей, это доказанные сговоры на закупках. Какие зайцы, безбилетники, вы о чём! Это выглядело бы комично, но выглядит как неуклюжая попытка отвести акцент. Но, на мой взгляд, она только больше подчёркивает, что область живёт в двух реальностях. У нас многое похоже на сюрреализм. Мы недавно праздновали праздник метеорита. Почему? Потому. Это очередной праздник метеорита только в балаклавах.
Всегда контролеры на транспорте это были люди в штатском. Никогда не было ни балаклав, ни камуфляжа. Ну зачем граждан-то пугать в сегодняшней ситуации?! Я за то, чтобы люди балаклавах приходили за чиновниками по коррупционным делам, и категорически против того, чтобы они кошмарили честных трудяг, которые возвращаются с работы, заплатив за проезд, они же пристают ко всем – ну это просто бред.
Власти Челябинска сообщают, что дружинники будут работать вместе с контролёрами на постоянной основе.
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Это как к нам в Подольск казачьи патрули как-то завели))))))
Уберите их нафиг лучше))) К любому контролёру у людей уважения больше чем к какому то ряженому клоуну.
Да уж... Сильно изменились челябинские мужики за последние 30 лет...
как внезапно и давно из инфополя исчезли некие "участники СВО" в камуфляже, которым то пожрать не дали, то колеса не поменяли, то бухнуть не пустили
и все вот эти возмущенные вопли в комментах.... целый сериал же был