FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7607 постов • 1031 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с балаклавами

«Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с балаклавами

Автор:
06 сентября 2023 19:52
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   балаклавы   безбилетники   дружинники   камуфляж   контролеры   общественный транспорт   рейд   челябинск   
1699
4
1

В Госдуме назвали это «сюрреализмом».

В челябинском общественном транспорте появились дружинники. Они проводили «рейд» вместе с контролёрами и искали не оплативших проезд.

Граждан встревожило то, что одеты они в камуфляж, некоторые были и в балаклавах:

В мэрии города заявили по поводу одежды дружинников:

Это их выбор. Это добровольная организация, мы им дресс-код не диктуем. У них ещё жилеты были светоотражающие.

Ну а депутат Госдумы от Челябинска Владимир Бурматов заявил:

Это абсолютно неуместно. В Челябинской области каждый день люди в балаклавах и камуфляже проводят задержания коррупционеров, причем очень высокопоставленных. И эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона – это зайцы-безбилетники. Да вы о чём? В челябинской области сегодня чиновники воруют сотнями миллионов рублей, это доказанные сговоры на закупках. Какие зайцы, безбилетники, вы о чём! Это выглядело бы комично, но выглядит как неуклюжая попытка отвести акцент. Но, на мой взгляд, она только больше подчёркивает, что область живёт в двух реальностях. У нас многое похоже на сюрреализм. Мы недавно праздновали праздник метеорита. Почему? Потому. Это очередной праздник метеорита только в балаклавах.

Всегда контролеры на транспорте это были люди в штатском. Никогда не было ни балаклав, ни камуфляжа. Ну зачем граждан-то пугать в сегодняшней ситуации?! Я за то, чтобы люди балаклавах приходили за чиновниками по коррупционным делам, и категорически против того, чтобы они кошмарили честных трудяг, которые возвращаются с работы, заплатив за проезд, они же пристают ко всем – ну это просто бред.

Власти Челябинска сообщают, что дружинники будут работать вместе с контролёрами на постоянной основе.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   балаклавы   безбилетники   дружинники   камуфляж   контролеры   общественный транспорт   рейд   челябинск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Ничоси 2 часа назад
Вот такие придурки и портят имидж участников СВО. Простые люди не будут вникать. Камуфляж, шеврон "Z" и мнение готово
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Николай Минуту назад
Ну они в такой физической форме, что один спортивный безбилетник из легко унизит и оскорбит их чувства. Начнут кукарекать что у них Z на шевроне было?
Это как к нам в Подольск казачьи патрули как-то завели))))))
Уберите их нафиг лучше))) К любому контролёру у людей уважения больше чем к какому то ряженому клоуну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Rubiroid_47 17 минут назад
Контролеров уволили всех чтоль?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 19 минут назад
А че, форму уже выдали! Можно прям на этом автобусе отправить их в окопы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
an-bask Полчаса назад
какого хера они Z нацепили? Его отправить туда, хотя с пузом таким он обделается
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Да бл@ть повязка на рукаве "дружинник" максимум! И удостоверение, если спросят. А эти клоуны себя терминаторами возомнили? Или штурмовиками на передовой? Типа охотники за головами и крутые уничтожители зайцев? Ещё бы броники напялили и сферы на башку свою бестолковую, дебилы ссыкливые. Только форму позорят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
doker Полчаса назад
Это Челябинск просто не видел "казаков" в Краснодарском крае... Особенно на ЖД вокзалах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Vlamir 39 минут назад
Теперь во всех автобусах и троллейбусах области!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex 51 минуту назад
Норм, пусть безбилетникам просраться дадут как следует.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
81k
Доктор Джонс 59 минут назад
Безбилетники - это плохо, но и это - перебор...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
540
ruslan d Час назад
А чего пугаться , у них какие-то особые полномочия ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кот Бегемот Час назад
Это тебе не хухры-мухры! Это ЧЕЛЯБИНСК!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт Час назад
а заметили?
как внезапно и давно из инфополя исчезли некие "участники СВО" в камуфляже, которым то пожрать не дали, то колеса не поменяли, то бухнуть не пустили

и все вот эти возмущенные вопли в комментах.... целый сериал же был
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Дмитрий К. Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239072



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От улыбки лопнула щека
От улыбки лопнула щека
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Набирающие популярность в сообществах
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
Знаменитости, которые опозорились из-за внешнего вида
История развития государственной экспертизы проектов
История развития государственной экспертизы проектов
Какие пароли россияне чаще всего ставят на смартфоны
Какие пароли россияне чаще всего ставят на смартфоны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#интересно#позитив#полиция#забавно#подборка#магазин#задержание#ограбление
#люди#Прикол#кино#история#США#Китай#Москва#негатив#истории#преступление
#в мире#животные#криминал#фильм#улыбнуло#факты#маразм#дети#Метро#сарказм
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов В Питере полиция провела рейд и доставила в военкомат больше сотни мигрантов Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале Суд арестовал челябинского маньяка, который 14 лет держал девушку в подвале Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут Рейды по выявлению нелегальных мигрантов в РФ продолжатся, но освещать их в СМИ не будут Под Челябинском мужчина 14 лет держал девушку в плену Под Челябинском мужчина 14 лет держал девушку в плену "Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную "Если не я, то никто другой": в Челябинске агрессивный таджик напал с ножом на бывшую возлюбленную

На что жалуетесь?

Вернуться