«Зачем граждан-то пугать?»: в Челябинске безбилетников стали ловить дружинники в камуфляже с балаклавами

Это абсолютно неуместно. В Челябинской области каждый день люди в балаклавах и камуфляже проводят задержания коррупционеров, причем очень высокопоставленных. И эта акция выглядит как попытка смещения акцентов, что вот на самом-то деле у нас злостные нарушители закона – это зайцы-безбилетники. Да вы о чём? В челябинской области сегодня чиновники воруют сотнями миллионов рублей, это доказанные сговоры на закупках. Какие зайцы, безбилетники, вы о чём! Это выглядело бы комично, но выглядит как неуклюжая попытка отвести акцент. Но, на мой взгляд, она только больше подчёркивает, что область живёт в двух реальностях. У нас многое похоже на сюрреализм. Мы недавно праздновали праздник метеорита. Почему? Потому. Это очередной праздник метеорита только в балаклавах.

Всегда контролеры на транспорте это были люди в штатском. Никогда не было ни балаклав, ни камуфляжа. Ну зачем граждан-то пугать в сегодняшней ситуации?! Я за то, чтобы люди балаклавах приходили за чиновниками по коррупционным делам, и категорически против того, чтобы они кошмарили честных трудяг, которые возвращаются с работы, заплатив за проезд, они же пристают ко всем – ну это просто бред.