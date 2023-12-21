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Абитуриенты в Южной Корее подали в суд из-за сокращения экзаменов на 90 секунд

Абитуриенты в Южной Корее подали в суд из-за сокращения экзаменов на 90 секунд

Автор:
21 декабря 2023 18:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Суд   Южная Корея   интересное   иск   студенты   фото   экзамен   
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В суд обратилось как минимум 39 учащихся. Каждый из них требует компенсацию в размере 20 млн вон ($15,4 тыс.).

Группа южнокорейских учащихся подала коллективный иск к властям за то, что во время вступительных экзаменов в ВУЗ время экзамена сократили на 90 секунд. Группа студентов требует $15,4 тыс. каждый. Именно такую сумму им потребуется потратить на год учёбы для повторной сдачи экзаменов. Об этом сообщает BBC.


Студенты указали в иске, что во время первого теста звонок, сообщающий об окончании тестирования, прозвенел на полторы минуты раньше. Комиссия признала ошибку и и добавила полторы минуты после перерыва. Однако, при этом комиссия запретила исправлять уже сделанные задания и разрешила только выполнять новые. По словам студентов, они так сильно были расстроены, что не смогли сосредоточиться на экзамене.

Национальный вступительный экзамен в Южной Корее называется «Сунын». Этот экзамен считается одним из самых сложных на планете. Он включается в себя тестирования по всем предметам, которые проходя в один день. Экзамен длится 8 часов с несколькими перерывами. Экзамен проводится в ноябре, а результаты уже известны в начале декабря.

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Метки: Суд   Южная Корея   интересное   иск   студенты   фото   экзамен   
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Кура́тор Полчаса назад
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36k
АнтонПолднев Полчаса назад
90 секунд? "Так хватит. Сдаём" Как такой тайминг?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343126



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