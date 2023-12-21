Абитуриенты в Южной Корее подали в суд из-за сокращения экзаменов на 90 секунд

Группа южнокорейских учащихся подала коллективный иск к властям за то, что во время вступительных экзаменов в ВУЗ время экзамена сократили на 90 секунд. Группа студентов требует $15,4 тыс. каждый. Именно такую сумму им потребуется потратить на год учёбы для повторной сдачи экзаменов. Об этом сообщает BBC.

Студенты указали в иске, что во время первого теста звонок, сообщающий об окончании тестирования, прозвенел на полторы минуты раньше. Комиссия признала ошибку и и добавила полторы минуты после перерыва. Однако, при этом комиссия запретила исправлять уже сделанные задания и разрешила только выполнять новые. По словам студентов, они так сильно были расстроены, что не смогли сосредоточиться на экзамене.