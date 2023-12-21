Абитуриенты в Южной Корее подали в суд из-за сокращения экзаменов на 90 секунд

В суд обратилось как минимум 39 учащихся. Каждый из них требует компенсацию в размере 20 млн вон ($15,4 тыс.).
Группа южнокорейских учащихся подала коллективный иск к властям за то, что во время вступительных экзаменов в ВУЗ время экзамена сократили на 90 секунд. Группа студентов требует $15,4 тыс. каждый. Именно такую сумму им потребуется потратить на год учёбы для повторной сдачи экзаменов. Об этом сообщает BBC.
Студенты указали в иске, что во время первого теста звонок, сообщающий об окончании тестирования, прозвенел на полторы минуты раньше. Комиссия признала ошибку и и добавила полторы минуты после перерыва. Однако, при этом комиссия запретила исправлять уже сделанные задания и разрешила только выполнять новые. По словам студентов, они так сильно были расстроены, что не смогли сосредоточиться на экзамене.
Национальный вступительный экзамен в Южной Корее называется «Сунын». Этот экзамен считается одним из самых сложных на планете. Он включается в себя тестирования по всем предметам, которые проходя в один день. Экзамен длится 8 часов с несколькими перерывами. Экзамен проводится в ноябре, а результаты уже известны в начале декабря.
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