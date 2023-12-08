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Полицейские задержали подозреваемого, оставившего шприц в машине каршеринга

Полицейские задержали подозреваемого, оставившего шприц в машине каршеринга

Автор:
08 декабря 2023 17:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Наркотики   Суд   интересное   каршеринг   наркоман   фото   шприц   
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В августе 2023 года девочка вместе с родителями собиралась ехать в торговый центр. Когда ребёнок сел на заднее сиденье, ей в ногу воткнулся шприц.

В Крылатском районе Москвы в августе этого года 10-летняя девочка случайно укололась шприцев в машине каршеринга. В шприце оказался мефедрон, наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, виновнику, оставившему шприц, может грозить до восьми лет колонии.

Прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Ставропольского края, который неоднократно был судим за наркотики. Расследование продолжается.

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Метки: Наркотики   Суд   интересное   каршеринг   наркоман   фото   шприц   
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4  комментария
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13k
ron 51 минуту назад
Правда, на прошлой неделе инспектор сбил на переходе двух пешеходов. К счастью, они оказались торговцами наркотиками. © (Голый пистолет)
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Сергей Викторович Минуту назад
Наркоманы - конченные люди, и их надо изолировать от общества.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 19 минут назад
Девушки надо будет сдать кровь на гепатит и СПИД, никто не знает что было на конце иглы.
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