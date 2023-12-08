Полицейские задержали подозреваемого, оставившего шприц в машине каршеринга

В августе 2023 года девочка вместе с родителями собиралась ехать в торговый центр. Когда ребёнок сел на заднее сиденье, ей в ногу воткнулся шприц.
В Крылатском районе Москвы в августе этого года 10-летняя девочка случайно укололась шприцев в машине каршеринга. В шприце оказался мефедрон, наркотическое вещество. Возбуждено уголовное дело о незаконном сбыте наркотиков, виновнику, оставившему шприц, может грозить до восьми лет колонии.
Прокуратура Москвы сообщила, что подозреваемый был задержан. Им оказался 37-летний уроженец Ставропольского края, который неоднократно был судим за наркотики. Расследование продолжается.
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