В столичном университете девушка напала на другую с кувалдой

К счастью, никто серьезно не пострадал.
Выяснилось, что две подруги из РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) встречались с одним и тем же парнем год. Все это время молодой человек не мог выбрать, к кому лежит сердце. За день до инцидента наконец-то парень выбрал одну из подруг. Вторая оказалась недовольна таким выбором. Отвергнутая подруга превратилась в соперницу и задумала месть.
На следующий день после расставания она взяла кувалду и заявилась вместе с ней в университет. В перерыве между парами девушка напала на избранницу своего бывшего, замахнувшись полуторакилограммовой кувалдой. Удар пришелся по голове. К счастью, девушка успела сбежать, после удара госпитализация не потребовалась. Однако, в полицию заявление уже написано. Полиция Москвы разбирается в произошедшем, сообщает SHOT.
РИА Новости уточняет, что девушку, которая напала на соперницу, отчислили из ВУЗа. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшей девушки травма легкой степени тяжести.
Источник:
- Абитуриенты в Южной Корее подали в суд из-за сокращения экзаменов на 90 секунд
- Маньяк, убивший проституток, после психушки устроил секс-турне по городам России
- В Москве могут лишить российского гражданства сразу семерых преступников
- В Москве безумная школьница сначала душила одноклассников, а потом набросилась на учительницу со скальпелем
- Студенток с Кубы отправили разгребать снег в Москве
------
зато точно знал, что двоим "заправлять" намного круче чем одной )))))))))