В столичном университете девушка напала на другую с кувалдой

На следующий день после расставания она взяла кувалду и заявилась вместе с ней в университет. В перерыве между парами девушка напала на избранницу своего бывшего, замахнувшись полуторакилограммовой кувалдой. Удар пришелся по голове. К счастью, девушка успела сбежать, после удара госпитализация не потребовалась. Однако, в полицию заявление уже написано. Полиция Москвы разбирается в произошедшем, сообщает SHOT.

РИА Новости уточняет, что девушку, которая напала на соперницу, отчислили из ВУЗа. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшей девушки травма легкой степени тяжести.