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В столичном университете девушка напала на другую с кувалдой

В столичном университете девушка напала на другую с кувалдой

Автор:
27 февраля 2024 20:11
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   интересное   нападение   ревность   студенты   универ   фото   
1048
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К счастью, никто серьезно не пострадал.

Выяснилось, что две подруги из РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет) встречались с одним и тем же парнем год. Все это время молодой человек не мог выбрать, к кому лежит сердце. За день до инцидента наконец-то парень выбрал одну из подруг. Вторая оказалась недовольна таким выбором. Отвергнутая подруга превратилась в соперницу и задумала месть.

На следующий день после расставания она взяла кувалду и заявилась вместе с ней в университет. В перерыве между парами девушка напала на избранницу своего бывшего, замахнувшись полуторакилограммовой кувалдой. Удар пришелся по голове. К счастью, девушка успела сбежать, после удара госпитализация не потребовалась. Однако, в полицию заявление уже написано. Полиция Москвы разбирается в произошедшем, сообщает SHOT.

РИА Новости уточняет, что девушку, которая напала на соперницу, отчислили из ВУЗа. Согласно медицинскому заключению, у пострадавшей девушки травма легкой степени тяжести.

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Метки: Москва   интересное   нападение   ревность   студенты   универ   фото   
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7  комментариев
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1k
Пчёлкин Полчаса назад
Играй гармон!
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6k
Lexx 20 минут назад
Ну всего лишь 2-й номер. 6-ку надо было брать, там 4,8кг. Хотя ещё бывают на 10 кг, но она такую вряд ли поднимет.
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14
Dr.Beny 38 минут назад
Как говорится, будь в тренде !
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71
Сергей Салем 40 минут назад
Да уж, выражаясь словами классика. Самое интересное в посте, это фотографии, особенно уточнение, что посередине это тот, из за кого произошла ссора. Теперь всем все стало намного яснее.
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4k
Палыч 44 минуты назад
о как .В Питере расчлененка , а в златоглавой свингеры с кувалдами.В веселое время живем
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21k
Shtoppi Час назад
«... встречались с одним и тем же парнем год. Все это время молодой человек не мог выбрать, к кому лежит сердце.»
------
зато точно знал, что двоим "заправлять" намного круче чем одной )))))))))
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3k
Максим Макашев Час назад
девушка из ЧВК "Вагнер"?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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