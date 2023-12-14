В Москве могут лишить российского гражданства сразу семерых преступников

Следователи сообщили о том, что осужденные совершили преступления после того, как получили гражданство России.
Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова рассказала, что следователи отправили в МВД копии приговоров в отношении семи людей, которые совершили преступления после того, как получили гражданство России. СК просит лишить этих граждан российского гражданства.
Иванова добавила, что эти люди совершили различные преступления, среди которых уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА Новости.
Принятый Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля вступил в силу 26 октября.
Среди правонарушений, за которые лишают гражданства, есть такие, как:
- дезертирство;
- добровольная сдача в плен;
- дискредитация РФ;
- неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения;
- тяжкие преступления против государства, национальной безопасности;
- террористическая и экстремистская деятельность;
- незаконный оборот оружия и наркотиков.
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к сожалению и в данном случае, приходится признать всю ущербность мышления тех гос. чинуш, которые принимали подобные вредительские для России и ее народа решения, потому что чурки сюда едут территории захватывать и далее на них проживать на своих условиях и по своим законам, при этом старательно выдавливая коренное население, а совсем не служить тем, кто тут на данный момент времени присутствует.
но чинушам то главное нахапать побольше со всего это потока нелегальной миграции пока возможность есть, а потом хоть потоп.