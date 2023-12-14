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В Москве могут лишить российского гражданства сразу семерых преступников

В Москве могут лишить российского гражданства сразу семерых преступников

Автор:
14 декабря 2023 18:58
Сообщество : Жить в России
Метки: МВД   Москва   Суд   гражданство   интересное   преступление   следственный комитет   фото   
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Следователи сообщили о том, что осужденные совершили преступления после того, как получили гражданство России.

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова рассказала, что следователи отправили в МВД копии приговоров в отношении семи людей, которые совершили преступления после того, как получили гражданство России. СК просит лишить этих граждан российского гражданства.

Иванова добавила, что эти люди совершили различные преступления, среди которых уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА Новости.

Принятый Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" № 138-ФЗ от 28 апреля вступил в силу 26 октября.

Среди правонарушений, за которые лишают гражданства, есть такие, как:

  • дезертирство;
  • добровольная сдача в плен;
  • дискредитация РФ;
  • неисполнение приказа во время мобилизации или военного положения;
  • тяжкие преступления против государства, национальной безопасности;
  • террористическая и экстремистская деятельность;
  • незаконный оборот оружия и наркотиков.

Источник:

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Метки: МВД   Москва   Суд   гражданство   интересное   преступление   следственный комитет   фото   
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10  комментариев
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Мгут лишить, а могут и не лишить. Увы.
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370
iskra 9 минут назад
Ну, классно, че. Осталось ещё пару миллионов загнать в армию. А не захотят - пусть едут на родину, тут на их места россияне в очередь стоят. В Питере,например,очень хотят заменить гастеров на уборке снега..
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685
Александр 17 минут назад
Я доволен...
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20k
Robin Hood Полчаса назад
Почему "могут" ???? Лишить накуй. И на зону - баланду хлебать. А потом поджопником в родной аул. Овечек чпокать
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19k
Shtoppi 51 минуту назад
неужели те дебилушки, которые раздают гражданства всяким понаехавшим ушлепкам из центральной и южной азии, думают что эти паразиты, преступный сброд и отбросы рода человеческого, станут что-то для новой "родины" делать?
к сожалению и в данном случае, приходится признать всю ущербность мышления тех гос. чинуш, которые принимали подобные вредительские для России и ее народа решения, потому что чурки сюда едут территории захватывать и далее на них проживать на своих условиях и по своим законам, при этом старательно выдавливая коренное население, а совсем не служить тем, кто тут на данный момент времени присутствует.
но чинушам то главное нахапать побольше со всего это потока нелегальной миграции пока возможность есть, а потом хоть потоп.
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11
gengroup Час назад
Надеюсь, что сперва ОТСИДЯТ, а потом уже депорт...
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370
iskra gengroup 12 минут назад
Вам хочется платить за их содержание на зоне?
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16k
Kucher 2 часа назад
Что значит "могут лишить"?!! Если они попадают под перечисленные статьи, то какой вообще может быль выбор? Написано в Законе: "лишение" - значит лишение. Без вариантов.
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