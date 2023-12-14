В Москве могут лишить российского гражданства сразу семерых преступников

Старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова рассказала, что следователи отправили в МВД копии приговоров в отношении семи людей, которые совершили преступления после того, как получили гражданство России. СК просит лишить этих граждан российского гражданства.

Иванова добавила, что эти люди совершили различные преступления, среди которых уклонение от военной и альтернативной гражданской службы, производство, сбыт или пересылку наркотиков, публичное оправдание и пропаганду терроризма, а также изнасилования и насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА Новости.