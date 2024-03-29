Елена Степаненко унаследовала две квартиры от своей подруги, но семья не согласна с решением умершей

Елена Степаненко - дама не бедная и очень любит судиться. Чего только стоят судебные тяжбы с Петросяном. Адвокат Сергей Жорин, который представлял интересны Петросяна во время развода, заявил, что Елена просто так не остановится.

Хочу выступить с инициативой — выдать Елене Григорьевне Степаненко диплом о высшем юридическом образовании. В институте, чтобы его получить, люди учатся пять лет. А ее всевозможные суды продолжаются уже значительно дольше, причем, они такие непростые, требуют глубоких познаний. Что-то мне подсказывает, что, во-первых, Елена Григорьевна действительно погружается во все это, во-вторых, мне кажется, она уже вошла во вкус и получает удовольствие. Поэтому будет справедливо выдать ей корочку. И она со своим опытом сможет уже претендовать даже на статус адвоката, будет помогать всем заинтересованным и на этом зарабатывать. На рынке возникнет серьезная конкуренция! Елена Григорьевна — человек известный, будет пользоваться популярностью. Нам ведь известны примеры, когда в юриспруденцию приходили из других профессий. Дай Бог Елене Григорьевне здоровья, ведь ее имущества хватит минимум на 10 жизней» — сказал «СтарХиту» Жорин.