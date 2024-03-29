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Елена Степаненко унаследовала две квартиры от своей подруги, но семья не согласна с решением умершей

Елена Степаненко унаследовала две квартиры от своей подруги, но семья не согласна с решением умершей

Автор:
29 марта 2024 17:58
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Степаненко   Суд   интересное   наследство   спор   фото   юрист   
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Сестра и мать погибшей Натальи Маголы, знаменитого дизайнера, недовольны завещанием и намерены его оспорить.

Елена Степаненко и Наталья Магола дружили много лет. Одно время Наталья даже жила в квартире юмористки в Сеченовском переулке и как-то даже выступала соответчицей в суде, когда затопила соседей снизу. В феврале 2022 года Магола скоропостижно скончалась в возрасте около 50 лет и неожиданно оставила Степаненко две просторные квартиры в самом сердце Сочи, машиноместо и предметы искусства и антиквариата. Также среди наследников оказался известный архитектор Миодраг Цвийич. Наследники, надо полагать, не стали отказываться от таких благ. Однако, родственники умершей оказались против.

Мать и сестра обратились в суд, чтобы оспорить завещание. В иске отмечено, что у Натальи на иждивении есть сестра. В качестве обоснования своих претензий они апеллируют состоянием женщины в момент составления рокового документа, передаёт StarHit.

«Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга. На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — рассказала пресс-служба Хамовнического суда.

Елена Степаненко - дама не бедная и очень любит судиться. Чего только стоят судебные тяжбы с Петросяном. Адвокат Сергей Жорин, который представлял интересны Петросяна во время развода, заявил, что Елена просто так не остановится.

Хочу выступить с инициативой — выдать Елене Григорьевне Степаненко диплом о высшем юридическом образовании. В институте, чтобы его получить, люди учатся пять лет. А ее всевозможные суды продолжаются уже значительно дольше, причем, они такие непростые, требуют глубоких познаний. Что-то мне подсказывает, что, во-первых, Елена Григорьевна действительно погружается во все это, во-вторых, мне кажется, она уже вошла во вкус и получает удовольствие. Поэтому будет справедливо выдать ей корочку. И она со своим опытом сможет уже претендовать даже на статус адвоката, будет помогать всем заинтересованным и на этом зарабатывать. На рынке возникнет серьезная конкуренция! Елена Григорьевна — человек известный, будет пользоваться популярностью. Нам ведь известны примеры, когда в юриспруденцию приходили из других профессий. Дай Бог Елене Григорьевне здоровья, ведь ее имущества хватит минимум на 10 жизней» — сказал «СтарХиту» Жорин.


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Метки: Степаненко   Суд   интересное   наследство   спор   фото   юрист   
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8k
Alex Час назад
Шакалы
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17k
a_komolow 9 минут назад
Что-то такое уже было!
С джигурдой , если память не изменяет
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12k
Трив 21 минуту назад
На то оно и завещание, чтобы оставить наследство именно тому, кому хочется. А не тому, кто его желает.
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4k
Михаил 24 минуты назад
дело ясное что дело темное... сам судился по такому делу... дед помер... сначала составил завещание на племянника но потом с ним поссорился и по дарственной переписал хату на бабушку, после смерти племяш решил обжаловать дарственную так как типа завещание... в иске тоже писали что дед был больной с головой не дружил на учете состоял... юриста на суде настолько лихо вкручивала про него что яжно смеялся прям в зале... но суд выиграли... так и тут может быть... просто родственники могут быть такими "ганд0нами" когда дело касается бабла что я как бы не удивлюсь что и тут завещание не отменят... ведь надо просто законы знать а именно, завещание составляется у нотариуса и нотариус если заподозрит что человек не в адеквате ни когда не подпишет его, иначе это уже уголовка ему, уж темболее нотариус бы не поехала в больницу к человеку присмерти, и после подобных диагнозов о больном...
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 47 минут назад
А Степаненко все не нажрется да, все мало.....нахохотали по миллиарду не считая недвижимости и все не успокоится?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4873 поста (4661 в горячем)
Pika-Pika?
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