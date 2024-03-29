Елена Степаненко унаследовала две квартиры от своей подруги, но семья не согласна с решением умершей

Сестра и мать погибшей Натальи Маголы, знаменитого дизайнера, недовольны завещанием и намерены его оспорить.
Елена Степаненко и Наталья Магола дружили много лет. Одно время Наталья даже жила в квартире юмористки в Сеченовском переулке и как-то даже выступала соответчицей в суде, когда затопила соседей снизу. В феврале 2022 года Магола скоропостижно скончалась в возрасте около 50 лет и неожиданно оставила Степаненко две просторные квартиры в самом сердце Сочи, машиноместо и предметы искусства и антиквариата. Также среди наследников оказался известный архитектор Миодраг Цвийич. Наследники, надо полагать, не стали отказываться от таких благ. Однако, родственники умершей оказались против.
Мать и сестра обратились в суд, чтобы оспорить завещание. В иске отмечено, что у Натальи на иждивении есть сестра. В качестве обоснования своих претензий они апеллируют состоянием женщины в момент составления рокового документа, передаёт StarHit.
«Наследодатель не обладала полной дееспособностью, так как завещание оформлялось наследодателем в тот момент, когда она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга. На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — рассказала пресс-служба Хамовнического суда.
Елена Степаненко - дама не бедная и очень любит судиться. Чего только стоят судебные тяжбы с Петросяном. Адвокат Сергей Жорин, который представлял интересны Петросяна во время развода, заявил, что Елена просто так не остановится.
Хочу выступить с инициативой — выдать Елене Григорьевне Степаненко диплом о высшем юридическом образовании. В институте, чтобы его получить, люди учатся пять лет. А ее всевозможные суды продолжаются уже значительно дольше, причем, они такие непростые, требуют глубоких познаний. Что-то мне подсказывает, что, во-первых, Елена Григорьевна действительно погружается во все это, во-вторых, мне кажется, она уже вошла во вкус и получает удовольствие. Поэтому будет справедливо выдать ей корочку. И она со своим опытом сможет уже претендовать даже на статус адвоката, будет помогать всем заинтересованным и на этом зарабатывать. На рынке возникнет серьезная конкуренция! Елена Григорьевна — человек известный, будет пользоваться популярностью. Нам ведь известны примеры, когда в юриспруденцию приходили из других профессий. Дай Бог Елене Григорьевне здоровья, ведь ее имущества хватит минимум на 10 жизней» — сказал «СтарХиту» Жорин.
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С джигурдой , если память не изменяет