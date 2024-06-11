Деревянная тюрьма 1888 года, претендующая на статус самой старой в США

Дерево – материал хороший, но не самый долговечный. Впрочем, бывают и исключения. И деревянные конструкции продолжают спокойно стоять, тогда как дома из кирпича и бетона благополучно превращаются в руины.
И наглядным доказательством качества древесины и умения строителей выступает старейшая сохранившаяся деревянная тюрьма в Южной Дакоте и, возможно, в Соединённых Штатах.
В 1982 году во время сноса старого дома Ламбертов в Хот-Спрингс Уильям Сопер сделал уникальное открытие. Внутри дома находилось гораздо более старое деревянное здание с необычными конструктивными особенностями. Здание имело площадь около 5 квадратных метров и было полностью построено из цельных сосновых досок, уложенных горизонтально и скреплённых гвоздями. Между досками были проложены ряды проволоки. Металлические решётки закрывали три маленьких окна и одну дверь.
Сопер обнаружил старую деревянную тюрьму Хот-Спрингса, построенную, предположительно, между 1885 и 1888 годами. Признав историческую значимость здания, он передал его в дар городу Хот-Спрингс и в апреле 1983 года перевёз его на нынешнее место на Ривер-стрит. Исторические отметки на здании указывают на то, что оно является старейшей сохранившейся деревянной тюрьмой в Южной Дакоте и, возможно, во всей стране.
Для строительства стен, потолка и пола здания было использовано более 500 брусьев. Толстая проволока была добавлена для того, чтобы узники не смогли пропилить стены. Когда Анна Ламберт приобрела здание в 1910 году, она удалила перегородки камер и перестроила его в дом, фактически заключив тюрьму в деревянный каркас.
Хотя старые тюремные записи утеряны, газетные сообщения 1895 года указывают на то, что Марта Джейн Каннари, она же Каламити Джейн – известная женщина-скаут, принимавшая участие в Индейских войнах с коренными жителями, возможно, провела ночь в этой тюрьме.
Согласно заметке в газете Hot Springs Star, Джейн находилась в городе с 10 по 13 ноября 1895 года. Она приехала, чтобы встретиться со старыми друзьями и продать фотографии. Как и положено, она устроила пьяный дебош в нескольких злачных заведениях города. Вечер 12 ноября Джейн провела в салуне «Бодега», всё больше пьянея и становясь всё более несдержанной. Настолько, что мэр Хот-Спрингса отправил начальника полиции присмотреть за ней. Когда салун закрылся, Джейн попыталась «одолжить» чужую лошадь, чтобы покататься.
По указанию мэра начальник полиции предложил ей провести ночь в тюрьме, чтобы она могла проспаться. Та так и сделала, и, к всеобщему облегчению, на следующее утро Джейн покинула город. А старая деревянная тюрьма, обнаруженная по чистой случайности, стала историческим зданием и объектом гордости горожан.
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