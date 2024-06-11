Деревянная тюрьма 1888 года, претендующая на статус самой старой в США

Согласно заметке в газете Hot Springs Star, Джейн находилась в городе с 10 по 13 ноября 1895 года. Она приехала, чтобы встретиться со старыми друзьями и продать фотографии. Как и положено, она устроила пьяный дебош в нескольких злачных заведениях города. Вечер 12 ноября Джейн провела в салуне «Бодега», всё больше пьянея и становясь всё более несдержанной. Настолько, что мэр Хот-Спрингса отправил начальника полиции присмотреть за ней. Когда салун закрылся, Джейн попыталась «одолжить» чужую лошадь, чтобы покататься.