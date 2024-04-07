Хакер придумал гениальный план, как не платить алименты, но суд с ним не согласился

38-летний Джесси Кипф после долгого и сложного развода со своей супругой решил во что бы то ни стало не платить ей алименты.

Для этого мужик решил инсценировать свою смерть, а так как в любом правовом государстве бумажкам верят больше, чем трупам, он решил просто хакнуть службу записей актов гражданского состояния на Гавайях и выписал на свое имя свидетельство о смерти.

Да, вот так все просто. Он заполнил бланк свидетельства о смерти, «назначил себя медицинским экспертом по делу» и заверил это дело. Помер он, если верить этим документам, от осложнений после COVID-19. Отважно сражался с недугом, но в итоге хворь взяла верх.

Погиб, оплакан и предан сырой земле.