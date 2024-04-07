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Хакер придумал гениальный план, как не платить алименты, но суд с ним не согласился

Хакер придумал гениальный план, как не платить алименты, но суд с ним не согласился

Автор:
07 апреля 2024 10:06
Сообщество : Криминал
Метки: Гавайи   США   Суд   алименты   свидетельство о смерти   хакер   
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Семейная жизнь — штука сложная, и на что только не идут мужики, чтобы не платить своим бывшим женам алименты.

38-летний Джесси Кипф после долгого и сложного развода со своей супругой решил во что бы то ни стало не платить ей алименты.


Для этого мужик решил инсценировать свою смерть, а так как в любом правовом государстве бумажкам верят больше, чем трупам, он решил просто хакнуть службу записей актов гражданского состояния на Гавайях и выписал на свое имя свидетельство о смерти.


Да, вот так все просто. Он заполнил бланк свидетельства о смерти, «назначил себя медицинским экспертом по делу» и заверил это дело. Помер он, если верить этим документам, от осложнений после COVID-19. Отважно сражался с недугом, но в итоге хворь взяла верх.

Погиб, оплакан и предан сырой земле.

На фига он так рисковал, просите вы, да тут всё просто. На тот момент Джесси задолжал бывшей жене более 100 000 долларов. Сумма приличная, вот и пошел на риск.


Ладно бы остановился на своем свидетельстве о смерти, но нет, жадность хакера сгубила. Он полез тырить учетные данные для получения доступа к частному бизнесу, государственным и корпоративным сетям, а потом попытался их продать. На этом и погорел.


В январе Кипфу было предъявлено обвинение в компьютерном мошенничестве, связанном с утечкой данных GuestTek Interactive Entertainment в феврале 2023 года и Milestone Inc. в июне 2023 года.


Власти подсчитали, что ущерб, причиненный Кипфом за то, что он не выплачивал алименты на ребенка и получил доступ к сетям, превысил более 195 000 долларов, свидетельствуют судебные документы.


29 марта Джесси Кипф признал себя виновным по одному пункту обвинения в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах и по одному пункту компьютерного мошенничества.


Не задалось — не фартануло.




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Метки: Гавайи   США   Суд   алименты   свидетельство о смерти   хакер   
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a6m5 9 минут назад
Возомнил себя кулхацкером. А вот аферистом оказался не очень умным. Не в том месте и не тем людям данные продать пытался.
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