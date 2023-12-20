На Земле обнаружена "инопланетная" экосистема

Здесь редко (если вообще когда-либо) выпадают дожди, а солнечный свет испепеляет, создавая условия, в которых могут выжить лишь немногие животные и растения.

И всё же в апреле прошлого года геолог Брайан Хайнек из Университета Колорадо в Боулдере просматривал спутниковые снимки этого региона, когда наткнулся на подобие лагун.

Заинтригованный, он вместе с микробиологом Марией Фариас отправился на место. Учёным пришлось идти десятки километров под палящим солнцем.