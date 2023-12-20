На Земле обнаружена "инопланетная" экосистема

В отдалённой части пустыни Атакама найдена "внеземная" экосистема, которая ни на что не похожа. Кристально чистые лагуны, окружённые обширными соляными равнинами, были обнаружены на Пуна-де-Атакама - гигантском плато, расположенном на высоте более 3650 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили.
Здесь редко (если вообще когда-либо) выпадают дожди, а солнечный свет испепеляет, создавая условия, в которых могут выжить лишь немногие животные и растения.
И всё же в апреле прошлого года геолог Брайан Хайнек из Университета Колорадо в Боулдере просматривал спутниковые снимки этого региона, когда наткнулся на подобие лагун.
Заинтригованный, он вместе с микробиологом Марией Фариас отправился на место. Учёным пришлось идти десятки километров под палящим солнцем.
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"В некоторых местах мы по колено погружались в солёную слякоть", - говорит Хайнек.
Но как только они добрались, то увидели нечто поистине удивительное.
Брайан и Мария обнаружили сеть из 12 лагун площадью около 10,1 гектара, окружённую бесплодными горами. Под сверкающей водой они заметили огромные зелёные холмы шириной около 4,5 м и высотой около метра.
Хайнек определил их как строматолиты - сложные микробные сообщества, которые по мере роста образуют массивные окаменелости, подобно кораллам, создающим рифы.
Образования напоминают строматолиты, существовавшие в архейскую эру Земли, когда кислорода в атмосфере почти не было.
"Эта лагуна может быть одним из лучших примеров самых ранних признаков жизни на Земле", - сказал Хайнек.
Строматолиты существуют на нашей планете и сегодня, в том числе у побережья Багамских островов, но эти микробные скопления невелики. Они растут пассивно, захватывая песчинки и другой мусор, плавающий в море.
Древние строматолиты, напротив, достигали 6 м в высоту и активно всасывали кальций и углекислый газ из воды, заставляя минералы осаждаться вокруг них.
Образования в лагунах Атакамы состоят в основном из гипса - минерала, часто встречающегося в ископаемых строматолитах, но отсутствующего почти во всех современных "родственниках".
Хайнек также отметил, что среда лагуны напоминает условия на древней Земле с её солёными, кислыми водами и воздействием сильной солнечной радиации (из-за большой высоты).
Кроме того, специаисты могут получить беспрецедентное представление о том, как возникла жизнь на Марсе, который миллиарды лет назад напоминал нашу планету.
"Если жизнь на Марсе когда-либо развивалась до микробов, то она была бы именно такой, - говорит геолог и космический физик. - Эти сообщества могут подсказать нам, на что следует обратить внимание при поиске следов жизни в марсианских породах".
Хайнек и Фариас надеются провести эксперименты, чтобы выяснить, как микробам удаётся выживать в таких суровых условиях. Однако времени у них мало. Территория уже отдана под добычу лития.
"Вся эта уникальная экосистема может исчезнуть, - жалуется учёный. - Мы надеемся, что сможем защитить некоторые лагуны или хотя бы подробно описать то, что там есть, прежде чем они будут уничтожены навсегда".
"Просто удивительно, что на нашей планете ещё можно найти такие незадокументированные явления", - подытожил он.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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