FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 662 поста • 81 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
На Земле обнаружена "инопланетная" экосистема

На Земле обнаружена "инопланетная" экосистема

Автор:
20 декабря 2023 13:28
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Аргентина   атакама   лагуна   открытие   природа   учёный   экосистема   
2032
4
1

В отдалённой части пустыни Атакама найдена "внеземная" экосистема, которая ни на что не похожа. Кристально чистые лагуны, окружённые обширными соляными равнинами, были обнаружены на Пуна-де-Атакама - гигантском плато, расположенном на высоте более 3650 метров над уровнем моря на границе Аргентины и Чили.

Здесь редко (если вообще когда-либо) выпадают дожди, а солнечный свет испепеляет, создавая условия, в которых могут выжить лишь немногие животные и растения.

И всё же в апреле прошлого года геолог Брайан Хайнек из Университета Колорадо в Боулдере просматривал спутниковые снимки этого региона, когда наткнулся на подобие лагун.

Заинтригованный, он вместе с микробиологом Марией Фариас отправился на место. Учёным пришлось идти десятки километров под палящим солнцем.

"В некоторых местах мы по колено погружались в солёную слякоть", - говорит Хайнек.

Но как только они добрались, то увидели нечто поистине удивительное.

Брайан и Мария обнаружили сеть из 12 лагун площадью около 10,1 гектара, окружённую бесплодными горами. Под сверкающей водой они заметили огромные зелёные холмы шириной около 4,5 м и высотой около метра.

Хайнек определил их как строматолиты - сложные микробные сообщества, которые по мере роста образуют массивные окаменелости, подобно кораллам, создающим рифы.


Образования напоминают строматолиты, существовавшие в архейскую эру Земли, когда кислорода в атмосфере почти не было.

"Эта лагуна может быть одним из лучших примеров самых ранних признаков жизни на Земле", - сказал Хайнек.

Строматолиты существуют на нашей планете и сегодня, в том числе у побережья Багамских островов, но эти микробные скопления невелики. Они растут пассивно, захватывая песчинки и другой мусор, плавающий в море.

Древние строматолиты, напротив, достигали 6 м в высоту и активно всасывали кальций и углекислый газ из воды, заставляя минералы осаждаться вокруг них.

Образования в лагунах Атакамы состоят в основном из гипса - минерала, часто встречающегося в ископаемых строматолитах, но отсутствующего почти во всех современных "родственниках".

Хайнек также отметил, что среда лагуны напоминает условия на древней Земле с её солёными, кислыми водами и воздействием сильной солнечной радиации (из-за большой высоты).

Кроме того, специаисты могут получить беспрецедентное представление о том, как возникла жизнь на Марсе, который миллиарды лет назад напоминал нашу планету.

"Если жизнь на Марсе когда-либо развивалась до микробов, то она была бы именно такой, - говорит геолог и космический физик. - Эти сообщества могут подсказать нам, на что следует обратить внимание при поиске следов жизни в марсианских породах".

Хайнек и Фариас надеются провести эксперименты, чтобы выяснить, как микробам удаётся выживать в таких суровых условиях. Однако времени у них мало. Территория уже отдана под добычу лития.

"Вся эта уникальная экосистема может исчезнуть, - жалуется учёный. - Мы надеемся, что сможем защитить некоторые лагуны или хотя бы подробно описать то, что там есть, прежде чем они будут уничтожены навсегда".

"Просто удивительно, что на нашей планете ещё можно найти такие незадокументированные явления", - подытожил он.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Аргентина   атакама   лагуна   открытие   природа   учёный   экосистема   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Марина Час назад
Щас туда откроют туристический маршрут и всё загадят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Григорий 24 минуты назад
главное что бы омериканцы там не нашли чего ни будь полезного))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Мальчик в трусиках Григорий 9 минут назад
Там совместная добыча будет американской Albemarle и чилийской Sociedad Quimica y Minera de Chile.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сибиряк 47 минут назад
РЕН-тв уже выехало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 48 минут назад
10 гектар - это 300х300 метров. Лужа.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
Мальчик в трусиках Bill 8 минут назад
300х300 метров это не 10 гектар, а 9.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 Час назад
А тех микробов, которые занесли учёные ультрафиолет уничтожит или возникнет новая экосистема? Я просто не биолог.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

500130



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 19 декабря
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
Набирающие популярность в сообществах
Буржуи из Disney санкционировали "Один дома", чтобы мы его не смотрели на Новый Год
Буржуи из Disney санкционировали "Один дома", чтобы мы его не смотрели на Новый Год
С добрым утром
С добрым утром
Что в нем такого особенного?
Что в нем такого особенного?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#интересное#ДТП#Автовсячина#Россия#фильм#милота#полиция
#животные#автомир#интересно#люди#аварии#Ynews#подборка#конфликт#США#кошка
#машина#Юмор#в мире#факты#авто аварии#забавно#история#кино#кот#новый год
Вы это серьезно? Вы это серьезно? В Индонезии обнаружена древнейшая в мире пирамида В Индонезии обнаружена древнейшая в мире пирамида Среброносый датчанин, перевернувший представления о звёздах Среброносый датчанин, перевернувший представления о звёздах Как хитрые незрячие создания оборудовали в тайной пещере ресторан с системой «всё включено» Как хитрые незрячие создания оборудовали в тайной пещере ресторан с системой «всё включено» Черепаха мата-мата, нанохамелеон, шоколадная лягушка и&nbsp;еще 7&nbsp;новых видов, обнаруженных недавно Черепаха мата-мата, нанохамелеон, шоколадная лягушка и еще 7 новых видов, обнаруженных... Они говорят, если слушать: странные открытия Константина Раудива Они говорят, если слушать: странные открытия Константина Раудива

На что жалуетесь?

Вернуться