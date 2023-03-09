Черепаха мата-мата, нанохамелеон, шоколадная лягушка и еще 7 новых видов, обнаруженных недавно

Черепаха мата-мата

Эту улыбчивую рептилию ученые открыли еще в XVIII веке, однако в 2020 году было установлено, что существует целых два типа таких черепах, которые раньше принимали за один. Первый из них — Chelus fimbriatus — обитает в бассейне Амазонки и держится на мелководье. А второй — Chelus orinocensis — обитает в долине реки Ориноко и отличается от первого более светлой окраской и округлой формой панциря.