Черепаха мата-мата, нанохамелеон, шоколадная лягушка и еще 7 новых видов, обнаруженных недавно

Видовое разнообразие нашей планеты настолько велико, что ученые ежегодно обнаруживают какие-то виды живых существ, ранее неизвестные. За последние 10 лет в мире было открыто несколько десятков новых видов.
Многих из них сразу же занесли в Красную книгу.
Шестиглазый скат
В 2020 году российско-японская группа исследователей обнаружила в районе Курильских островов уникального ската. На его спине есть три пары светлых пятен — именно поэтому его прозвали Bathyraja sexoculata, что буквально означает «шестиглазый». Этот вид скатов похож на представителей других родов, но его отличает от остальных последовательность гена CO1.
Черепаха мата-мата
Эту улыбчивую рептилию ученые открыли еще в XVIII веке, однако в 2020 году было установлено, что существует целых два типа таких черепах, которые раньше принимали за один. Первый из них — Chelus fimbriatus — обитает в бассейне Амазонки и держится на мелководье. А второй — Chelus orinocensis — обитает в долине реки Ориноко и отличается от первого более светлой окраской и округлой формой панциря.
Летучий кускус
2020 год был богат на открытия. Тогда же австралийские ученые описали два новых вида гигантского летучего кускуса, в общей сложности их теперь три: Petauroides minor, Petauroides armillatus и Petauroides volans. Они обитают в разных частях Австралии, и отличаются друг от друга только молекулами ДНК.
Жук-перокрылка
Этот вид жука описали в 2019 году. Он имеет очень маленькие размеры, но вместе с тем довольно длинные усы. Ученые сочли их похожими на длинные косы, поэтому назвали жука в честь экоактивистки Греты Тунберг - Nelloptodes gretae. Насекомое живет в Кении, не имеет ни глаз, ни крыльев.
Шоколадная лягушка
В 2022 году исследователи из Перу описали новый вид лягушек — Synapturanus danta. Она имеет темно-коричневый цвет, в связи с чем в соцсетях ее прозвали «лягушкой из Гарри Поттера». Земноводное небольших размеров обитает в Перу.
Нанохамелеон
Частичка «нано-» здесь не просто так: эта рептилия признана самой крошечной в мире, ее длина не превышает и 30 миллиметров. Научное название — Brookesia nana, вид был впервые описан в 2021 году немецкими герпетологами. Нанохамелеоны встречаются только в горных тропических лесах на севере Мадагаскара.
Тосаноид Афродита
Этот вид морских рыб обнаружили в Атлантическом океане в 2018 году. Tosanoides aphrodite имеет яркий окрас, который буквально притягивает взгляд! Поэтому и назвали эту рыбу в честь Афродиты — греческой богини любви и красоты.
Рамари
Данный вид клюворылых китов был описан в 2021 году, его обнаружили в Тихом океане. Он скрывается от хищников на глубине 2 тысячи метров, и обитает преимущественно в Южном полушарии. Взрослый Mesoplodon eueu может достигать 5,3 метров в длину. Отличается от других представителей рода ремнезубов наличием клыков на кончике нижней челюсти, более высоким черепом и более коротким клювом.
Ленивец
В 2022 году исследователи обнаружили в Бразилии новый вид ленивцев — Bradypus crinitus. Его голова похожа на огромный кокос, от представителей других родов ленивцев Bradypus crinitus отличается разве что строением черепа: линия лба более плоская, а скуловые дуги выступают вбок немного дальше. На сегодняшний день образ жизни этого вида ленивцев мало изучен.
Котолис
Это животное пока не выделено в отдельный вид, но начиная с 2019 года, когда в Сети появилось фото необычного кота, обитающего на острове Корсика, ученые занимаются его исследованием. Котолис по размерам больше, чем обычная домашняя кошка, имеет широкие уши, крупные лапы, короткие усы, большие зубы и темный окрас хвоста.
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