15 недавно обнаруженных видов животных

Вполне возможно, что полёт на Марс – не такая уж необходимость, ведь на Земле есть ещё столько интересного и неизведанного.
Учёные уверены, что на планете живут тысячи животных, которые по-прежнему неизвестны науке. Ежегодно исследователи сталкиваются с новыми видами насекомых, млекопитающих, рыб, способными удивить своей необычной внешностью и поведением. Подобная тенденция не может не радовать. Это говорит о том, что у природы ещё есть сотни секретов, которыми она любезно поделится, если проявить к ней уважение и запастись терпением.
Игрунка Шнайдера, Бразилия (2021)
Игрунка нового вида отличается от своих сородичей светло-серой окраской. Обитает исключительно в джунглях Амазонии.
Офиура или змеехвостка, Тихий океан (2021)
Офиура и змеехвостка – доисторический родственник морской звезды, который по предположениям учёных обитает на планете более 440 миллионов лет. Может жить на мелководье и на глубине до 6 метров. Офиура имеет длинные отростки, с помощью которых она передвигается по дну. Она также способна выползать на берег. Питается червями, моллюсками и различной органикой. Является санитаром моря.
Гигантские летучие кускусы (2020)
Очаровательные пушистые зверьки живут в Австралии. Ранее учёные считали, что существует всего один вид гигантских кускусов. В 2020 году удалось выяснить, что в лесах есть ещё два новых вида.
Лисокот, Франция (2019)
Котолис или лисокот сегодня активно изучается учёными. Это новый вид кошачьих, который имеет крупные размеры, широкие уши, массивные зубы, напоминающие собачьи, и необычно окрашенный хвост.
Карманная акула, Мексиканский залив (2019)
Небольшая рыбёшка достигает всего 14 сантиметров в длину. Своё название существо получило благодаря карманам, которые расположены возле её грудных плавников.
Тритон-клингон, Таиланд (2019)
Необычного чёрно-красного тритона обнаружили в провинции Чианграй. Своё название получил, благодаря сходству с расой клингонов, которая описана в фантастическом произведении «Звёздный путь»
Кошачеглазый кардинал, Папуа-Новая Гвинея (2019)
Относится к лучепёровым рыбам. Имеет характерный вытянутый зрачок, который придаёт рыбе сходство с кошкой.
Райская птица Фогелькопа, Новая Гвинея (2018)
Райская птица Фогелькопа была выделена в отдельный вид в 2018 году. Перья самцов способны поглощать до 99% света, что позволяет создать необычную иллюзию чёрной дыры. Этот приём используется для привлечения самок.
Флуоресцентная квакша, Аргентина (2017)
Учёные обнаружили древесных квакш ещё много лет назад. Однако им ранее никогда не попадались виды, обладающие способностью светиться в темноте. Древесная лягушка может излучать голубоватое или зелёное свечение.
Паук Eriovixia gryffindori, Индия (2015)
Удивительный паук обитает в тёплом индийском климате. Своё забавное название он получил за счёт сходства с говорящей шляпой, которая встречается в фильмах о Гарри Поттере.
Свиноносая крыса, Индонезия (2015)
Необычная крыса имеет выдающиеся нижние резцы и круглый нос, напоминающий пятачок. Животное отнесли к новому виду, так как ранее подобные грызуны не встречались.
Мартышка Лесула, Конго (2012)
Исследователи считают, что Лесула — ближайший родственник совинолицой мартышки. Однако новый вид отличается кротким характером, светлой гривой и выдающимся носом.
Лягушка-пиноккио, Индонезия (2010)
Вид древесной лягушки, имеющий выдающийся отросток «на носу». Исследователи наверняка не знают для каких целей он необходим животному. Есть предположение, что благодаря ему лягушка отличает один родственный вид от другого.
Бирманская курносая обезьяна, северная Бирма (2010)
Необычный вид обезьян имеет невероятно короткие ноздри. Во время дождя животное вынуждено прятать голову, чтобы капельки влаги не угодили внутрь. Если вода всё же попадает в нос, обезьяна начинает страдать от продолжительного чихания.
Бонус: огненосный таракан, Эквадор (1939)
Редчайший вид светящихся тараканов, который был обнаружен в начале двадцатого века. К сожалению, на сегодняшний день учёные не смогли обнаружить новых экземпляров, чтобы провести полноценное исследование и больше узнать об удивительном насекомом.
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АНТИФИШКИ
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P.s. девушки нк обижайтесь, но эти накаченные губы выглядят ужасно.