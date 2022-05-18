15 недавно обнаруженных видов животных

Учёные уверены, что на планете живут тысячи животных, которые по-прежнему неизвестны науке. Ежегодно исследователи сталкиваются с новыми видами насекомых, млекопитающих, рыб, способными удивить своей необычной внешностью и поведением. Подобная тенденция не может не радовать. Это говорит о том, что у природы ещё есть сотни секретов, которыми она любезно поделится, если проявить к ней уважение и запастись терпением.

Игрунка Шнайдера, Бразилия (2021)