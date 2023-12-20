Японская подводная "пирамида" остается одной из величайших загадок мира

"Самое крупное сооружение выглядит как сложная монолитная ступенчатая пирамида, которая поднимается с глубины 25 метров", - объяснил морской биолог Масааки Кимура в 2007 году изданию National Geographic.

К тому времени Кимура уже более 15 лет составлял карту местности, и каждый раз, когда он погружался под воду, он всё больше убеждался в том, что видит древний город.

Он и другие исследователи предположили, что сооружения могли быть построены народом дзёмон - охотниками-собирателями, которые населяли острова ещё с 12000 года до н.э.

Однако Роберт Шох, профессор Бостонского университета, который сам исследовал это место, заявил, что монумент Йонагуни (как его теперь называют) вовсе не рукотворный.

Говоря о платформах и террасах, он сказал National Geographic: "Это базовая геология и классическая стратиграфия для песчаников, которые имеют тенденцию раскалываться и создавать очень прямые края, особенно в районах с тектонической активностью".