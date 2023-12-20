FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8969 постов • 855 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Японская подводная "пирамида" остается одной из величайших загадок мира

Японская подводная "пирамида" остается одной из величайших загадок мира

Автор:
20 декабря 2023 10:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадка   Йонагуни   Япония   атлантида   монумент   цивилизация   
914
5
1

Воды близ японского острова Йонагуни скрывают руины города, построенного 10000 лет назад исчезнувшей цивилизацией. Поражающий воображение комплекс состоит из монумента, похожего на пирамиду, а также сооружений, напоминающих замок, храмы, арку и стадион, и все они, похоже, соединены между собой дорогами.

"Самое крупное сооружение выглядит как сложная монолитная ступенчатая пирамида, которая поднимается с глубины 25 метров", - объяснил морской биолог Масааки Кимура в 2007 году изданию National Geographic.

К тому времени Кимура уже более 15 лет составлял карту местности, и каждый раз, когда он погружался под воду, он всё больше убеждался в том, что видит древний город.

Он и другие исследователи предположили, что сооружения могли быть построены народом дзёмон - охотниками-собирателями, которые населяли острова ещё с 12000 года до н.э.

Однако Роберт Шох, профессор Бостонского университета, который сам исследовал это место, заявил, что монумент Йонагуни (как его теперь называют) вовсе не рукотворный.

Говоря о платформах и террасах, он сказал National Geographic: "Это базовая геология и классическая стратиграфия для песчаников, которые имеют тенденцию раскалываться и создавать очень прямые края, особенно в районах с тектонической активностью".

Прошло уже 37 лет с момента обнаружения "японской Атлантиды", но её происхождение по-прежнему остаётся загадкой.

Местный дайвер впервые наткнулся на монумент в 1986 году, когда заметил почти идеально прямые ступени "пирамиды". С тех пор появилось множество теорий о том, откуда она взялась.

Некоторые, в том числе и Кимура, считают, что эти строения когда-то были частью тихоокеанского континента Му, который, согласно легенде, был затоплен в результате страшного катаклизма.

Во-первых, как утверждает Масааки, он обнаружил следы каменоломни, а также камни в виде животных.

"Один из примеров, который я описал как подводного сфинкса, похож на китайского или древнего окинавского короля", - рассказал он National Geographic.

Во-вторых, этот регион известен сейсмической активностью. В 1771 году на остров Йонагуни и его окрестности обрушилось цунами, высота волн составляла около 40 метров.

В результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести около 12000 человек. Согласно исследованиям Токийского университета, цунами в этом районе случаются каждые 150-400 лет.

Тору Оучи, доцент сейсмологии в Университете Кобе, рассказал National Geographic, что поддерживает теорию Кимуры и уверяет, что структуры не могли возникнуть из-за смещения плит.

Тем не менее, профессора Шоха не переубедить: "Когда я впервые погрузился [к монументу], я понял, что он не искусственный. Он не такой правильной формы, как многие утверждают, и прямые углы и симметрия во многих местах не сходятся".

Профессор Бостонского университета также настаивает на том, что отверстия и отметки в камнях, скорее всего, были вызваны подводными вихрями или морскими обитателями.

"Профессор Кимура утверждает, что видел какие-то письмена или изображения, но это просто царапины, которые носят естественный характер", - сказал он.

Истина, несомненно, покоится на дне моря и ждёт своего часа.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Загадка   Йонагуни   Япония   атлантида   монумент   цивилизация   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Оксид Бетона 20 минут назад
Да нет ни каких аннунаков, успокойтесь уже! А если и есть, они нам уже не ровня! Там и позабористее ребята есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 13 минут назад
Нет никакой загадки. Очевидно же, что это построили ещё более древние укры, те самые, что выкопали Тихий океан, заморозили Антарктиду и запустили Луну на орбиту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

500072



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
«Огромное количество мусора нанесли на его могилу»: в Алтайском крае открыли Сталин-центр
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Набирающие популярность в сообществах
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Подарки к Новому году со скидками
Подарки к Новому году со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#Прикол#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#милота#конфликт
#животные#автомир#Юмор#интересное#авто аварии#Ynews#забавно#история#природа#Китай
#машина#в мире#люди#ДТП#факты#фильм#кино#кошка#кот#новый год
Вы это серьезно? Вы это серьезно? Иероглифом года в Японии стал символ, означающий "налоги" Иероглифом года в Японии стал символ, означающий "налоги" В Японии на аттракционе 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей В Японии на аттракционе 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей Студенты японского университета приходят на выпускной в необычных костюмах Студенты японского университета приходят на выпускной в необычных костюмах Разница между гейшами и юдзё с ойран Разница между гейшами и юдзё с ойран Невероятные трюки юной силачки Эйприл Невероятные трюки юной силачки Эйприл

На что жалуетесь?

Вернуться