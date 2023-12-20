Японская подводная "пирамида" остается одной из величайших загадок мира

Воды близ японского острова Йонагуни скрывают руины города, построенного 10000 лет назад исчезнувшей цивилизацией. Поражающий воображение комплекс состоит из монумента, похожего на пирамиду, а также сооружений, напоминающих замок, храмы, арку и стадион, и все они, похоже, соединены между собой дорогами.
"Самое крупное сооружение выглядит как сложная монолитная ступенчатая пирамида, которая поднимается с глубины 25 метров", - объяснил морской биолог Масааки Кимура в 2007 году изданию National Geographic.
К тому времени Кимура уже более 15 лет составлял карту местности, и каждый раз, когда он погружался под воду, он всё больше убеждался в том, что видит древний город.
Он и другие исследователи предположили, что сооружения могли быть построены народом дзёмон - охотниками-собирателями, которые населяли острова ещё с 12000 года до н.э.
Однако Роберт Шох, профессор Бостонского университета, который сам исследовал это место, заявил, что монумент Йонагуни (как его теперь называют) вовсе не рукотворный.
Говоря о платформах и террасах, он сказал National Geographic: "Это базовая геология и классическая стратиграфия для песчаников, которые имеют тенденцию раскалываться и создавать очень прямые края, особенно в районах с тектонической активностью".
Прошло уже 37 лет с момента обнаружения "японской Атлантиды", но её происхождение по-прежнему остаётся загадкой.
Местный дайвер впервые наткнулся на монумент в 1986 году, когда заметил почти идеально прямые ступени "пирамиды". С тех пор появилось множество теорий о том, откуда она взялась.
Некоторые, в том числе и Кимура, считают, что эти строения когда-то были частью тихоокеанского континента Му, который, согласно легенде, был затоплен в результате страшного катаклизма.
Во-первых, как утверждает Масааки, он обнаружил следы каменоломни, а также камни в виде животных.
"Один из примеров, который я описал как подводного сфинкса, похож на китайского или древнего окинавского короля", - рассказал он National Geographic.
Во-вторых, этот регион известен сейсмической активностью. В 1771 году на остров Йонагуни и его окрестности обрушилось цунами, высота волн составляла около 40 метров.
В результате стихийного бедствия погибли или пропали без вести около 12000 человек. Согласно исследованиям Токийского университета, цунами в этом районе случаются каждые 150-400 лет.
Тору Оучи, доцент сейсмологии в Университете Кобе, рассказал National Geographic, что поддерживает теорию Кимуры и уверяет, что структуры не могли возникнуть из-за смещения плит.
Тем не менее, профессора Шоха не переубедить: "Когда я впервые погрузился [к монументу], я понял, что он не искусственный. Он не такой правильной формы, как многие утверждают, и прямые углы и симметрия во многих местах не сходятся".
Профессор Бостонского университета также настаивает на том, что отверстия и отметки в камнях, скорее всего, были вызваны подводными вихрями или морскими обитателями.
"Профессор Кимура утверждает, что видел какие-то письмена или изображения, но это просто царапины, которые носят естественный характер", - сказал он.
Истина, несомненно, покоится на дне моря и ждёт своего часа.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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