Разница между гейшами и юдзё с ойран

Образ утончённой гейши, изящно наливающей сакэ мужчине, довольно популярный образ, если заговорить о Японии. Но гейши не были секс-работницами, как многие думают, они были для визуального наслаждения, для изысканного разговора.
Чуть-чуть истории. Первый японский публичный дом был создан аж в 1193 году, чтобы помочь справиться с потенциальным дезертирством солдат. Обычно секс-работа осуществлялась в банях и чайных домах. Сёдзи Дзинъэмон (династия Токугава) распорядился создать для увеселения отдельный квартал, чтобы разграничить обычную жизнь японского народа и весёлую. Первый квартал назвали "Ёсивара" и потом это стало нарицательным названием подобных мест.
Попасть в него было непросто, а выйти ещё сложнее: он хорошо охранялся, а окружал его ров и высокая стена. Даже если девушка хотела убежать, то это было практически невозможно, за пределы "Ёсивара" ей позволялось выйти, но лишь в компании полицейского.
В тот же период секс-работницы стали официально лицензированы и их стали называть юдзё. Плюс появилась иерархия, на первых местах которой были ойран и тайю. Девушек легко узнавали по характерной обуви на высоченной платформе, которую они носили без носочков. Ступня была весьма эротичным местом в японской культуре, потому что кимоно обычно прикрывали всё тело, включая ноги и видно было только пальчики ног. Мужчины всегда относились к ним с особым трепетом. А ещё одной отличительной чертой стал по-особенному завязанный пояс оби - спереди. Так его легче было снять.
Правил в этих кварталах было много. И главным было то, что девушка должна чётко дать согласие на секс. Если же она говорит "нет", то мужчина, без возражений, должен отправиться на поиски другой. Чаще всего японский мужчина ходил к одной и той же юдзё и нередки были случаи, когда "клиенты" влюблялись в свою куртизанку. Выход был - выкупить её у владелицы борделя, но стоило это баснословных денег.
Устроиться на работу в "весёлый квартал" было весьма просто: либо девочек продавали туда собственные родители и они росли там воспитанницами, либо девушку арестовывали как секс-работницу в чайных домах и автоматом она отправлялась в квартал.
Элитными девушками в Японии были тайю или же ойран. Они, по сути, были одним и тем же, только ойран жили в Эдо, а тайю в Киото. Они были кем-то вроде юдзё, но ещё могли развлечь посетителя танцем, пением, прекрасно разбирались в том, как сделать изысканную икебану и обладали прекрасными манерами. Они не работали в "весёлых кварталах", могли только выступать на мероприятиях. Жить жили, но у них были двухкомнатные квартиры, личная прислуга и чтобы договориться о встрече, нужно было сначала поговорить с её наставницей.
Некоторые ойран считались даже выше рангом чем гейши, несмотря на то, что с ними можно было провести ночь. Но ночь эта стоила очень дорого и не после первой встречи.
Юдзё повязывали свой оби спереди, чтобы его было проще снять, а тайю и ойран делали это, чтобы подчеркнуть свою артистичность. Причём тайю повязывали его в форме сердца, а у ойран он висел более свободно. Все секс-работницы белили лицо, а вот элитные ещё и намеренно чернили зубы, ведь в те времена это считалось признаком страсти и сексуальности. Кимоно тайю всегда было с золотым цветом в вышивке или отделке.
Гейши отличались от ойран, юдзё и тайю тем, что у них не было сексуальных контактов с гостями. Но всё-таки у них было некоторое сходство. Изысканность, утончённые манеры, умение поддержать разговор о чём угодно - увлечь гостя не только перспективой эротического свидания, а подарить ему эстетическое наслаждение.
Гейши не становились прислугой, разливающей сакэ и играющей на сямисэне. О них заботились, их уважали и если она наливала рюмку гостю, то он непременно должен был налить ей в ответ. Внешне гейши тоже отличались: причёска, стиль одежды, ношение носочков таби.
Как только гейши поднялись в обществе, эпоха ойран стала заканчиваться. К гейшам было проще попасть, с ними было весело и вот так, в 1761 году была последняя зарегистрированная тайю. Ойран просуществовали до конца 19 века. А тайю сегодня их можно встретить в чайном доме Ватигайя, вот только они уже не предоставляют секс-услуг, функционируя как гейши. А вот истинные ойран исчезли и их образы можно увидеть только на "Параде ойран" в Японии, где многие японские женщины с радостью участвуют в фестивале, долго подбирая наряды и аксессуары.
Примечание: 12 мая 1956 года был издан "закон о запрете проституции". В нём было прописано, что "проституция унижает человеческое достоинство, противоречит нравственности в обществе, заботящемся о собственном облике". За вовлечение в секс-работу следовала смертная казнь, но на самих девушек данный закон не распространялся.
Сами "весёлые кварталы" прекратили своё существование в 1957 году.
Источник:
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