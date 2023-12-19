Разница между гейшами и юдзё с ойран

Устроиться на работу в "весёлый квартал" было весьма просто: либо девочек продавали туда собственные родители и они росли там воспитанницами, либо девушку арестовывали как секс-работницу в чайных домах и автоматом она отправлялась в квартал.

Элитными девушками в Японии были тайю или же ойран. Они, по сути, были одним и тем же, только ойран жили в Эдо, а тайю в Киото. Они были кем-то вроде юдзё, но ещё могли развлечь посетителя танцем, пением, прекрасно разбирались в том, как сделать изысканную икебану и обладали прекрасными манерами. Они не работали в "весёлых кварталах", могли только выступать на мероприятиях. Жить жили, но у них были двухкомнатные квартиры, личная прислуга и чтобы договориться о встрече, нужно было сначала поговорить с её наставницей.

Некоторые ойран считались даже выше рангом чем гейши, несмотря на то, что с ними можно было провести ночь. Но ночь эта стоила очень дорого и не после первой встречи.