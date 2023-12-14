Иероглифом года в Японии стал символ, означающий "налоги"

Иероглиф года в Японии выбирается с 1995 года.
В Японии жители выбрали символ года. В 2023 году это стал иероглиф, означающий "налоги". На втором месте по количеству голосов оказался иероглиф "жаркий" (из-за погодных условий), а на третьем месте "война".
По традиции, иероглиф написал на листе священнослужитель храма Киёмидзу-дэра Сэйхан Мори специальной кистью в особой технике. Ежегодное событие транслировалось по телевидению.
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Иероглиф "налог" стал победителем голосования, так как правительство Японии заговорило о повышении налогов. Правящая партия заявляла о необходимости повышения налогов для финансирования растущих оборонных расходов, уточняет ТАСС.
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