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В Японии на аттракционе 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей

В Японии на аттракционе 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей

Автор:
14 декабря 2023 23:56
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Япония   американские горки   аттракцион   вниз головой   посетители   эвакуация   
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«Аттракцион «американские горки» в Японии остановился на одной из самых высоких точек – 40 метров над землей.

Еще плюс одна фобия. В Японии сломался аттракцион «американские горки» и 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей. И провисели в таком положении более получаса. Об этом сообщает DailyMail.

Происшествие случилось на Flying Dinosaur в Universal Studios Japan в Осаке.

Переполненный аттракцион совершил аварийную остановку на середине дистанции 1100 м и на высоте 150 футов (около 45 метров).

На кадрах видно, как перепуганные любители острых ощущений висят вверх ногами на тематическом аттракционе, посвященном Парку Юрского периода, а охваченные паникой гости внизу в ужасе наблюдают за происходящим.

Администрация парка Universal Studios Japan заявила, что все находившиеся на борту аттракциона были спасены персоналом и спущены вниз по аварийной лестнице, сообщает газета Asahi.

Эвакуация заняла около 45 минут, сообщили сотрудники, добавив, что пострадавших нет и никто не почувствовал недомогания.

Это уже не первый инцидент с данным аттракционом, установленным в 2016 году, - сообщает издание.

После полуторачасовых тестов инженеры заявили, что аттракцион не представляет опасности и пустили на борт других отважных любителей острых ощущений.

Источник:

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Метки: Япония   американские горки   аттракцион   вниз головой   посетители   эвакуация   
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3  комментария
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19k
Shtoppi 24 минуты назад
ну хоть не как в известном фильме
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54k
turyst 7 минут назад
За дополнительное время и дополнительный адреналин, не попросили доплатить?
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20k
Luc72 17 минут назад
Аттракцион то не представляет опасности, а вот развиваемая тележками скорость - очень даже представляет. КАК? КАК могли тележки не пройти верхнюю точку, если скорость достаточна? И с чего это вдруг в один из следующих разов так же не будет? Что, кто то ногу с рельса не убрал и тормозил всю дорогу?
И формулы то все из школьного начального курса физики: связать между собой высоты, ускорение свободного падения, радиус закругления, коэффициент трения, аэродинамического сопротивления (ну да, это единственное, что в школе нам не давали, там кубическая зависимость от скорости
) и вычислить, какой минимальный перепад высот перед мертвой петлей нужен, чтобы успешно кго преодолеть.
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KlyaksaZ
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