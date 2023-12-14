В Японии на аттракционе 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей

Администрация парка Universal Studios Japan заявила, что все находившиеся на борту аттракциона были спасены персоналом и спущены вниз по аварийной лестнице, сообщает газета Asahi.

Эвакуация заняла около 45 минут, сообщили сотрудники, добавив, что пострадавших нет и никто не почувствовал недомогания.

Это уже не первый инцидент с данным аттракционом, установленным в 2016 году, - сообщает издание.

После полуторачасовых тестов инженеры заявили, что аттракцион не представляет опасности и пустили на борт других отважных любителей острых ощущений.