В Японии на аттракционе 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей

«Аттракцион «американские горки» в Японии остановился на одной из самых высоких точек – 40 метров над землей.
Еще плюс одна фобия. В Японии сломался аттракцион «американские горки» и 32 человека зависли вниз головами на высоте 45 метров над землей. И провисели в таком положении более получаса. Об этом сообщает DailyMail.
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Происшествие случилось на Flying Dinosaur в Universal Studios Japan в Осаке.
Переполненный аттракцион совершил аварийную остановку на середине дистанции 1100 м и на высоте 150 футов (около 45 метров).
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На кадрах видно, как перепуганные любители острых ощущений висят вверх ногами на тематическом аттракционе, посвященном Парку Юрского периода, а охваченные паникой гости внизу в ужасе наблюдают за происходящим.
Администрация парка Universal Studios Japan заявила, что все находившиеся на борту аттракциона были спасены персоналом и спущены вниз по аварийной лестнице, сообщает газета Asahi.
Эвакуация заняла около 45 минут, сообщили сотрудники, добавив, что пострадавших нет и никто не почувствовал недомогания.
Это уже не первый инцидент с данным аттракционом, установленным в 2016 году, - сообщает издание.
После полуторачасовых тестов инженеры заявили, что аттракцион не представляет опасности и пустили на борт других отважных любителей острых ощущений.
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И формулы то все из школьного начального курса физики: связать между собой высоты, ускорение свободного падения, радиус закругления, коэффициент трения, аэродинамического сопротивления (ну да, это единственное, что в школе нам не давали, там кубическая зависимость от скорости) и вычислить, какой минимальный перепад высот перед мертвой петлей нужен, чтобы успешно кго преодолеть.