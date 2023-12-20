Студенты японского университета приходят на выпускной в необычных костюмах

Когда-то Киотский университет разрешил студентам надеть на выпускной все, что они захотят. Учащиеся воспользовались возможностью и превратили церемонию вручения дипломов в забавное костюмированное мероприятие.
Выпускной – это всегда совершенно особенное событие в жизни молодых людей и девушек, и неважно, о каком выпускном идет речь – о школьном или университетском.
Данное мероприятие всегда сопряжено с самыми теплыми и яркими эмоциями, связанными не только окончанием учебного процесса (наконец-то!), но и с наступлением совершенно нового жизненного этапа – сложного, но от того еще более интересного.
Ну и куда же без легкой грусти от расставания с одноклассниками/однокурсниками, с которыми, на протяжении нескольких лет делили не только парту, но и все радости и горести школьной или студенческой жизни.
Ну а если откинуть в сторону все сантименты, то выпускной для многих – это еще и отличный повод продемонстрировать себя во всей красе. Яркий макияж, эффектные прически, нарядные платья и элегантные костюмы – большинство выпускных балов, и особенно это касается университетов и институтов, по своему размаху, помпезности и стоимости нарядов, могут запросто составить конкуренцию «оскаровской» красной ковровой дорожке или любому другому престижному светскому мероприятию.
И дело тут не только в желании утереть нос бывшим однокурсникам (хотя и не без этого). Для большинства бывших студентов выпускной – событие, которое случается раз в жизни, и если уж праздновать его, то на всю катушку - со всеми, так сказать, вытекающими.
К слову, подобной позиции придерживаются многие выпускники, однако основное веселье, как правило, все же начинается после официальной церемонии: когда все торжественные речи произнесены, родительские слезы пролиты, а дипломы розданы.
И это, в принципе, нормальная практика, характерная для большинства российских, европейских и даже американских вузов, которые, знаете ли, те еще выдумщики по части всевозможных праздников!
Но в данном вопросе большими оригиналами выступили отнюдь не американцы, а японцы – в частности, руководство Университета Киото, на секундочку, крупнейшего в Японии, которое совместно с директорами Городского Университета искусств Киото, придумали, как сделать по сути обычную и зачастую довольно скучную церемонию вручения дипломов более интересной и запоминающейся. Они разрешили выпускникам приходить на официальную выпускную церемонию в любой одежде, в которой они только захотят.
Вероятно, руководство университетов своим решением попыталось отказаться от какого-либо строгого дресс-кода и дать выпускникам возможность почувствовать себя более свободно и комфортно, надев любимую одежду. Однако по факту бывшие студенты поняли это разрешение по-своему - как возможность примерить на официальную церемонию вручения дипломов совершенно любой образ… нет, вы не поняли, абсолютно любой.
И речь в данном случае не идет о вычурном или слишком откровенном платье или рок-н-рольном костюме в стиле Элвиса Пресли. Выпускники Университета Киото превратили торжественную выпускную церемонию в самый настоящий костюмированный бал, где нашлось место и Дарту Вейдеру, и Пикачу, и Черепашкам-ниндзя, и Могучим Рейнджерам и еще многим-многим другим персонажам массовой культуры.
К слову, выпускная церемония в Университете Киото в какой-то момент перестала напоминать официальное мероприятие, а превратилась в самый настоящий фестиваль оригинальных костюмов – что-то сродни Комик-кону, съезду фанатов комиксов и компьютерных игр. Смутило ли подобное руководство университета? Вовсе нет…
Более того, костюмированная выпускная церемония не только привлекла внимание общественности и СМИ к Университету Киото (теперь каждое вручение дипломов в этом университете сопровождается большим количеством журналистов и фотографов), но и выставила само учебное заведение в очень выгодном свете: мол, руководство Университета всячески поддерживает самовыражение и творческое начало в своих студентах и выпускниках.
Да и сами выпускники, надо сказать, с большим энтузиазмом отнеслись к возможности прийти на официальное мероприятие в университет в оригинальном наряде. Поэтому, вопреки мнениям злопыхателей, «разовая акция» превратилась в многолетнюю традицию, сделавшую Университет Киото известным далеко за пределами Японии.
Последуют ли другие высшие учебные заведения страны восходящего солнца его примеру – неизвестно, но Университет Киото это, надо сказать, не слишком волнует – он продолжает наслаждаться своей уникальностью и востребованностью у абитуриентов, которым тоже хочется однажды принять участие в оригинальной выпускной церемонии. Но для этого сперва нужно отучиться…
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