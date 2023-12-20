FISHKINET
Сообщество Юмор 18120 постов • 3641 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Студенты японского университета приходят на выпускной в необычных костюмах

Студенты японского университета приходят на выпускной в необычных костюмах

Автор:
20 декабря 2023 07:55
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Япония   выпускной   диплом   костюм   люди   
1289
15

Когда-то Киотский университет разрешил студентам надеть на выпускной все, что они захотят. Учащиеся воспользовались возможностью и превратили церемонию вручения дипломов в забавное костюмированное мероприятие.

Выпускной – это всегда совершенно особенное событие в жизни молодых людей и девушек, и неважно, о каком выпускном идет речь – о школьном или университетском.

×
×

Данное мероприятие всегда сопряжено с самыми теплыми и яркими эмоциями, связанными не только окончанием учебного процесса (наконец-то!), но и с наступлением совершенно нового жизненного этапа – сложного, но от того еще более интересного.

Ну и куда же без легкой грусти от расставания с одноклассниками/однокурсниками, с которыми, на протяжении нескольких лет делили не только парту, но и все радости и горести школьной или студенческой жизни.

Ну а если откинуть в сторону все сантименты, то выпускной для многих – это еще и отличный повод продемонстрировать себя во всей красе. Яркий макияж, эффектные прически, нарядные платья и элегантные костюмы – большинство выпускных балов, и особенно это касается университетов и институтов, по своему размаху, помпезности и стоимости нарядов, могут запросто составить конкуренцию «оскаровской» красной ковровой дорожке или любому другому престижному светскому мероприятию.

И дело тут не только в желании утереть нос бывшим однокурсникам (хотя и не без этого). Для большинства бывших студентов выпускной – событие, которое случается раз в жизни, и если уж праздновать его, то на всю катушку - со всеми, так сказать, вытекающими.

К слову, подобной позиции придерживаются многие выпускники, однако основное веселье, как правило, все же начинается после официальной церемонии: когда все торжественные речи произнесены, родительские слезы пролиты, а дипломы розданы.

И это, в принципе, нормальная практика, характерная для большинства российских, европейских и даже американских вузов, которые, знаете ли, те еще выдумщики по части всевозможных праздников!

Но в данном вопросе большими оригиналами выступили отнюдь не американцы, а японцы – в частности, руководство Университета Киото, на секундочку, крупнейшего в Японии, которое совместно с директорами Городского Университета искусств Киото, придумали, как сделать по сути обычную и зачастую довольно скучную церемонию вручения дипломов более интересной и запоминающейся. Они разрешили выпускникам приходить на официальную выпускную церемонию в любой одежде, в которой они только захотят.

Вероятно, руководство университетов своим решением попыталось отказаться от какого-либо строгого дресс-кода и дать выпускникам возможность почувствовать себя более свободно и комфортно, надев любимую одежду. Однако по факту бывшие студенты поняли это разрешение по-своему - как возможность примерить на официальную церемонию вручения дипломов совершенно любой образ… нет, вы не поняли, абсолютно любой.

И речь в данном случае не идет о вычурном или слишком откровенном платье или рок-н-рольном костюме в стиле Элвиса Пресли. Выпускники Университета Киото превратили торжественную выпускную церемонию в самый настоящий костюмированный бал, где нашлось место и Дарту Вейдеру, и Пикачу, и Черепашкам-ниндзя, и Могучим Рейнджерам и еще многим-многим другим персонажам массовой культуры.

К слову, выпускная церемония в Университете Киото в какой-то момент перестала напоминать официальное мероприятие, а превратилась в самый настоящий фестиваль оригинальных костюмов – что-то сродни Комик-кону, съезду фанатов комиксов и компьютерных игр. Смутило ли подобное руководство университета? Вовсе нет…

Более того, костюмированная выпускная церемония не только привлекла внимание общественности и СМИ к Университету Киото (теперь каждое вручение дипломов в этом университете сопровождается большим количеством журналистов и фотографов), но и выставила само учебное заведение в очень выгодном свете: мол, руководство Университета всячески поддерживает самовыражение и творческое начало в своих студентах и выпускниках.

Да и сами выпускники, надо сказать, с большим энтузиазмом отнеслись к возможности прийти на официальное мероприятие в университет в оригинальном наряде. Поэтому, вопреки мнениям злопыхателей, «разовая акция» превратилась в многолетнюю традицию, сделавшую Университет Киото известным далеко за пределами Японии.

Последуют ли другие высшие учебные заведения страны восходящего солнца его примеру – неизвестно, но Университет Киото это, надо сказать, не слишком волнует – он продолжает наслаждаться своей уникальностью и востребованностью у абитуриентов, которым тоже хочется однажды принять участие в оригинальной выпускной церемонии. Но для этого сперва нужно отучиться…

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Япония   выпускной   диплом   костюм   люди   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
poбт 2 часа назад
тем не менее, судя по фото
долбое*бов все таки по минимуму
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
762
бдятел Полчаса назад
А! Так это те самые! Кому "- С добрым утром!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Shtoppi Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
БамбарбияКиргуду Час назад
Нахира им костюмы? Им виселицы нужно сразу одевать на шею.От такой работы япы дохнут чуть ли не на работем месте.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
66k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот более менее нормальный костюм а то что показали ...ну так се
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

781775



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Семейные фотографии советских артистов
Семейные фотографии советских артистов
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Недовольны все! Титул «Мисс Франция» выиграла девушка с короткими волосами
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
С добрым утром
С добрым утром
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый признак беременности

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#люди#аварии#Автовсячина#Россия#подборка#Китай#природа
#машина#интересно#в мире#ДТП#авто аварии#фильм#кошка#история#конфликт#драка
#автомобили#животные#интересное#Прикол#факты#Ynews#кино#забавно#новый год#кот
Что в нем такого особенного? Что в нем такого особенного? "Шоу Трумана" по-японски: испытание не для слабонервных "Шоу Трумана" по-японски: испытание не для слабонервных Правило, которое нарушают все японцы Правило, которое нарушают все японцы Японцы ходят на свидание в масках Японцы ходят на свидание в масках Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо Безумное соперничество японских физруков - кумитаисо Носят ли японки нижнее белье под кимоно? Носят ли японки нижнее белье под кимоно?

На что жалуетесь?

Вернуться