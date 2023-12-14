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В Японии решили уничтожить белок-вредителей

В Японии решили уничтожить белок-вредителей

Автор:
14 декабря 2023 12:43
Сообщество : Животные
Метки: Фаты   Япония   бела   вредительн   новости   природа   фото   
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У японцев есть целый остров котиков. И целый город Нара для оленей, где они ходят среди людей и всех достают. А вот белочкам… белочкам Страна Восходящего Солнца объявила вендетту.


Белочки как враг государства

Дело в том, что белки – это не изначальная фауна японских островов. Как в Австралию навезли кроликов, которые почти уничтожили там природу, так и в Японию завезли милых белочек.

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Их купили как домашних животных в прошлом веке, а потом, видимо, выпустили на волю. Белки стали слишком большими и неудобными для содержания. Климат подошел и белки размножились

И началось.

Камакура на тропе войны

Довольно древний японский город Камакура стонет под гнетом белочек, которые терроризируют буквально всех. Крыши у старинных зданий соломенные, и белочки выкапывают в них себе гнезда, либо прячут там свои запасы.

Когда в древности японцы придумывали такие крыши, они и не думали, что надо было продумывать антибелковую защиту. Ведь этого вида не было на острове.

А еще белки крадут урожай местных жителей и перегрызают силовые кабели. Настоящие вредители!

Самое ужасное, белки портят старинные деревянные часовни в храме Хаседера и Цуругаока Хатимангу. Этого японцы уже потерпеть не могли!

С 2000 года Камакура начала кампанию по усыплению белок. В первый год удалось отловить и усыпить 69 белочек. Что было лишь каплей в море и никак не сказалось на их численности.

В 2018 году пытались подсчитать и насчитали (как?) 1571 белку. Наверное, у японцев есть специальные технологии белкосчетчика, как иначе они их отличают?

Тем более в 2023 году уже выловили 1533 белки, и оставшиеся на воле все еще доставляют массу беспокойства.

Дорого ли это – воевать с белочками

Очень дорого, бюджета городу не хватает. Камакура запросила 7 миллионов иен, чтобы продолжить их уничтожение.

Считается, что гуманная поимка и усыпление стоит 6 270 иен (это 3 800 рублей).

- Да, белочки милые, но ущерб от них городу огромный. Они же нарушают природное разнообразие страны. Ведь Япония - это остров, а они чужеродный для нашей природы вид, - сказал один из чиновников, ответственный за уничтожение белок.

Белки – не первая беда Японии. В Тибе, например, обезьяны сбежали из зоопарка и скрестились с местными видами. То есть они еняли уникальный японский вид обезьян.

Или завезенный рыболовами большеротый окунь успешно уничтожал местные виды озерной рыбы.

Список агрессивных для природы чужаков в Японии довольно большой. Это и раки, и американские (не японские) еноты, хищная ящерица анол, которая уничтожает насекомых. Всего таких агрессивных захватчиков более 150 видов. Как с ними бороться – японцы только за голову хватаются!

К слову, за усыпление инвазивных видов животных проголосовало 70% японцев.


Что же делать Японии, как сохранить уникальную природу?

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Метки: Фаты   Япония   бела   вредительн   новости   природа   фото   
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12k
Григорий Бабкин 5 минут назад
Мдя... Помню, как тов. Мао воробушков истреблял. Дескать урожай воруют. И чем всё это закончилось. Белочка - не воробушек!

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−3
Косис Гудронис 2 часа назад
Нужно японцам завезти в Россию несколько танкеров с спиртом, и вся белка уйдет к нам!
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36k
Андрей Иванов 2 часа назад
В 2018 году пытались подсчитать и насчитали (как?) 1571 белку. Наверное, у японцев есть специальные технологии белкосчетчика, как иначе они их отличают? Тем более в 2023 году уже выловили 1533 белки, и оставшиеся на воле все еще доставляют массу беспокойства.

1571 белку насчитали и 1533 выловили. У нас таких ловцов в Кащенко сдают. Не умеешь пить - не берись.
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