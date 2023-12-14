В Японии решили уничтожить белок-вредителей

Их купили как домашних животных в прошлом веке, а потом, видимо, выпустили на волю. Белки стали слишком большими и неудобными для содержания. Климат подошел и белки размножились

И началось.

Камакура на тропе войны

Довольно древний японский город Камакура стонет под гнетом белочек, которые терроризируют буквально всех. Крыши у старинных зданий соломенные, и белочки выкапывают в них себе гнезда, либо прячут там свои запасы.