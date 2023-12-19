Невероятные трюки юной силачки Эйприл

Юные девушки – это про мечты, фантазии, конфеты и, может быть, про романтику. Или игры в куклы. Но этой девочке-подростку явно были чужды подобные вещи. Поскольку она запросто жонглировала взрослыми мужиками. Какие уж тут куклы?
Информации в Сети о чудо-ребёнке, который во время обучения в седьмом классе демонстрировал невероятные чудеса силы, до обидного мало. Поскольку Эйприл Аткинс явно заслуживает более подробной истории, если сравнивать её личность с какими-нибудь певичками одного дня.
Но и имеющиеся сведения сохранились только благодаря фотографу из LIFE Лумису Дину, запечатлевшему обычный солнечный день 1954 года с необычной участницей выступлений «Мускульного пляжа» в Лос-Анджелесе.
Известно, что юной атлетке из Пасифик-Палисейдс (район Лос-Анджелеса) на момент съёмки было 12 лет. И при весе менее 36 килограммов она проделывала поразительные трюки – легко поднимала и удерживала на плечах взрослых атлетических парней, весивших в два и более раза больше неё. Максимальный взятый вес, зафиксированный на шоу, превысил 300 килограммов.
Тренировал маленькую силачку Барни Фрай. В середине 50-х она некоторое время радовала зрителей выступлений, с восторгом наблюдавших за талантами необычной семиклассницы. А потом девочка пропала с радаров.
Представители самого издания, как и читатели, очень заинтересованы судьбой юного дарования. А вопрос, как Эйприл вообще удавалось выполнять такие трюки, так и остался открытым.
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