Невероятные трюки юной силачки Эйприл

Информации в Сети о чудо-ребёнке, который во время обучения в седьмом классе демонстрировал невероятные чудеса силы, до обидного мало. Поскольку Эйприл Аткинс явно заслуживает более подробной истории, если сравнивать её личность с какими-нибудь певичками одного дня.

Но и имеющиеся сведения сохранились только благодаря фотографу из LIFE Лумису Дину, запечатлевшему обычный солнечный день 1954 года с необычной участницей выступлений «Мускульного пляжа» в Лос-Анджелесе.