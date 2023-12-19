FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3438 постов • 445 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Невероятные трюки юной силачки Эйприл

Невероятные трюки юной силачки Эйприл

Автор:
19 декабря 2023 11:58
Сообщество : Спорт
Метки: Загадка   Спорт   Эйприл Аткинс   атлет   вес   девочка   занятия   силачка   уникум   физическая культура   
849
12
1

Юные девушки – это про мечты, фантазии, конфеты и, может быть, про романтику. Или игры в куклы. Но этой девочке-подростку явно были чужды подобные вещи. Поскольку она запросто жонглировала взрослыми мужиками. Какие уж тут куклы?

Информации в Сети о чудо-ребёнке, который во время обучения в седьмом классе демонстрировал невероятные чудеса силы, до обидного мало. Поскольку Эйприл Аткинс явно заслуживает более подробной истории, если сравнивать её личность с какими-нибудь певичками одного дня.

Но и имеющиеся сведения сохранились только благодаря фотографу из LIFE Лумису Дину, запечатлевшему обычный солнечный день 1954 года с необычной участницей выступлений «Мускульного пляжа» в Лос-Анджелесе.

Известно, что юной атлетке из Пасифик-Палисейдс (район Лос-Анджелеса) на момент съёмки было 12 лет. И при весе менее 36 килограммов она проделывала поразительные трюки – легко поднимала и удерживала на плечах взрослых атлетических парней, весивших в два и более раза больше неё. Максимальный взятый вес, зафиксированный на шоу, превысил 300 килограммов.

Тренировал маленькую силачку Барни Фрай. В середине 50-х она некоторое время радовала зрителей выступлений, с восторгом наблюдавших за талантами необычной семиклассницы. А потом  девочка пропала с радаров.

Представители самого издания, как и читатели, очень заинтересованы судьбой юного дарования. А вопрос, как Эйприл вообще удавалось выполнять такие трюки, так и остался открытым.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Загадка   Спорт   Эйприл Аткинс   атлет   вес   девочка   занятия   силачка   уникум   физическая культура   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

103358



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась блогером-шутником, снимавшем пранки
Задержали и вручили повестку: в Красноярске полиция заинтересовалась...
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на Олимпиаду 2024 в нейтральном статусе
Олимпийский комитет России не будет помогать российским спортсменам, поедущим на...
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Маньяк из фильмов "Крик" найден

Лучшие демотиваторы
Работа может стать источником неврастении, психоза, психастении, психоневроза

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#ДТП#люди#фильм#Россия#Ynews#Автовсячина#природа
#интересно#Юмор#факты#Прикол#авто аварии#кино#кошка#история#дети#работа
#в мире#машина#автомир#аварии#интересное#подборка#Китай#забавно#соцсети#кот
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец Оборотень из вятских чащоб: жизнь и судьба русского гиганта Оборотень из вятских чащоб: жизнь и судьба русского гиганта Почему тренировки – это не всегда гарантия снижения веса? Почему тренировки – это не всегда гарантия снижения веса? Тот же вес, другое тело: 30 примеров "до" и " после" тренировок в спортзале Тот же вес, другое тело: 30 примеров "до" и " после" тренировок в спортзале В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса? В каких случаях спорт оказывается бесполезен как способ снижения веса? Спящая красавица Эллен: как уснуть ребёнком, а проснуться взрослой Спящая красавица Эллен: как уснуть ребёнком, а проснуться взрослой

На что жалуетесь?

Вернуться