Семья заметила на своей новогодней ёлке сову

Семья из Кентукки, США, заметила на своей новогодней ёлке настоящую сову. Оказалось, молодая сова четыре дня оставалась незамеченной, и скромно сидела, спрятавшись за ветвями. По словам хозяйки дома, Мишель Уайт, в семье три собаки, которые не видели сову на дереве, и кроме того — ёлка стояла в гостиной, где домочадцы находятся чаще всего. Как она туда попала — неизвестно. Первым её заметил сотрудник службы уборки, который чистил ковры, пока семьи не было дома.