FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15491 пост • 1697 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Семья заметила на своей новогодней ёлке сову

Семья заметила на своей новогодней ёлке сову

Автор:
19 декабря 2023 21:53
Сообщество : Животные
Метки: дикие животные   животные   истории   неожиданно   новый год   природа   птицы   сова   совы   фото   
1869
5

Новогодние чудеса уже начинаются! Не успела эта семья поставить ёлку в доме, как на ней поселилась настоящая сова. Птица скромно просидела там четыре дня, прежде чем её заметили.

Семья из Кентукки, США, заметила на своей новогодней ёлке настоящую сову. Оказалось, молодая сова четыре дня оставалась незамеченной, и скромно сидела, спрятавшись за ветвями. По словам хозяйки дома, Мишель Уайт, в семье три собаки, которые не видели сову на дереве, и кроме того — ёлка стояла в гостиной, где домочадцы находятся чаще всего. Как она туда попала — неизвестно. Первым её заметил сотрудник службы уборки, который чистил ковры, пока семьи не было дома.


×
×

Во время уборки мужчина заметил, что шевелятся ветки, а приблизившись, увидел сову. Он поймал её не сразу — перед этим птица старательно пряталась в ветвях. Затем он отправил фото совы хозяйке дома:


"Я была в шоке. Без слов. Я подумала, что Бобби поставил на ёлку плюшевую игрушку, и подшучивает надо мной. Я сразу ответила ему: "Ты серьёзно?!" — рассказала Мишель.

Затем сотрудник бережно отнёс сову на улицу. Он нашёл место, где было много деревьев, и выпустил её. Сова наверняка была благодарна мужчине за спасение, и такое приключение забудет не скоро!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикие животные   животные   истории   неожиданно   новый год   природа   птицы   сова   совы   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
66k
Александр Ломовицкий Час назад
приз года за слепоту . елка не сама появилась в доме ее занесли , затем установили . наряжали всей семьей накрутили гирлянды ...и никто не заметил птицу на ветке !!! они наощупь живут ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Егор 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Поручик Час назад
Вот это "сово-умиление" - это лезет в интернет от фанатов книг и фильмов о Гарри Поттере, я правильно понимаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
136
Топор плывёт Поручик 52 минуты назад
Поручик, молчать. Своим бестактным комментарием, Вы можете оскорбить многомиллионную армию поклонников Гарри Поттера, тем самым причинив им невероятные моральные страдания.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
312
zu4ara Поручик 5 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

101478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 декабря
Мемы из соцсетей. Свежак за 16 декабря
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Скромное растение, спасавшее мореходов от мучительных страданий
Набирающие популярность в сообществах
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Настенные часы советского времени. У вас были такие?
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Библиотека Берлинского университета имени Гумбольдта — книжное чудо современной Германии
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Если его вовремя не установить, человеку придет конец
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Попахивает пропагандой

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#люди#ДТП#фильм#кино#подборка#забавно#драка
#интересно#машина#Юмор#факты#аварии#Автовсячина#Китай#история#конфликт#кот
#животные#автомобили#интересное#Прикол#авто аварии#Ynews#Россия#кошка#природа#инцидент
Если его вовремя не установить, человеку придет конец Если его вовремя не установить, человеку придет конец "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра "Свобода!": из корейского зоопарка сбежала зебра Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери Женщина до чёртиков испугалась медведя у своей двери 25 самых быстрых животных на планете 25 самых быстрых животных на планете В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать В США медведь зашёл в дом, поел и лёг спать

На что жалуетесь?

Вернуться