Семья заметила на своей новогодней ёлке сову

Новогодние чудеса уже начинаются! Не успела эта семья поставить ёлку в доме, как на ней поселилась настоящая сова. Птица скромно просидела там четыре дня, прежде чем её заметили.
Семья из Кентукки, США, заметила на своей новогодней ёлке настоящую сову. Оказалось, молодая сова четыре дня оставалась незамеченной, и скромно сидела, спрятавшись за ветвями. По словам хозяйки дома, Мишель Уайт, в семье три собаки, которые не видели сову на дереве, и кроме того — ёлка стояла в гостиной, где домочадцы находятся чаще всего. Как она туда попала — неизвестно. Первым её заметил сотрудник службы уборки, который чистил ковры, пока семьи не было дома.
Во время уборки мужчина заметил, что шевелятся ветки, а приблизившись, увидел сову. Он поймал её не сразу — перед этим птица старательно пряталась в ветвях. Затем он отправил фото совы хозяйке дома:
"Я была в шоке. Без слов. Я подумала, что Бобби поставил на ёлку плюшевую игрушку, и подшучивает надо мной. Я сразу ответила ему: "Ты серьёзно?!" — рассказала Мишель.
Затем сотрудник бережно отнёс сову на улицу. Он нашёл место, где было много деревьев, и выпустил её. Сова наверняка была благодарна мужчине за спасение, и такое приключение забудет не скоро!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я вообще не очень понимаю фанатов этой серии: это ж натуральный "детский сад, штаны на лямках и мамкины тканые колготки!"
Хотя мужики в возрасте 60+ почему-то прутся. И даже фанфики пишут массово.
Помню ещё в детстве у бабушки в доме я случайно нашёл маленького сыча на чердаке. Такой маленький, круглый, серый был. Потом читал про них - так и называется, домовый сыч.