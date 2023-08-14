Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду

По данным Вашингтонского департамента рыбного хозяйства и дикой природы, чёрные медведи (барибалы), которые здесь обитают, обычно весят от 45 до 136 кг. Поэтому у этой медведицы крайне избыточный вес. Жители сообщали о ней в полицию или службам защиты животных около 100 раз: при этом медведица не только вламывалась в дома, а иногда и царапала машины или разрушала двери. Она даже брала на некоторые места преступлений своих трёх детёнышей. Власти использовали сирены и взрывные устройства, чтобы отпугнуть незваную гостью, но всё оказалось безрезультатно.