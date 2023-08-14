Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду

Последний год в районе Тахо, США, "орудует" тучная медведица весом 227 килограммов. Она врывалась в дома местных жителей и воровала еду, а затем скрывалась с места преступления. На её счету уже около 20 подобных взломов, и о ней сообщали более 100 раз. Медведицу даже хотели усыпить.
Эта гигантская медведица с 2022 года терроризировала жителей района Тахо, штат Калифорния, США, и облетела новостные заголовки. Мать-медведица весом 227 килограммов врывалась в дома с единственной целью — найти и своровать вкусняшки. Местные жители сообщали о ней около 100 раз, и за год она успела ворваться в 21 дом. В один момент медведицу хотели подвергнуть эвтаназии, но недавно пришли к более гуманному решению — её перевезли в заповедник вместе с детёнышами.
По данным Вашингтонского департамента рыбного хозяйства и дикой природы, чёрные медведи (барибалы), которые здесь обитают, обычно весят от 45 до 136 кг. Поэтому у этой медведицы крайне избыточный вес. Жители сообщали о ней в полицию или службам защиты животных около 100 раз: при этом медведица не только вламывалась в дома, а иногда и царапала машины или разрушала двери. Она даже брала на некоторые места преступлений своих трёх детёнышей. Власти использовали сирены и взрывные устройства, чтобы отпугнуть незваную гостью, но всё оказалось безрезультатно.
Когда вопрос изучили местные организации дикой природы, встал вопрос об эвтаназии медведицы. К тому моменту было известно, что она ворвалась в 40 домов - однако, позже эта информация не подтвердилась. После ряда проверок выяснилось, что медведица ответственна только за 21 взлом, а в другие дома ворвались другие барибалы. На прошлой неделе организация дикой природы CDFW "задержала" медведицу и её детёнышей, и перевезла их в заповедник. После того, как малыши вырастут, их отправят обратно в дикую природу.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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