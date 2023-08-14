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Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду

Тучная медведица ворвалась в 20 домов и своровала еду

Автор:
14 августа 2023 21:39
Сообщество : Животные
Метки: США   дикая природа   дикие животные   животные   истории   медведи   медведь   природа   фото   
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Последний год в районе Тахо, США, "орудует" тучная медведица весом 227 килограммов. Она врывалась в дома местных жителей и воровала еду, а затем скрывалась с места преступления. На её счету уже около 20 подобных взломов, и о ней сообщали более 100 раз. Медведицу даже хотели усыпить.

Эта гигантская медведица с 2022 года терроризировала жителей района Тахо, штат Калифорния, США, и облетела новостные заголовки. Мать-медведица весом 227 килограммов врывалась в дома с единственной целью — найти и своровать вкусняшки. Местные жители сообщали о ней около 100 раз, и за год она успела ворваться в 21 дом. В один момент медведицу хотели подвергнуть эвтаназии, но недавно пришли к более гуманному решению — её перевезли в заповедник вместе с детёнышами.

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По данным Вашингтонского департамента рыбного хозяйства и дикой природы, чёрные медведи (барибалы), которые здесь обитают, обычно весят от 45 до 136 кг. Поэтому у этой медведицы крайне избыточный вес. Жители сообщали о ней в полицию или службам защиты животных около 100 раз: при этом медведица не только вламывалась в дома, а иногда и царапала машины или разрушала двери. Она даже брала на некоторые места преступлений своих трёх детёнышей. Власти использовали сирены и взрывные устройства, чтобы отпугнуть незваную гостью, но всё оказалось безрезультатно.

Когда вопрос изучили местные организации дикой природы, встал вопрос об эвтаназии медведицы. К тому моменту было известно, что она ворвалась в 40 домов - однако, позже эта информация не подтвердилась. После ряда проверок выяснилось, что медведица ответственна только за 21 взлом, а в другие дома ворвались другие барибалы. На прошлой неделе организация дикой природы CDFW "задержала" медведицу и её детёнышей, и перевезла их в заповедник. После того, как малыши вырастут, их отправят обратно в дикую природу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: США   дикая природа   дикие животные   животные   истории   медведи   медведь   природа   фото   
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11  комментариев
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2k
BAMBRA Час назад
Там нет тучных медведей, есть бодипозитивные.
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25k
AzuveR Полчаса назад
Медведица-домушница.
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8k
Zhora Час назад
А ещё говорят это в России медведи по улицам ходят. Но почему-то все подобные новости из Штатов или Канады)
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5k
Евгений Д Час назад
Вот как ее на утащенном фастфуде то разнесло
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660
ruslan d 2 часа назад
Хорошо закусила
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2k
KE2646 2 часа назад
Что за слово "своровать"? Почему не "украсть"?
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