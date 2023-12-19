В Московском зоопарке малышка большой панды делает первые шаги и пробует твёрдую пищу

В мире осталось очень мало больших панд — всего около 2 тысяч особей. Эти животные занесены в Красную книгу. Кроме того, все панды мира принадлежат Китаю. Они обитают только в этой стране и считаются национальным достоянием. Согласно договору, который заключается с Китаем, за каждого детеныша зоопарк должен выплатить Китаю 400 тысяч долларов. Если вдруг детёныш умрёт - то придётся ещё и штраф платить.