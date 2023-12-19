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В Московском зоопарке малышка большой панды делает первые шаги и пробует твёрдую пищу

В Московском зоопарке малышка большой панды делает первые шаги и пробует твёрдую пищу

Автор:
19 декабря 2023 20:27
Сообщество : Животные
Метки: Большая панда   Видео   интересное   милота   московский зоопарк   панда   фото   
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Малышка панды появилась на свет 24 августа. Скоро ей исполнится 4 месяца, а она уже пытается грызть твёрдую пищу и делает первые шажки. Весь мир следит за тем, как в Москве растёт редчайший бамбуковый медведь.

У панд Жуи (самец) и Диндин (самка) летом 2023 года родилась дочь. С тех пор сотрудники зоосада забыли, что такое спокойная жизнь. Сначала малышка просто спала с мамой, но теперь она активно исследует мир. Совсем недавно малышка заинтересовалась твёрдой пищей, повторяя за своей матерью. У детёныша уже 10 зубиков и новые готовятся вылезти.

Сегодня, 19 декабря, у панды получилось сделать несколько неуверенных первых шагов. Она сама так им удивилась, что плюхнулась на животик.

В мире осталось очень мало больших панд — всего около 2 тысяч особей. Эти животные занесены в Красную книгу. Кроме того, все панды мира принадлежат Китаю. Они обитают только в этой стране и считаются национальным достоянием. Согласно договору, который заключается с Китаем, за каждого детеныша зоопарк должен выплатить Китаю 400 тысяч долларов. Если вдруг детёныш умрёт - то придётся ещё и штраф платить.

Скорее всего малышка панды, которая родилась в Москве, уедет на родину - в Китай. Ведь все панды принадлежат Поднебесной.

Все панды принадлежат Китаю, и если у нас родится щенок от панды, он может у нас содержаться до трёх лет и в возрасте четырёх лет должен переехать в Китай, - рассказала директор Московского зоопарка Светлана Акулова в эфире «Говорит Москва».


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Метки: Большая панда   Видео   интересное   милота   московский зоопарк   панда   фото   
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4  комментария
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6k
Александр 36 минут назад
Милаха! Но как там говорил Матроскин? "Корова по квитанции одна! Брали мы её одну! И возвращать будем одну!" И ещё одна фразочка оттуда же: "А всё, что она даёт, молоко там или телят - это уже наше!" Я, конечно, шучу. И все панды принадлежат Китаю. Но мне всё время вспоминается этот рассказ про Простоквашино...
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6k
Евгений Д 9 минут назад
Только вот какого хрена эта родившаяся у нас милаха считается собственностью КНР ?
Надо бы вспомнить мультик из серии "Простоквашино..." где там про холодильник и его мороз и корову и ее теленка
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16k
Kostick Полчаса назад
покемонка, ну можешь же позитив нести фишкянам) какая мимимишечка!) потискать бы малышню.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
343008



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