Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места

В Тиктоке завирусилось видео, на котором парень показывает своё изобретение.
В Тиктоке существует аккаунт магазина, который продаёт одежду для мужского достоинства. Не просто одежду, а толстовку с карманом, капюшоном и шнурочками.
Источник:
Продавец утверждает, что толстовка подойдёт для любых размеров; как для огурцов, так и для небольших морковочек.
Источник:
Стоит такая штука €19,95 (около 2 тысяч рублей). За €3,95 можно приобрести шнурочки дополнительно. К тому же, покупая один, вы получаете ещё две штуки бесплатно, чтобы подарить друзьям.
Пользователи Twitter посмеялись над изобретением.
Дорогие мужчины, есть вопрос. Полезная ли эта штука? Действительно ли огурчик может замёрзнуть?
Источник:
- Детёныши панды придумали забавную игру и доказали, что они жидкость
- Ёжик куснул за попку другого ёжика, который не делился едой
- Детёныш овцебыка, которого спасли в мае на Таймыре, оказался жизнерадостной самкой
- "Молодец, бабуля!": Мадонну заметили на улице впервые после госпитализации
- "Ты думаешь это смешно?": хозяин решил подшутить над своим псом