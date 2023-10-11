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Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места

Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места

Автор:
11 октября 2023 11:25
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Юмор   интересное   кофточка   милота   утепление   фото   
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В Тиктоке завирусилось видео, на котором парень показывает своё изобретение.

В Тиктоке существует аккаунт магазина, который продаёт одежду для мужского достоинства. Не просто одежду, а толстовку с карманом, капюшоном и шнурочками.

Продавец утверждает, что толстовка подойдёт для любых размеров; как для огурцов, так и для небольших морковочек.

Стоит такая штука €19,95 (около 2 тысяч рублей). За €3,95 можно приобрести шнурочки дополнительно. К тому же, покупая один, вы получаете ещё две штуки бесплатно, чтобы подарить друзьям.

Пользователи Twitter посмеялись над изобретением.

Дорогие мужчины, есть вопрос. Полезная ли эта штука? Действительно ли огурчик может замёрзнуть?

Источник:

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Метки: Видео   Юмор   интересное   кофточка   милота   утепление   фото   
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14  комментариев
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45k
Цыц тут у меня 2 часа назад
Размер XXXL есть?
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48k
Максим Т. Час назад
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3k
Шапкин 2 часа назад
...
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61k
pynh 2 часа назад
а это точно "умельцы"?
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868
Олеся К 2 часа назад
оно что....всегда разве одного размера?)
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102
ruslan d 2 часа назад
А у кого-то оно мерзнет ?
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