Особенности человеческого тела, которые впечатляют

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Человеческое тело - особенное. Оно может справляться с различными трудностями, само излечиваться и пугать окружающих. В этом посте собраны люди с уникальными возможностями.
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7. Анизокория — это неравные зрачки. Если она внезапно развилась, это может указывать на давление на мозг в результате инсульта, ЧМТ или других серьезных состояний
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Каждый раз когда останавливают ГИБДД шники - приходится объяснять что трезв и ничего не употреблял.
Местные уже в курсе, а вот те кто видит в первый раз - в зависимости от адекватности.
Кто принимает аргумент что если б было что во мне - тогда б на два глаза.
А вот где-нибудь подальше, видят московские номера - начинается...