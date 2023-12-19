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Особенности человеческого тела, которые впечатляют

Особенности человеческого тела, которые впечатляют

Автор:
19 декабря 2023 12:19
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   люди   необычные люди   особенности   особенности тела   физиология   фото   
2581
14

Человеческое тело - особенное. Оно может справляться с различными трудностями, само излечиваться и пугать окружающих. В этом посте собраны люди с уникальными возможностями.

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Метки: интересно   люди   необычные люди   особенности   особенности тела   физиология   фото   
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8  комментариев
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19k
Shtoppi 2 часа назад
да уж... непонятно только, какая из этих физ. аномалиях может кого-то впечатлить, особенно кулак засунутый в рот?
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4k
Харон 14 секунд назад
Кукурузина жжёт!!!!!!!!!!!!!!
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30k
BuG 2 минуты назад
Курнула на полшишечки
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3k
Vovan Petroff 51 минуту назад
Был такой мультик...
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57
Liberman 52 минуты назад
У меня зраки разного размера, с детства...
Каждый раз когда останавливают ГИБДД шники - приходится объяснять что трезв и ничего не употреблял.
Местные уже в курсе, а вот те кто видит в первый раз - в зависимости от адекватности.
Кто принимает аргумент что если б было что во мне - тогда б на два глаза.
А вот где-нибудь подальше, видят московские номера - начинается...
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4k
Walther Час назад
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975
Flint Час назад
Такая-же херня с пальцем и тоже на левой руке. Помню отжиматься на пальцах было стрёмно из-за того что этот мог подвернуться, но такого никогда не случалось)
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Спелая кукурузинка

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