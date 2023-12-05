Нина Соколова: первая советская женщина-водолаз

«Молодой, энергичный работник, постоянно совершенствует свои знания и опыт. Тверда и настойчива в достижении своих целей. Прямолинейна и смела. Живо интересуется военно-морским делом… Требовательна, пользуется авторитетом у товарищей по службе и у подчиненных» – так контр-адмирал Фотий Крылов отзывался о первой в Советском Союзе женщине-водолазе Нине Васильевне Соколовой.

Удачный дебют

Свое первое профессиональное погружение Соколова осуществила в 1938 году во время строительства порта в Сочи. Ее как инженера-гидротехника направили туда руководить группой водолазов.

Профессия водолаза тогда считалась сугубо мужской. Предполагалось, что Нина Васильевна все время будет находиться на берегу. Вот только ее такой план не устраивал.