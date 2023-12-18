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Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки

Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки

Автор:
18 декабря 2023 09:02
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Китай   интересно   люди   невеста   подружкой невесты   свадьба   факты   фото   
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На свадьбе подругой невесты должна быть самая близкая к невесте девушка. Логично? Вот и китайцы раньше так делали. Пока девушки не стали массово страдать и получать травмы. И теперь, если ты любишь подругу, то возьмешь на эту роль девушку, которая будет профессионально притворяться твоей лучшей подругой.

Зачем фальшивые друзья на свадьбе

Все дело в традиции, по которой раньше друзья или родственники невесты надевали свадебные наряды и привлекали на себя внимание. Все, чтобы если на свадьбу заявились вредители или убийцы, они смогли отвлечь от реальных брачующихся.

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Сейчас эта традиция сохранилась в том виде, что подружка защищает невесту от чрезмерного алкоголя. По обычаям жених с невестой должны выпить за каждого дорогого гостя свадьбы.

Ни одна девушка не будет держаться на ногах после такого, даже если заставить ее отпивать сильно разбавленное вино. Потому бокал вместо невесты берет в руки подружка.

А чтобы показать уважение к гостю, алкоголь должен быть настоящим. И выходит, что…

Девушки умирают одна за другой

В Китае периодически появлялись новости о смертях на свадьбе. Это было не из-за драк, а смерти девушек от передозировки алкоголем.

Подруги невесты начали отказываться от своей почетной роли на свадьбе, опасаясь за свою жизнь. Родня невесты оказалась в тупике, как без такой важной фигуры на свадьбе?

И тогда появились девушки-профессионалки. Они предлагают себя на роль подруги невесты в интернете, убеждая, что умеют пить и алкоголь их не подкосит. Стоит такая помощь от 118 долларов и вплоть до 1000.

Их можно нанять как в соц.сетях самостоятельно, так и как отдельную услугу в агентствах по организации торжеств Китая.

Пошла жара!

Передозировка алкоголем – только вершина айсберга. В Китае, особенно в провинциях, часто любят проводить сексистские конкурсы и развлечения.

Да, те самые, от которых у нашего молодого поколения, появляется испанский стыд. Так, подружка невесты облизывает банан на публику или раздевается под хлопание гостей. А еще к ней постоянно пристают друзья со стороны жениха, это считается хорошей приметой.

В ряде провинций доходило до сексуальных преступлений.

В общем, подружка невесты – участь настолько незавидная, что на нее идут только за деньги стойкие девушки, которым палец в рот не клади. Зачем вообще нужен такой ритуал, от которого всем плохо, а девушки бегут с этой позиции, даже если любят невесту?

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Метки: Китай   интересно   люди   невеста   подружкой невесты   свадьба   факты   фото   
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Павел Полчаса назад
Китайца своеобразные народ.
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Боевой Бобр 24 минуты назад
С точки зрения современной барышни, свадьба служит своего рода индульгенцией. У коллеги есть очень дальняя родственница, которая двух детей принесла в подоле, у старшенького даже отца не знает, а про количество прерванных беременностей говорить даже страшно.. Так вот, она на полном серьёзе, сначала вышла замуж за местного наивного дурачка, а потом уехала в другой город и еще раз вышла уже там! Сейчас ходит с важной миной на лице, типа, а что вы от меня хотите, я два раза была ЗАМУЖЕМ (оба раза по паре месяцев). Продолжает вести такой же образ жизни, дети один с дедом, вторая хз с кем, зато никаких моральных проблем..
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217
ruslan d Полчаса назад
Почему из свадьбы раздувают такое событие ?
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