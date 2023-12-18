Быть подружкой невесты в Китае настолько опасно, что появились профессионалки

Сейчас эта традиция сохранилась в том виде, что подружка защищает невесту от чрезмерного алкоголя. По обычаям жених с невестой должны выпить за каждого дорогого гостя свадьбы.

Ни одна девушка не будет держаться на ногах после такого, даже если заставить ее отпивать сильно разбавленное вино. Потому бокал вместо невесты берет в руки подружка.